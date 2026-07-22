/Commonwealth Games 2026: Neeraj Chopra to Mirabai Chanu, check full list of all 126 Indian athletes

The Commonwealth Games (CWG) 2026 are scheduled to take place in Glasgow, Scotland, from July 23 to August 2, 2026. India is fielding a strong 126-athlete contingent (78 men and 48 women), including both able-bodied and para-athletes, as part of a larger 191-member delegation (including officials and support staff). The team has received clearance from the Union Ministry of Youth Affairs and Sports.
Headlined by Olympic champions and seasoned medalists like Neeraj Chopra, Mirabai Chanu, and Lovlina Borgohain, India aims to continue its strong momentum on the international stage.
Notably, the programme is more compact than previous editions, focusing on athletics, boxing, weightlifting, artistic gymnastics, track cycling, lawn bowls, swimming, judo, and various para events.
Here is the full list of Indian athletes for the upcoming Commonwealth Games 2026
1. Athletics (32 Athletes)
Men: Gurindervir Singh (100m), Animesh Kujur (200m), Vishal TK (400m / Mixed Relay), Rajesh Ramesh (400m / Mixed Relay), Gulveer Singh (5000m / 10,000m), Tejas Shirse (110m Hurdles), Yashas Palaksha (400m Hurdles), Santhosh Kumar Tamilarasan (400m Hurdles), Sarvesh Kushare (High Jump), Adarsh Ram (High Jump), Dev Meena (Pole Vault), Kuldeep Kumar (Pole Vault), Murali Sreeshankar (Long Jump), Lokesh Sathyanathan (Long Jump), Praveen Chithravel (Triple Jump), Selva Prabhu (Triple Jump), Samardeep Singh Gill (Shot Put), Tajinderpal Singh Toor (Shot Put), Neeraj Chopra (Javelin Throw), Rohit Yadav (Javelin Throw), Yash Vir Singh (Javelin Throw), Tejaswin Shankar (Decathlon / High Jump).
Women: Parul Chaudhary (3000m Steeplechase / 5000m), Pooja Singh (High Jump), Manpreet Kaur (Shot Put), Seema Kaliramna (Discus Throw), Nidhi Rani (Discus Throw), Ravina (10,000m Race Walk), Priyanka Goswami (10,000m Race Walk), Rashdeep Kaur (400m / Mixed Relay), Neeru Pathak (400m / Mixed Relay), Ansa Babu (400m / Mixed Relay).
2. Boxing (14 Athletes)
Men: Jadumani Singh (55kg), Sachin Siwach (60kg), Aditya Pratap Singh (65kg), Sumit Kundu (70kg), Ankush (80kg), Kapil Pokhariya (90kg), Narender Berwal (+90kg).
Women: Sakshi Chaudhary (51kg), Preeti Pawar (54kg), Jaismine Lamboria (57kg), Priya Ghanghas (60kg), Parveen Hooda (65kg), Arundhati Choudhary (70kg), Lovlina Borgohain (75kg).
3. Weightlifting (12 Athletes)
Women: Mirabai Chanu (48kg), Gyaneshwari Yadav (53kg), Bindyarani Devi (58kg), Harjinder Kaur (69kg), Sanjana (77kg), Seram Nirupama Devi (86kg), Martina Devi (+86kg).
Men: Rishikanta Singh (60kg), M Raja (65kg), Ajaya Babu (79kg), Dilbag Singh (94kg), Lovepreet Singh (+110kg).
4. Judo (14 Athletes)
Women: Asmita Dey (-48kg), Shraddha Kadubal Chopade (-52kg), Yamini Mourya (-57kg), Unnati Sharma (-63kg), Inunganbi Takhellambam (-70kg), Ishroop Narang (-78kg), Tulika Maan (+78kg).
Men: Harsh Singh (-60kg), Rohit Basir Majgul (-66kg), Arun Kumar (-73kg), Harsh Tokas (-81kg), Karanjit Singh Maan (-90kg), Avtar Singh (-100kg), Yash Ghangas (+100kg).
5. Artistic Gymnastics (8 Athletes)
Men: Tapan Mohanty, Tapeshwarnath Das, Swatish KP, Satyajit Mondal.
Women: Pranati Nayak, Nishka Agarwal, Eshita Rewale, Protistha Samanta.
6. Swimming & Track Cycling (11 Athletes)
Swimming (5): Sajan Prakash, Srihari Nataraj, Aryan Nehra, Aneesh Gowda, Dhakshian Shashikumar.
Track Cycling (6): David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Rojit Singh Yanglem, Jemsh Singh Keithellakram, Dinesh Kumar, Harshveer Sekhon.
7. Lawn Bowls & 3x3 Wheelchair Basketball (10 Athletes)
Lawn Bowls (6): Nayanmoni Saikia, Rupa Rani Tirkey, Pinki Singh, Putul Sonowal, Navneet Singh, Dinesh Kumar.
Wheelchair Basketball (4): Reena Rameshchandra Gupta, Irengbam Ritu Chanu, Minakshi Harichandra Jadhav, Laxmi Rayappa Rayannavar.
8. Para-Sports Contingent (25 Athletes)
Para-Athletics (11): Sharmila Dhankar, Shilpa K Shyla, Devender Kumar, Rakeshbhai Bhatt, Dilip Gavit, Shubham Juyal, Mohammed Basil M, Soman Rana, Ramesh Shanmugam, Sagar Thayat, Shreyansh Trivedi.
Para-Powerlifting (7): Jaspreet Kaur, Suman Devi, Kasthuri Rajamani, Ashok, Parmjeet Kumar, Sudhir, Jhandu Kumar.
Para-Swimming (6): Ravi Veera Venkata Budigina, Ali Imam, Suyash Jadhav, Chaitanya Vishwas Kulkarni, Swatik Patil, Tejas Nandkumar.
Para Track Cycling (1): Lisha Das.
India enters the Commonwealth Games 2026 with high expectations, particularly in athletics (led by Chopra and emerging talents like Gurindervir Singh and Parul Chaudhary), weightlifting (where it has historically dominated), and boxing. The para contingent adds depth and medal potential across multiple disciplines.
The full squad reflects a balanced mix of experienced Olympians and promising youngsters. Team India will be looking to improve on or match its medal tally from Birmingham 2022 while adapting to the reduced programme in Glasgow.
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