OTT Releases This Week (August25-August31) - Metro In Dino, Karate Kid: Legends To Love Untangled, New Movies And Shows On Netflix, Prime Video And More
OTT Releases This Week (August 25 - August 31): As the new weekend kicks off, the August last week releases offers high-voltage drama, romantic comedy and epic fight scenes that will keep you hooked- so buckle up! From Pankaj Tripathi's Metro In Dino to Jackie Chan's Karate Kid: Legends, here are 9 unmissable latest releases to look out for!
9 New Movies And Shows Releasing This Week On OTT - Check Full Line-up!
Upload Season 4 - Amazon Prime Video
Upload Season 4 Release Date - 25 Aug, 2025
Songs Of Paradise - Prime Video
Songs Of Paradise Release Date - 29 Aug, 2025
Love Untangled - Netflix
Love Untangled Release Date - 29 Aug, 2025
Unknown Number: The High School Catfish - Netflix
Unknown Number: The High School Catfish Release Date - 29Aug, 2025
Thunderbolts* - JioHotstar
Thunderbolts* OTT Release Date - 27 Aug, 2025
My Life With The Walter Boys Season 2 - Netflix
My Life With The Walter Boys Season 2 Release Date- 28 Aug, 2025
The Thursday Murder Club - Netflix
The Thursday Murder Club Release Date - 28 Aug, 2025.
Metro…In Dino - Netflix
Metro…In Dino OTT Release Date - 29 Aug, 2025
Karate Kid: Legends - Netflix
Karate Kid: Legends OTT Release Date - 30 Aug, 2025.
Trending Photos