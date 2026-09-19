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Asian Games 2026 India Schedule, September 20: Full list of events, timings, athletes, live streaming - All you need to know

India will be in action across wushu, shooting, teqball, cricket, hockey, badminton, swimming, table tennis and MMA on September 20 at the Asian Games 2026. Check the complete India schedule, event timings, athletes, venues and live streaming details.

Written ByRiya Mishra
Published: Sep 19, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:09 PM IST
Asian Games 2026 India Schedule, September 20: Full list of events, timings, athletes, live streaming - All you need to know
Image Credit: IANS

About the Author

Riya Mishra

Riya Mishra

Riya Mishra is a Sub-Editor (Sports) at ZEE News, covering a wide range of sporting events. She has also reported extensively on global sports, including the NBA and NFL. Before joining ZEE News, she worked with Times Now, where she covered the rapidly growing sport of pickleball. She holds a Bachelor’s degree in Journalism and Mass Communication and brings a sharp editorial eye along with strong sports knowledge to stories that matter. Beyond the newsroom, she enjoys travelling and reading. She can be reached at Riya.Mishra@India.com.

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