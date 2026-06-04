वयाच्या 43 व्या वर्षी ₹8800000000000 चा मालक, मुकेश अंबानींनाही टाकलं मागे; कोण आहे 'टिकटॉक बॉय'?

Who Is Zhang Yiming : आशियातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतींची यादी जाहीर झाली आहे. या यादीत यंदा मोठा फेरबदल पाहिला मिळत आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी पहिल्या स्थानावरून थेट तिसऱ्या स्थानावर गेले आहेत. आशियातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतीचा मान हा गौतम अदानी यांना मिळाला आहे. तर दुसऱ्या स्थानावर टेक कंपनी बायटडान्स लिमिटेड कंपनीचे मालक झांग यिमिंग यांनी बाजी मारली आहे. या तरुण उद्योगपतीने भारतातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना आशियातील श्रीमंताच्या यादीत मागे टाकलं आहे.