मेलोनी नवी दिल्लीतून निवडणूक लढणार होत्या? स्वत: सांगितला किस्सा, 'सगळीकडे माझे...'

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी या भारतात कायमच चर्चेचा विषय राहिलेल्या आहेत. मेलोनी यांनी 2023 मध्ये त्या पहिल्यांदा भारतात आल्या तेव्हा त्यांचं कशापद्धतीने स्वागत करण्यात आलेलं याबद्दल नुकत्याच एका कार्यक्रमात भाष्य केलं. आपल्याला मिळालेल्या अविस्मरणीय स्वागताबद्दल त्या भरभरुन बोलल्या. विशेष म्हणजे भारत भेटीबद्दल बोलताना मेलोनी यांनी दिल्लीतून निवडणूक लढवण्यासंदर्भातही भाष्य केलं.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, मेलोनी यांच्या राजकीय प्रवासासंदर्भात भाष्य करणाऱ्या 'जॉर्जियाज व्हिजन' या पुस्तकात नमूद करण्यात आला आहे. हे पुस्तक म्हणजे मेलोनी आणि पत्रकार अलेसँड्रो सुलुस्ती यांच्यादरम्यान झालेल्या संभाषणामधील मजकूर वापरुन लिहिण्यात आलं आहे. दिल्लीतील आपल्या भेटीसंदर्भात मेलोनी यांनी पुस्तकामध्ये इटलीचे तत्कालीन उपपंतप्रधान अँटोनिया तायानी यांनी केलेल्या विधानाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे. मेलोनी यांच्या राजकीय प्रवासाचा आढावा घेणाऱ्या या पुस्तकानुसार, मेलोनी यांचं दिल्लीत ज्या पद्धतीने स्वागत झालं ते पाहून तायानी यांनी, "हे पोस्टर्स पाहून असं वाटतंय की जर तुम्ही नवी दिल्ली मतदारसंघातून निवडणूक लढवली असती तर तुम्हाला नक्कीच दहा लाख मतं मिळाली असती," असं विधान केलं.
मेलोनी भारतात आल्या त्यावेळी नवी दिल्लीमध्ये अनेक ठिकाणी मेलोनी यांचा फोटो आणि त्याखाली 'वेलकम' असं लिहिलेले पोस्टर्स लावण्यात आले होते. दिल्लीतून निघताना त्याच पोस्टवर मेलोनी यांना एक मोठा बदल दिसून आला. फोटो तोच असला तरी खालील मजकूर बदलून, "थँटू फॉर द व्हिजीट" म्हणजेच भेट दिल्याबद्दल आभार असं म्हटलं होतं. ज्या पद्धतीने भारतात माझे स्वागत झाले ते अपेक्षेपेक्षा पूर्णपणे वेगळे होते, असंही मेलोनी यांच्या मार्च 2023 मधील भेटीसंदर्भातील प्रसंग सांगताना पुस्तकात म्हटलं आहे. "जेव्हा मी आले, तेव्हा सगळीकडे माझे फोटो होते. रस्त्याच्या कडेला दर काही फुटांवर माझा फोटो आणि 'वेलकम' हा शब्द असलेले पोस्टर होते. जेव्हा मी निघाले, तेव्हा पोस्टरवर तोच फोटो होता, पण आता त्यावर 'भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद' असे लिहिले होते," असं मेलोनी म्हणाल्या.
मेलोनी यांनी 2023 मध्ये दोनदा भारताला भेट दिली. त्यांनी सर्वप्रथम मार्चमध्ये 'रायसीना डायलॉग' या चर्चासत्राच्या आठव्या आवृत्तीत भाग घेतला होता. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये भारताने आयोजित केलेल्या जी-20 शिखर परिषदेसाठी त्या आल्या होत्या. काही आठवड्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या इटली दौऱ्यामध्ये त्यांनी मेलोनी यांना मेलोडी चॉकटेल गिफ्ट केलं होतं. त्यामुळेही मोदी आणि मेलोनी यांच्या मैत्रीसंदर्भातील चर्चा सोशल मीडियावर रंगली होती.