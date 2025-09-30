English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IT सेक्टर नंतर हवाई क्षेत्रात खळबळ! जगातील सर्वात मोठी एअरलाइन्स कंपनी 4000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार

IT सेक्टर नंतर हवाई क्षेत्र खळबळ माजली आहे. जगातील सर्वात मोठी  एअरलाइन्स कंपनी 4000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार असल्याची घोषणा केली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 30, 2025, 10:11 PM IST
Lufthansa Layoffs:  सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात AI टूल्सचा वापर होत आहे.   IT सेक्टर नंतर हवाई क्षेत्राला AI चा फटका बसला आहे. आयटी दिग्गज टीसीएस आणि एक्सेंचर यांनी केलेल्या कपातीच्या घोषणेनंतर, विमान वाहतूक उद्योगाला आता मोठा धक्का बसला आहे. जर्मनीतील प्रसिद्ध विमान कंपनी लुफ्थांसाने  4000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 

लुफ्थांसा एअरलाइन ग्रुपने 2030 पर्यंत त्यांच्या सदस्य एअरलाइन्समधील कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI, डिजिटलायझेशन आणि ऑपरेशन्सचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या प्रमाणात AI चा वापर करणार असल्याचे जाहीर करत कंपनीने 4000  नोकऱ्या कमी करण्याची घोषणा केली आहे. विमान प्रवासाच्या तीव्र मागणीमुळे येत्या काही वर्षांत नफा वाढण्याची अपेक्षा कंपनीने व्यक्त केली आहे. कंपनीच्या मते, प्रभावित होणाऱ्या बहुतेक नोकऱ्या जर्मनीतील प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये असतील. यामुळे ऑपरेशन्सशी संबंधित कार्यांवर याचा काही प्रभाव होणार नाही. 

लुफ्थांसा, स्विस, ऑस्ट्रियन एअरलाइन्स, ब्रुसेल्स एअरलाइन्स आणि आयटीए एअरवेज कंपन्या भविष्यात कोणती कार्ये अनावश्यक होऊ शकतात याचे मूल्यांकन करत आहे.  विशेषतः कामांच्या दुप्पटतेमुळे. "डिजिटायझेशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसमुळे होणारे बदल व्यवसाय क्षेत्रे आणि क्रियाकलापांमध्ये कार्यक्षमता वाढवतील असे कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे. 

लुफ्थांसा यांनी म्युनिकमधील गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांना आपली धोरणात्मक योजना सादर केली. कंपनीने स्पष्ट केले की विमान आणि इंजिन पुरवठा साखळीतील मर्यादा मर्यादित उड्डाण ऑफरिंग्ज आहेत. ज्यामुळे विमानांची सातत्यपूर्ण उपलब्धता झाली आहे आणि महसूल वाढला आहे. लुफ्थांसा ग्रुपने असेही म्हटले आहे की दशकाच्या अखेरीस नफ्यात "लक्षणीय वाढ" होण्याची अपेक्षा आहे. कंपनी त्यांची सर्वात मोठी उड्डाण आधुनिकीकरण योजना राबवत आहे, ज्यामध्ये 2030 पर्यंत 230 हून अधिक नवीन विमाने प्रवाांच्या सेवेत दाखल होतील. यात 100 लांब पल्ल्याच्या विमानांचा समावेश असेल. लुफ्थांसा ग्रुप हा जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या विमान वाहतूक गटांपैकी एक आहे.

लुफ्थांसा ग्रुप हा एक जागतिक विमान वाहतूक गट आहे ज्यामध्ये नेटवर्क एअरलाइन्स, पॉइंट-टू-पॉइंट एअरलाइन युरोविंग्ज आणि सेवा कंपन्या यांचा समावेश आहे. 2024 मध्ये, त्यात 101,709 कर्मचारी होते आणि त्यांचे उत्पन्न 37.6 अब्ज युरो म्हणजेच 44 अब्ज डॉलर इतके होते. कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याच्या बातम्या येत असल्या तरी, लुफ्थांसावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे. सोमवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात कंपनीचे शेअर्स 2 टक्क्यांनी वाढले. 

FAQ

1 लुफ्थांसाने काय घोषणा केली आहे?
जर्मनीतील प्रसिद्ध विमान कंपनी लुफ्थांसाने ४००० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ही कपाती AI, डिजिटलायझेशन आणि ऑपरेशन्सचे एकत्रीकरण यामुळे होत आहे.

2 कपातीचे मुख्य कारण काय आहे?
लुफ्थांसा एअरलाइन ग्रुपने २०३० पर्यंत सदस्य एअरलाइन्समध्ये AI चा मोठ्या प्रमाणात वापर, डिजिटलायझेशन आणि ऑपरेशन्सचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कार्यक्षमता वाढेल आणि अनावश्यक कामे कमी होतील, विशेषतः दुप्पट कामांमुळे.

3. कोणत्या नोकऱ्या प्रभावित होणार आहेत?
 प्रभावित होणाऱ्या बहुतेक नोकऱ्या जर्मनीतील प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये असतील. ऑपरेशन्सशी संबंधित कार्यांवर याचा काही प्रभाव होणार नाही. लुफ्थांसा, स्विस, ऑस्ट्रियन एअरलाइन्स, ब्रुसेल्स एअरलाइन्स आणि आयटीए एअरवेज कंपन्या भविष्यात अनावश्यक होणाऱ्या कार्यांचे मूल्यांकन करत आहेत.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

