Bank holidays in March 2026: Banks to remain shut on THESE days— Check complete state-wise list

Here is the complete state-wise list of bank holidays in March 2026 to help you plan your visits in advance. Apart from regional festivals, banks across the country will also remain closed on the second and fourth Saturdays, as per the usual schedule. Check the nationwide closures first, followed by holidays observed in different states and Union Territories.

Written By Anupama Jha|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:51 PM IST
New Delhi: As March approaches, the festive calendar is set to get busy with several major celebrations lined up across India. The month will kick off with Holi and also feature festivals like Eid, Mahavir Jayanti and various regional New Year celebrations. While the festive spirit will bring cheer nationwide, it’s important to stay mindful of practicalities, as banks will remain closed on multiple occasions. Checking the March bank holiday schedule in advance can help people plan their withdrawals and avoid any last-minute hassle during the celebrations.

March 2026 Bank Holidays: State-Wise List You Should Check

Here is the complete state-wise list of bank holidays in March 2026 to help you plan your visits in advance. Apart from regional festivals, banks across the country will also remain closed on the second and fourth Saturdays, as per the usual schedule. Check the nationwide closures first, followed by holidays observed in different states and Union Territories.

Nationwide Bank Closures

Banks across India will remain shut on:

14 March 2026 – Second Saturday

28 March 2026 – Fourth Saturday

Andhra Pradesh

3 March – Holi (Second Day) / Dhulandi

19 March – Ugadi / Telugu New Year

20 March – Eid-Ul-Fitr (Jumat-ul-Vida)

27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)

Arunachal Pradesh

4 March – Holi / Dhuleti

21 March – Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr)

31 March – Mahavir Jayanti

Assam

3 March – Holi (Second Day) / Dol Jatra

21 March – Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) / Sarhul

Bihar

3 March – Holi (Second Day)

4 March – Holi / Dhuleti

21 March – Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr)

27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)

31 March – Mahavir Jayanti

Chandigarh (UT)

4 March – Holi

21 March – Ramzan-Id

26 March – Shree Ram Navami

Chhattisgarh

4 March – Holi

21 March – Ramzan-Id

31 March – Mahavir Jayanti

Delhi (UT)

4 March – Holi

21 March – Ramzan-Id

31 March – Mahavir Jayanti

Goa

3 March – Holi (Second Day)

19 March – Gudhi Padwa

21 March – Ramzan-Id

Gujarat

4 March – Holi / Dhuleti

21 March – Ramzan-Id

31 March – Mahavir Jayanti

Himachal Pradesh

4 March – Holi

26 March – Shree Ram Navami

Jammu & Kashmir (including Srinagar)

4 March – Holi

17 March – Shab-I-Qadr

19 March – Gudhi Padwa / 1st Navratra

20 March – Eid-Ul-Fitr (Jumat-ul-Vida)

21 March – Ramzan-Id

Jharkhand

3 March – Holi (Second Day)

21 March – Ramzan-Id

26 March – Shree Ram Navami

31 March – Mahavir Jayanti

Karnataka

19 March – Ugadi Festival

21 March – Ramzan-Id

26 March – Shree Ram Navami

31 March – Mahavir Jayanti

Kerala

3 March – Holi (Second Day) / Attukal Pongala

20 March – Eid-Ul-Fitr (Jumat-ul-Vida)

Madhya Pradesh

3 March – Holi (Second Day)

21 March – Ramzan-Id

26 March – Shree Ram Navami

27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)

31 March – Mahavir Jayanti

Maharashtra (including Mumbai & Nagpur)

3 March – Holi (Second Day)

19 March – Gudhi Padwa

21 March – Ramzan-Id

26 March – Shree Ram Navami

31 March – Mahavir Jayanti

Manipur

4 March – Holi / Yaosang (2nd Day)

19 March – Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)

21 March – Ramzan-Id

Meghalaya

4 March – Holi

21 March – Ramzan-Id

Mizoram

4 March – Holi

13 March – Chapchar Kut

21 March – Ramzan-Id

26 March – Shree Ram Navami

Nagaland

21 March – Ramzan-Id / Sarhul

Odisha

4 March – Holi

21 March – Ramzan-Id

27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)

Rajasthan

3 March – Holi (Second Day) / Dhulandi

19 March – Gudhi Padwa / 1st Navratra

21 March – Ramzan-Id

26 March – Shree Ram Navami

Sikkim

21 March – Ramzan-Id

27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)

Tamil Nadu

19 March – Ugadi Festival

21 March – Ramzan-Id

26 March – Shree Ram Navami

31 March – Mahavir Jayanti

Telangana

3 March – Holi (Second Day)

19 March – Ugadi / Telugu New Year

27 March – Shree Ram Navami (Chaite Dasain)

Tripura

4 March – Holi

Uttarakhand

3 March – Holi (Second Day)

4 March – Holi

21 March – Ramzan-Id

26 March – Shree Ram Navami

Uttar Pradesh (including Kanpur & Lucknow areas)

2 March – Holika Dahan

4 March – Holi

21 March – Ramzan-Id

26 March – Shree Ram Navami

31 March – Mahavir Jayanti

West Bengal

3 March – Holi (Second Day) / Dol Jatra

21 March – Ramzan-Id

26 March – Shree Ram Navami

31 March – Mahavir Jayanti

Will Online Banking Work During March 2026 Holidays?

Even when banks remain closed during the March 2026 holidays, customers will still be able to access most digital services without any disruption. Facilities like ATMs, UPI, mobile banking and net banking will continue to function as usual, allowing people to withdraw cash, transfer money and make payments easily. However, services that require physical bank processing such as cheque clearing and other over-the-counter transactions covered under the Negotiable Instruments Act will not be available on these days.

Stay informed on all the latest news, real-time breaking news updates, and follow all the important headlines in india news andworld News on Zee News.

