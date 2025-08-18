OTT Releases This Week (August18 - August24):Vijay Sethupathi's Thalaivan Thalaivii To Salman Khan's Bigg Boss 19 What's New On Netflix, Prime Video And More
New OTT Releases This Week (August18 - August24): Attention OTT lovers! THIS week’s lineup takes you on a full-circle ride from lighthearted comedy-dramas, some heartwarming Korean Drama with supernatural thrillers to high-octane action-thrillers, there's something for everyone. Check out the binge list of this week' New OTT releases and so you don't miss the most gripping shows and movies dropping soon on ZEE5, Netflix, Prime Video and more.
From Thalaivan Thalaivii To Bigg Boss 19: 11 New Movies And Shows To You Can't Miss This Week
Thalaivan Thalaivii - Amazon Prime Video
Release Date- August 22
Peacemaker Season 2 - Jio Hotstar
Release Date- August 22
Maa - Netflix
Release Date - August 22
Maareesan - Netflix
Release Date - August 22
Bigg Boss 19 - Jio Hotstar
Premiere Date - 24 August (9 PM)
Twelve - Disney+/ Jio Hotstar
Release Date - August 23
My Troublesome Star - Genie TV
Release Date - August 18
The Truth About Jussie Smollett - Netflix
Release Date- August 22
Hostage - Netflix
Release Date - August 21
Gold Rush Gang - Netflix
Release Date - August 21
Aema - Netflix
Release Date - August 22
Trending Photos