RBI releases Sovereign Gold Bond Scheme calendar for premature redemption during April 2026 – September 2026 -- Check Full calendar

New Delhi: The Reserve Bank of India (RBI) has released calendar for Sovereign Gold Bond (SGB) Scheme for premature redemption during April 2026 – September 2026.

"Accordingly, the details of tranches falling due for premature redemption during the period April 01, 2026 – September 30, 2026, along with the window available for submission of request for premature redemption by the investors," RBI said.

Sl. No. Tranche Issue Date Date of Premature Redemption Dates for submitting the request for premature redemption by the investors to the Receiving Offices/NSDL/CDSL/RBI Retail Direct From To 1 2018-19 Series II October 23, 2018 April 23, 2026 March 23, 2026 April 13, 2026 2 2018-19 Series III November 13, 2018 May 13, 2026 April 10, 2026 May 04, 2026 3 2018-19 Series IV January 01, 2019 July 01, 2026 May 30, 2026 June 22, 2026 4 2018-19 Series V January 22, 2019 July 22, 2026 June 20, 2026 July 13, 2026 5 2018-19 Series VI February 12, 2019 August 12, 2026 July 10, 2026 August 03, 2026 6 2019-20 Series I June 11, 2019 June 11, 2026 May 11, 2026 June 01, 2026 7 2019-20 Series II July 16, 2019 July 16, 2026 June 15, 2026 July 06, 2026 8 2019-20 Series III August 14, 2019 August 14, 2026 July 14, 2026 August 04, 2026 9 2019-20 Series IV September 17, 2019 September 17, 2026 August 17, 2026 September 07, 2026 10 2019-20 Series V October 15, 2019 April 15, 2026 March 14, 2026 April 06, 2026 11 2019-20 Series VI October 30, 2019 April 30, 2026 March 30, 2026 April 20, 2026 12 2019-20 Series VII December 10, 2019 June 10, 2026 May 08, 2026 June 01, 2026 13 2019-20 Series VIII January 21, 2020 July 21, 2026 June 20, 2026 July 13, 2026 14 2019-20 Series IX February 11, 2020 August 11, 2026 July 10, 2026 August 01, 2026 15 2019-20 Series X March 11, 2020 September 11, 2026 August 11, 2026 September 01, 2026 16 2020-21 Series I April 28, 2020 April 28, 2026 March 28, 2026 April 18, 2026 17 2020-21 Series II May 19, 2020 May 19, 2026 April 18, 2026 May 11, 2026 18 2020-21 Series III June 16, 2020 June 16, 2026 May 16, 2026 June 06, 2026 19 2020-21 Series IV July 14, 2020 July 14, 2026 June 12, 2026 July 04, 2026 20 2020-21 Series V August 11, 2020 August 11, 2026 July 10, 2026 August 01, 2026 21 2020-21 Series VI September 08, 2020 September 08, 2026 August 07, 2026 August 29, 2026 22 2020-21 Series VII October 20, 2020 April 20, 2026 March 20, 2026 April 10, 2026 23 2020-21 Series VIII November 18, 2020 May 18, 2026 April 17, 2026 May 08, 2026 24 2020-21 Series IX January 05, 2021 July 04, 2026 June 04, 2026 June 24, 2026 25 2020-21 Series X January 19, 2021 July 18, 2026 June 18, 2026 July 08, 2026 26 2020-21 Series XI February 09, 2021 August 07, 2026 July 09, 2026 July 28, 2026 27 2020-21 Series XII March 09, 2021 September 09, 2026 August 07, 2026 August 31, 2026 28 2021-22 Series I May 25, 2021 May 25, 2026 April 24, 2026 May 15, 2026 29 2021-22 Series II June 01, 2021 June 01, 2026 April 30, 2026 May 22, 2026 30 2021-22 Series III June 08, 2021 June 08, 2026 May 08, 2026 May 29, 2026 31 2021-22 Series IV July 20, 2021 July 20, 2026 June 19, 2026 July 10, 2026 32 2021-22 Series V August 17, 2021 August 17, 2026 July 17, 2026 August 07, 2026 33 2021-22 Series VI September 07, 2021 September 07, 2026 August 07, 2026 August 28, 2026

The central bank however noted that, the above-mentioned dates may undergo a change in case of unscheduled holiday/s. Investors are advised to take note of the period for submission of requests for redemption of SGB, in case they choose to redeem their holdings before maturity.