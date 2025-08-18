Advertisement
trendingPhotosenglish2947692https://zeenews.india.com/photos/entertainment/ott-releases-this-week-august18-august24vijay-sethupathis-thalaivan-thalaivii-to-salman-khans-bigg-boss-19-whats-new-on-netflix-prime-video-and-more-2947692
NewsPhotosOTT Releases This Week (August18 - August24):Vijay Sethupathi's Thalaivan Thalaivii To Salman Khan's Bigg Boss 19 What's New On Netflix, Prime Video And More
photoDetails

OTT Releases This Week (August18 - August24):Vijay Sethupathi's Thalaivan Thalaivii To Salman Khan's Bigg Boss 19 What's New On Netflix, Prime Video And More

New OTT Releases This Week (August18 - August24): Attention OTT lovers! THIS week’s lineup takes you on a full-circle ride from lighthearted comedy-dramas, some heartwarming Korean Drama with supernatural thrillers to high-octane action-thrillers, there's something for everyone. Check out the binge list of this week' New OTT releases and so you don't miss the most gripping shows and movies dropping soon on ZEE5, Netflix, Prime Video and more.

From Thalaivan Thalaivii To Bigg Boss 19: 11 New Movies And Shows To You Can't Miss This Week 

Updated:Aug 18, 2025, 11:40 AM IST
Follow Us

Thalaivan Thalaivii - Amazon Prime Video

1/11
Thalaivan Thalaivii - Amazon Prime Video

 

 

Release Date- August 22  

Follow Us

Peacemaker Season 2 - Jio Hotstar

2/11
Peacemaker Season 2 - Jio Hotstar

 

 

Release Date- August 22

Follow Us

Maa - Netflix

3/11
Maa - Netflix

 

 

Release Date - August 22 

Follow Us

Maareesan - Netflix

4/11
Maareesan - Netflix

 

 

Release Date - August 22 

Follow Us

Bigg Boss 19 - Jio Hotstar

5/11
Bigg Boss 19 - Jio Hotstar

 

 

Premiere Date - 24 August (9 PM) 

Follow Us

Twelve - Disney+/ Jio Hotstar

6/11
Twelve - Disney+/ Jio Hotstar

 

 

Release Date - August 23

Follow Us

My Troublesome Star - Genie TV

7/11
My Troublesome Star- Genie TV

 

Release Date - August 18

Follow Us

The Truth About Jussie Smollett - Netflix

8/11
The Truth About Jussie Smollett - Netflix

 

 

Release Date- August 22

Follow Us

Hostage - Netflix

9/11
Hostage - Netflix

 

Release Date - August 21 

Follow Us

Gold Rush Gang - Netflix

10/11
Gold Rush Gang - Netflix

 

Release Date - August 21

Follow Us

Aema - Netflix

11/11
Aema - Netflix

    

Release Date - August 22 

Follow Us
OTT releases this weekNew OTT Releases This Week (August18 - August24)Bigg Boss 19 Streaming DetailsBigg Boss 19New OTT releases this weekWeekend WatchlistOTT weekend watchlistK-drama 2025New K-drama In August 2025August OTT ReleaseAugust New ReleaseNew On NetflixZee 5Prime Video
Advertisement

Trending Photos

camera icon11
title
OTT releases this week
OTT Releases This Week (August18 - August24):Vijay Sethupathi's Thalaivan Thalaivii To Salman Khan's Bigg Boss 19 What's New On Netflix, Prime Video And More
camera icon5
title
Auto news
India's Most Affordable Diesel Car: Over 23 Kmpl Mileage, 5-Star Safety Rating, 360-Degree Camera, Sunroof, BIG Display And More - Priced From Rs 6.89 Lakh
camera icon10
title
Overtourism 2025
Most Overly Crowded Holiday Destinations In The World: Planning Your Next Holiday....Skip THIS List
camera icon6
title
Baal Aadhaar
Blue Aadhaar For NRI Kids: Full List Of Documents Required For Baal Aadhaar
camera icon10
title
Sports
Rohit Sharma-Shikhar Dhawan To Dravid-Laxman: Indian Batting Duos With The Highest Percentage Of Runs In Wins
NEWS ON ONE CLICK