Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /मेलोनी नवी दिल्लीतून निवडणूक लढणार होत्या? स्वत: सांगितला किस्सा, सगळीकडे माझे...

मेलोनी नवी दिल्लीतून निवडणूक लढणार होत्या? स्वत: सांगितला किस्सा, 'सगळीकडे माझे...'

भारतात सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या परदेशी नेत्यांपैकी एक म्हणजे इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जॉर्जिया मेलोनी यांच्यातील मैत्रीच्या पार्श्वभूमीवर हे दोघे जेव्हा जेव्हा भेटतात तेव्हा तेव्हा मेलोनी देशात चर्चेचा विषय असतात.

Published: Jun 26, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:50 AM IST
मेलोनी नवी दिल्लीतून निवडणूक लढणार होत्या? स्वत: सांगितला किस्सा, 'सगळीकडे माझे...'
Source: Bureau

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मेलोनी नवी दिल्लीतून निवडणूक लढणार होत्या? स्वत: सांगितला किस्सा, 'सगळीकडे माझे...'
New Delhi Election1 min ago
2
rashi bhavishya6 min ago
3
lohagad6:25 PM IST
4
Amazon6:23 PM IST
5
lohagad6:05 PM IST