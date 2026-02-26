Bank holidays in March 2026: Banks to remain shut on THESE days— Check complete state-wise list
Here is the complete state-wise list of bank holidays in March 2026 to help you plan your visits in advance. Apart from regional festivals, banks across the country will also remain closed on the second and fourth Saturdays, as per the usual schedule. Check the nationwide closures first, followed by holidays observed in different states and Union Territories.
New Delhi: As March approaches, the festive calendar is set to get busy with several major celebrations lined up across India. The month will kick off with Holi and also feature festivals like Eid, Mahavir Jayanti and various regional New Year celebrations. While the festive spirit will bring cheer nationwide, it’s important to stay mindful of practicalities, as banks will remain closed on multiple occasions. Checking the March bank holiday schedule in advance can help people plan their withdrawals and avoid any last-minute hassle during the celebrations.
March 2026 Bank Holidays: State-Wise List You Should Check
Nationwide Bank Closures
Banks across India will remain shut on:
14 March 2026 – Second Saturday
28 March 2026 – Fourth Saturday
Andhra Pradesh
3 March – Holi (Second Day) / Dhulandi
19 March – Ugadi / Telugu New Year
20 March – Eid-Ul-Fitr (Jumat-ul-Vida)
27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
Arunachal Pradesh
4 March – Holi / Dhuleti
21 March – Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr)
31 March – Mahavir Jayanti
Assam
3 March – Holi (Second Day) / Dol Jatra
21 March – Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) / Sarhul
Bihar
3 March – Holi (Second Day)
4 March – Holi / Dhuleti
21 March – Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr)
27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
31 March – Mahavir Jayanti
Chandigarh (UT)
4 March – Holi
21 March – Ramzan-Id
26 March – Shree Ram Navami
Chhattisgarh
4 March – Holi
21 March – Ramzan-Id
31 March – Mahavir Jayanti
Delhi (UT)
4 March – Holi
21 March – Ramzan-Id
31 March – Mahavir Jayanti
Goa
3 March – Holi (Second Day)
19 March – Gudhi Padwa
21 March – Ramzan-Id
Gujarat
4 March – Holi / Dhuleti
21 March – Ramzan-Id
31 March – Mahavir Jayanti
Himachal Pradesh
4 March – Holi
26 March – Shree Ram Navami
Jammu & Kashmir (including Srinagar)
4 March – Holi
17 March – Shab-I-Qadr
19 March – Gudhi Padwa / 1st Navratra
20 March – Eid-Ul-Fitr (Jumat-ul-Vida)
21 March – Ramzan-Id
Jharkhand
3 March – Holi (Second Day)
21 March – Ramzan-Id
26 March – Shree Ram Navami
31 March – Mahavir Jayanti
Karnataka
19 March – Ugadi Festival
21 March – Ramzan-Id
26 March – Shree Ram Navami
31 March – Mahavir Jayanti
Kerala
3 March – Holi (Second Day) / Attukal Pongala
20 March – Eid-Ul-Fitr (Jumat-ul-Vida)
Madhya Pradesh
3 March – Holi (Second Day)
21 March – Ramzan-Id
26 March – Shree Ram Navami
27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
31 March – Mahavir Jayanti
Maharashtra (including Mumbai & Nagpur)
3 March – Holi (Second Day)
19 March – Gudhi Padwa
21 March – Ramzan-Id
26 March – Shree Ram Navami
31 March – Mahavir Jayanti
Manipur
4 March – Holi / Yaosang (2nd Day)
19 March – Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)
21 March – Ramzan-Id
Meghalaya
4 March – Holi
21 March – Ramzan-Id
Mizoram
4 March – Holi
13 March – Chapchar Kut
21 March – Ramzan-Id
26 March – Shree Ram Navami
Nagaland
21 March – Ramzan-Id / Sarhul
Odisha
4 March – Holi
21 March – Ramzan-Id
27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
Rajasthan
3 March – Holi (Second Day) / Dhulandi
19 March – Gudhi Padwa / 1st Navratra
21 March – Ramzan-Id
26 March – Shree Ram Navami
Sikkim
21 March – Ramzan-Id
27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
Tamil Nadu
19 March – Ugadi Festival
21 March – Ramzan-Id
26 March – Shree Ram Navami
31 March – Mahavir Jayanti
Telangana
3 March – Holi (Second Day)
19 March – Ugadi / Telugu New Year
27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
Tripura
4 March – Holi
Uttarakhand
3 March – Holi (Second Day)
4 March – Holi
21 March – Ramzan-Id
26 March – Shree Ram Navami
Uttar Pradesh (including Kanpur & Lucknow areas)
2 March – Holika Dahan
4 March – Holi
21 March – Ramzan-Id
26 March – Shree Ram Navami
31 March – Mahavir Jayanti
West Bengal
3 March – Holi (Second Day) / Dol Jatra
21 March – Ramzan-Id
26 March – Shree Ram Navami
31 March – Mahavir Jayanti
Will Online Banking Work During March 2026 Holidays?
Even when banks remain closed during the March 2026 holidays, customers will still be able to access most digital services without any disruption. Facilities like ATMs, UPI, mobile banking and net banking will continue to function as usual, allowing people to withdraw cash, transfer money and make payments easily. However, services that require physical bank processing such as cheque clearing and other over-the-counter transactions covered under the Negotiable Instruments Act will not be available on these days.
