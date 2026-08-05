/₹290000000 विकला गेला जगातील सर्वात महागडा मासा! ब्लूफिन ट्युना इतका खास का?

सामान्यपणे बाजारात मासे काहीशे किंवा काही हजार रुपयांना विकले जातात. मात्र, जपानमधील एका लिलावात ब्लूफिन ट्युना या माशाची तब्बल 29 कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीला विक्री झाल्याने जगभरात त्याची चर्चा सुरू झाली. एवढी मोठी किंमत मोजून हा मासा खरेदी का करण्यात आला, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. प्रत्यक्षात हा मासा केवळ खाद्यपदार्थ नसून उच्च दर्जाच्या जपानी खाद्यसंस्कृतीचा, प्रतिष्ठेचा आणि व्यावसायिक स्पर्धेचा भाग मानला जातो.
ब्लूफिन ट्युना हा जगातील सर्वोत्तम दर्जाच्या समुद्री माशांपैकी एक मानला जातो. विशेषतः जपानी सुशी (Sushi) आणि साशिमी (Sashimi) तयार करण्यासाठी त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. या माशाच्या मांसात चरबीचे प्रमाण संतुलित असल्याने त्याला अत्यंत मऊ पोत आणि वेगळी चव मिळते. त्यामुळे जगभरातील नामांकित रेस्टॉरंट्स आणि शेफ या माशाला मोठी मागणी असते. उच्च गुणवत्ता, मर्यादित उपलब्धता आणि ग्राहकांची वाढती मागणी यामुळे त्याची किंमत प्रचंड वाढते.
जपानमध्ये दरवर्षी नववर्षाच्या सुरुवातीला किंवा विशेष प्रसंगी मोठे मासे लिलावासाठी आणले जातात. या लिलावात अनेक प्रसिद्ध रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि खाद्य व्यवसायिक सहभागी होतात. सर्वाधिक दर्जाचा ब्लूफिन ट्युना मिळवण्यासाठी मोठी स्पर्धा होते. अनेकदा एवढी मोठी बोली ही केवळ व्यवसायासाठी नसून प्रतिष्ठा, ब्रँडची प्रसिद्धी आणि ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठीही लावली जाते. त्यामुळे काही वेळा या माशाची किंमत बाजारभावापेक्षा अनेक पटींनी जास्त जाते.
ब्लूफिन ट्युना हा आकाराने मोठा, वेगाने पोहणारा आणि समुद्रातील शक्तिशाली माशांपैकी एक आहे. त्याचे वजन शेकडो किलोपर्यंत जाऊ शकते. हा मासा प्रामुख्याने अटलांटिक, पॅसिफिक आणि भूमध्य समुद्र परिसरात आढळतो. त्याचे मांस प्रथिने, ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड आणि इतर पोषक घटकांनी समृद्ध असल्यामुळे त्याला आरोग्यदायी अन्न म्हणूनही ओळखले जाते. मात्र, त्याची उपलब्धता मर्यादित असल्याने त्याचे व्यावसायिक महत्त्व अधिक वाढले आहे.
ब्लूफिन ट्युना माशाला जगभरात मोठी मागणी असल्याने त्याची मोठ्या प्रमाणावर शिकार केली जाते. त्यामुळे अनेक सागरी तज्ज्ञांनी या प्रजातीच्या संवर्धनाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विविध देशांनी मासेमारीवर निर्बंध, कोटा प्रणाली आणि संवर्धनासाठी विशेष नियम लागू केले आहेत. शाश्वत मासेमारी (Sustainable Fishing) आणि समुद्री जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या माशाची किंमत वाढण्यामागे त्याची दुर्मिळता हाही एक महत्त्वाचा घटक आहे.
ब्लूफिन ट्युना हा मासा केवळ महागडा खाद्यपदार्थ नाही, तर जपानी खाद्यसंस्कृतीतील प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानला जातो. नामांकित रेस्टॉरंट्समध्ये हा मासा उपलब्ध असणे म्हणजे दर्जा आणि गुणवत्तेची ओळख समजली जाते. त्यामुळे मोठ्या लिलावांमध्ये विक्रमी बोली लावली जाणे ही नवी बाब नाही. तज्ज्ञांच्या मते, अशा विक्रमी किंमती केवळ माशाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून नसून त्या मागे ब्रँडिंग, विपणन, ग्राहक आकर्षण आणि व्यावसायिक स्पर्धा यांचाही मोठा वाटा असतो.