NewsPhotosFrom Modi–Vajpayee’s 2001 Moscow Trip To 2025 Delhi Visit: ‘Vintage’ Glimpse Of Putin's Meet With Indian Leaders
Putin praises Modi’s leadership
1/6
Putin has repeatedly called PM Modi his “good friend,” saying India–Russia ties have gained strong new momentum and even awarded Modi Russia’s highest civilian honour in 2024.
2/6
Strategic partnership roots
3/6
The 2000 Declaration on Strategic Partnership between Vajpayee and Putin elevated bilateral ties across security, economic, cultural, and global issues. In 2018, PM Modi said meeting Putin in 2001 marked the beginning of his international engagement and political journey.
4/6
Modi’s first Russia visit
5/6
The image is from Vajpayee’s 2001 state visit to Russia where Modi, then Gujarat CM, witnessed important agreements, including the Moscow Declaration on International Terrorism.
6/6
