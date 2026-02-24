बेबी पंचची 'ती' दुनिया! झी २४ तासची टीम पोहोचली जपानला...

Baby Punch: गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मिडियावर जपानच्या प्राणी संग्रहलयातील एका माकडाच्या पिलाचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. या पिलाचे नाव पंच असे आहे. या माकडाच्या पिलाला त्याच्या स्वतःच्या आईने नाकारले तेव्हा ते अगदीच एकटे पडले होते, पण त्याला पाहायला आलेल्या काही पर्यटकांनी त्याचा एकटेपणा पाहता त्याला एक माकडाची बाहुली दिली. त्यानंतर त्या बाहुलीलाच तो त्याची आई आणि सर्वकाही मानू लागला. यासगळ्या प्रकाराचा आढावा झी 24 तासने घेतला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया.
बेबी पंच जपानच्या इचिकावा सिटी झूमधला आहे. हे माकडाचं पिलु अवघ्या सात महिन्यांच आहे. 2025मध्ये या माकडाच्या पिलाचा जन्म झाला. मात्र त्याच्या आईला प्रसूतीचा आणि उष्णतेचा त्रास झाल्यानं तीनं या पिलाला टाकून दिलं. जन्मत:च आईनं टाकलेल्या या पिलाला झू मधल्या कर्मचा-यांनी तळहाताच्या फोडासारखं जपलं. मात्र इतर माकडं त्याला सोबत घेत नव्हती. माकडाची पिल्लं निसर्गतःच आपल्या आईच्या अंगावरील केसांना घट्ट पकडून राहतात. ज्यामुळे त्यांना सुरक्षित वाटते. पंचला हा आधार मिळत नव्हता. त्यामुळे तो खूप अस्वस्थ असायचा. त्याची ही गरज झूमधल्या कर्मचा-यांनी ओळखली आणि त्याला एक ओरांगउटानची खेळण्याची बाहुली दिली. या बाहुलीचे केस लांब असल्याने पंचला ही बाहुली पकडणं सोपं झालं. आश्चर्य म्हणजे पंचला ही बाहुली इतकी आवडली की तो सतत तीच्यासोबत राहु लागला. त्या बाहुलीलाच त्यानं आपली आई मानलं.
दिवसभर बेबी पंच या बाहुलीला आपल्यासोबत ओढत नेतो. तिच्याच कुशीत झोपतो. घाबरला की तिच्या मागे जाऊन लपतो. खेळण्याच्या कुशीत झोपलेल्या बेबी पंचचे व्हिडिओ, फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले. हे फोटो पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले. नेटक-यांनी या बाहुलीला 'ओरा-ममा' असे नाव दिलंय. आनंदाची गोष्ट अशी की आता हा बेबी पंच हळूहळू त्याच्या ख-या कळपात मिसळू लागलाय. अलीकडच्या काही व्हिडिओंमध्ये कळपातील एका माकडाने पंचला जवळ घेतल्याचं दिसतंय. मात्र अजूनही तो त्याच्या लाडक्या बाहुलीला सोडायला तयार नाहीये. प्रत्येक जीवाच्या आयुष्यात आई किती महत्त्वाची असते याचं जिवंत उदाहरण बेबी पंचनं जगाला दाखवून दिलंय. आणि म्हणूनच त्याला पाहण्यासाठी आता इचिकावा सिटी झूमध्ये लोकांची झुंबड उडालीये.