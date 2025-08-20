Advertisement
Happy Birthday Zakir Khan: 9 Times The 'Sakht Launda' Won Hearts With His Iconic Lines

Zakir Khan Birthday Special: Born and raised in Indore, Madhya Pradesh, Zakir Khan has scripted history by becoming the first comedian to headline at Madison Square Garden in Hindi a global milestone for Indian stand-up. From Tathastu to performing at the iconic Sydney Opera House, Zakir’s journey reflects his meteoric rise on the world stage. On his special day, let’s revisit some of his most famous lines.

Updated:Aug 20, 2025, 05:39 PM IST
''Main akela hi chala tha janib-e-manzil magar, log saath aate gaye aur karwaan banta gaya.''  

''Bachpan ka mazaa hi kuch aur tha, na dosti ka hisaab tha, na mohabbat ka.''

"Jab tak apne aap se pyaar nahi karoge, tab tak kisi aur se pyaar karna mushkil hai."

"Jitni baar girta hoon, utni baar apne aap ko samet leta hoon, kyunki zindagi chalti rahegi, chahe hum chalte rahein ya ruk jaayein."

''Maine karke dekha hai ho jata hai aajao.''

''Meri aukaat itne baar mere sapno ke beech aayi hai ki usne beech me bolan chor diya.''

"Apne sapne chhote mat karo, unhe pura karne ke liye apni mehnat badi karo."

“Tum bhi kamal karte ho, ummide Insaan se lagakar shikwe Bhagwan se karte ho”

(All Images: @zakirkhan_208/ Instagram)

