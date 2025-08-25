Advertisement
NewsPhotosOTT Releases This Week (August25-August31) - Metro In Dino, Karate Kid: Legends To Love Untangled, New Movies And Shows On Netflix, Prime Video And More
OTT Releases This Week (August25-August31) - Metro In Dino, Karate Kid: Legends To Love Untangled, New Movies And Shows On Netflix, Prime Video And More

OTT Releases This Week (August 25 - August 31): As the new weekend kicks off, the August last week releases offers high-voltage drama, romantic comedy and epic fight scenes that will keep you hooked- so buckle up! From Pankaj Tripathi's Metro In Dino to Jackie Chan's Karate Kid: Legends, here are 9 unmissable latest releases to look out for!

9 New Movies And Shows Releasing This Week On OTT - Check Full Line-up!

Updated:Aug 25, 2025, 11:13 AM IST
Upload Season 4 - Amazon Prime Video

1/9
Upload Season 4 - Amazon Prime Video

Upload Season 4 Release Date - 25 Aug, 2025 

Songs Of Paradise - Prime Video

2/9
Songs Of Paradise - Prime Video

Songs Of Paradise Release Date - 29 Aug, 2025

Love Untangled - Netflix

3/9
Love Untangled - Netflix

Love Untangled Release Date - 29 Aug, 2025

Unknown Number: The High School Catfish - Netflix

4/9
Unknown Number: The High School Catfish - Netflix

Unknown Number: The High School Catfish Release Date - 29Aug, 2025

Thunderbolts* - JioHotstar

5/9
Thunderbolts* - JioHotstar

Thunderbolts* OTT Release Date - 27 Aug, 2025 

My Life With The Walter Boys Season 2 - Netflix

6/9
My Life With The Walter Boys Season 2 - Netflix

My Life With The Walter Boys Season 2 Release Date- 28 Aug, 2025

The Thursday Murder Club - Netflix

7/9
The Thursday Murder Club - Netflix

The Thursday Murder Club Release Date - 28 Aug, 2025. 

Metro…In Dino - Netflix

8/9
Metro…In Dino - Netflix

Metro…In Dino OTT Release Date - 29 Aug, 2025

Karate Kid: Legends - Netflix

9/9
Karate Kid: Legends - Netflix

Karate Kid: Legends OTT Release Date - 30 Aug, 2025. 

