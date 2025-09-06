वयाच्या चौथ्या वर्षी मासिक पाळी अन् 5 व्या वर्षी झाली आई, 'ही' आहे जगातील सर्वात तरुण आई

World Youngest Mom: आई होणं हा प्रत्येक महिलेच्या आयुष्यातला मोठा टप्पा असतो. मात्र, ज्या वयात मुलाला खेळणं, बोलणं किंवा स्वतःची काळजी घेणंही अवघड असतं त्या वयात आई होणं हे कल्पनाही करणे अशक्य वाटते. तरीही असं वास्तवात घडलं आहे. 1939 मध्ये पेरू देशातील फक्त 5 वर्षे वयाच्या लीना मेदिनाने एका मुलाला जन्म दिला.
लीनाच्या पोटाची असामान्य वाढ पाहून तिच्या कुटुंबाला सुरुवातीला वाटलं की तिला ट्यूमर झाला असावा. त्यामुळे तिला उपचारासाठी पेरूच्या पिस्को शहरातील डॉक्टरांकडे नेण्यात आले. तपासणीदरम्यान डॉक्टरही थक्क झाले. लीनाचे वय केवळ 5 वर्षे असून ती 8 महिन्यांची गरोदर असल्याचे निष्पन्न झाले. इतक्या कमी वयात आई होणं जवळपास अशक्य वाटत असलं तरी वैद्यकीय अहवाल, एक्स-रे आणि दस्तऐवज यांनी हे सत्य असल्याचे सिद्ध केले.
डॉक्टरांच्या मते, लीनाला 'प्रिकॉशियस प्यूबर्टी' नावाची एक दुर्मीळ वैद्यकीय स्थिती होती. या आजारात मुलींमध्ये वयाच्या 8 वर्षांपूर्वी आणि मुलांमध्ये 9 वर्षांपूर्वीच शारीरिक बदल सुरू होतात. शरीर झपाट्याने वाढते, हाडे लवकर विकसित होतात, हार्मोनल बदल लवकर होतात आणि प्रजनन क्षमता वेळेआधी तयार होते. अंदाजानुसार दर 10 हजार मुलांपैकी 1 मुलं या आजाराचा बळी ठरते आणि लीना त्यापैकी एक होती.
लीनाचे वय आणि शरीराची संरचना सामान्य प्रसूतीसाठी अजिबात तयार नव्हती. त्यामुळे डॉक्टरांनी सी-सेक्शनद्वारे तिच्या मुलाचा जन्म घडवून आणला. या घटनेमुळे जगाने पाहिलेली ही सर्वात लहान वयाची आई ठरली. तरीही या घटनेतील मुलाच्या वडिलांची ओळख आजपर्यंत उघड झाली नाही. काही लोकांनी ही घटना खोटी असल्याचा दावा केला, पण डॉक्टरांचे अहवाल, एक्स-रे आणि फोटो यामुळे ती खरी असल्याचे सिद्ध झाले.
इतिहासात लीना एकटी नाही. सोव्हिएत संघातल्या येलिज़ावेता लिजा ग्रिशचेंको यांनी फक्त 6 वर्षांच्या वयात मुलाला जन्म दिला होता. मात्र बाळ जिवंत राहू शकले नाही. तसेच नायजेरियातील मम-झी नावाच्या मुलीने 8 वर्षे 4 महिने वयात बाळाला जन्म दिला आणि नंतर तिच्या मुलानेही कमी वयातच अपत्याला जन्म दिल्याने ती जगातील सर्वात लहान वयाची आजी ठरली.