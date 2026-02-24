RBI releases Sovereign Gold Bond Scheme calendar for premature redemption during April 2026 – September 2026 -- Check Full calendar
RBI has given the details of tranches falling due for premature redemption during the period April 01, 2026 – September 30, 2026, along with the window available for submission of request for premature redemption by the investors.
New Delhi: The Reserve Bank of India (RBI) has released calendar for Sovereign Gold Bond (SGB) Scheme for premature redemption during April 2026 – September 2026.
"Accordingly, the details of tranches falling due for premature redemption during the period April 01, 2026 – September 30, 2026, along with the window available for submission of request for premature redemption by the investors," RBI said.
|Sl. No.
|Tranche
|Issue Date
|Date of Premature Redemption
|Dates for submitting the request for premature redemption by the investors to the Receiving Offices/NSDL/CDSL/RBI Retail Direct
|From
|To
|1
|2018-19 Series II
|October 23, 2018
|April 23, 2026
|March 23, 2026
|April 13, 2026
|2
|2018-19 Series III
|November 13, 2018
|May 13, 2026
|April 10, 2026
|May 04, 2026
|3
|2018-19 Series IV
|January 01, 2019
|July 01, 2026
|May 30, 2026
|June 22, 2026
|4
|2018-19 Series V
|January 22, 2019
|July 22, 2026
|June 20, 2026
|July 13, 2026
|5
|2018-19 Series VI
|February 12, 2019
|August 12, 2026
|July 10, 2026
|August 03, 2026
|6
|2019-20 Series I
|June 11, 2019
|June 11, 2026
|May 11, 2026
|June 01, 2026
|7
|2019-20 Series II
|July 16, 2019
|July 16, 2026
|June 15, 2026
|July 06, 2026
|8
|2019-20 Series III
|August 14, 2019
|August 14, 2026
|July 14, 2026
|August 04, 2026
|9
|2019-20 Series IV
|September 17, 2019
|September 17, 2026
|August 17, 2026
|September 07, 2026
|10
|2019-20 Series V
|October 15, 2019
|April 15, 2026
|March 14, 2026
|April 06, 2026
|11
|2019-20 Series VI
|October 30, 2019
|April 30, 2026
|March 30, 2026
|April 20, 2026
|12
|2019-20 Series VII
|December 10, 2019
|June 10, 2026
|May 08, 2026
|June 01, 2026
|13
|2019-20 Series VIII
|January 21, 2020
|July 21, 2026
|June 20, 2026
|July 13, 2026
|14
|2019-20 Series IX
|February 11, 2020
|August 11, 2026
|July 10, 2026
|August 01, 2026
|15
|2019-20 Series X
|March 11, 2020
|September 11, 2026
|August 11, 2026
|September 01, 2026
|16
|2020-21 Series I
|April 28, 2020
|April 28, 2026
|March 28, 2026
|April 18, 2026
|17
|2020-21 Series II
|May 19, 2020
|May 19, 2026
|April 18, 2026
|May 11, 2026
|18
|2020-21 Series III
|June 16, 2020
|June 16, 2026
|May 16, 2026
|June 06, 2026
|19
|2020-21 Series IV
|July 14, 2020
|July 14, 2026
|June 12, 2026
|July 04, 2026
|20
|2020-21 Series V
|August 11, 2020
|August 11, 2026
|July 10, 2026
|August 01, 2026
|21
|2020-21 Series VI
|September 08, 2020
|September 08, 2026
|August 07, 2026
|August 29, 2026
|22
|2020-21 Series VII
|October 20, 2020
|April 20, 2026
|March 20, 2026
|April 10, 2026
|23
|2020-21 Series VIII
|November 18, 2020
|May 18, 2026
|April 17, 2026
|May 08, 2026
|24
|2020-21 Series IX
|January 05, 2021
|July 04, 2026
|June 04, 2026
|June 24, 2026
|25
|2020-21 Series X
|January 19, 2021
|July 18, 2026
|June 18, 2026
|July 08, 2026
|26
|2020-21 Series XI
|February 09, 2021
|August 07, 2026
|July 09, 2026
|July 28, 2026
|27
|2020-21 Series XII
|March 09, 2021
|September 09, 2026
|August 07, 2026
|August 31, 2026
|28
|2021-22 Series I
|May 25, 2021
|May 25, 2026
|April 24, 2026
|May 15, 2026
|29
|2021-22 Series II
|June 01, 2021
|June 01, 2026
|April 30, 2026
|May 22, 2026
|30
|2021-22 Series III
|June 08, 2021
|June 08, 2026
|May 08, 2026
|May 29, 2026
|31
|2021-22 Series IV
|July 20, 2021
|July 20, 2026
|June 19, 2026
|July 10, 2026
|32
|2021-22 Series V
|August 17, 2021
|August 17, 2026
|July 17, 2026
|August 07, 2026
|33
|2021-22 Series VI
|September 07, 2021
|September 07, 2026
|August 07, 2026
|August 28, 2026
The central bank however noted that, the above-mentioned dates may undergo a change in case of unscheduled holiday/s. Investors are advised to take note of the period for submission of requests for redemption of SGB, in case they choose to redeem their holdings before maturity.
