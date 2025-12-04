Advertisement
trendingPhotosenglish2992093https://zeenews.india.com/photos/india/from-modi-vajpayee-s-2001-moscow-trip-to-2025-delhi-visit-vintage-glimpse-of-putins-meet-with-indian-leaders-2992093
NewsPhotosFrom Modi–Vajpayee’s 2001 Moscow Trip To 2025 Delhi Visit: ‘Vintage’ Glimpse Of Putin's Meet With Indian Leaders
photoDetails

From Modi–Vajpayee’s 2001 Moscow Trip To 2025 Delhi Visit: ‘Vintage’ Glimpse Of Putin's Meet With Indian Leaders

Updated:Dec 04, 2025, 07:27 PM IST
Follow Us

Putin praises Modi’s leadership

1/6
Putin praises Modi’s leadership

Putin has repeatedly called PM Modi his “good friend,” saying India–Russia ties have gained strong new momentum and even awarded Modi Russia’s highest civilian honour in 2024.

Follow Us

2/6
Follow Us

Strategic partnership roots

3/6

The 2000 Declaration on Strategic Partnership between Vajpayee and Putin elevated bilateral ties across security, economic, cultural, and global issues. In 2018, PM Modi said meeting Putin in 2001 marked the beginning of his international engagement and political journey.

Follow Us

4/6
Follow Us

Modi’s first Russia visit

5/6

The image is from Vajpayee’s 2001 state visit to Russia where Modi, then Gujarat CM, witnessed important agreements, including the Moscow Declaration on International Terrorism.

Follow Us

6/6
Follow Us
India-RussiaModi-Putin
Advertisement

Trending Photos

camera icon12
title
Sachin Tendulkar Test centuries
Meet 10 Batters With Most Test Hundreds: Joe Root Replaces Kumar Sangakkara, Brain Lara; How Much Ton He Needs To Surpass Sachin Tendulkar? Check Full List
camera icon11
title
Rohit Sharma T20 comeback
Rohit Sharma's T20 Comeback Confirmed! 5 Reasons Why HITMAN Will Return To Shortest Format; Tournament & Dates Revealed
camera icon18
title
Alina Kabaeva
Meet Alina Kabaeva: Gymnastics Icon, Media Powerhouse & Vladimir Putin's Rumoured Girlfriend - In Pics
camera icon11
title
Dhurandhar
Who Was Major Mohit Sharma? Soldier Who Infiltrated Hizbul Mujahideen In Pakistan, Was Posthumously Awarded Ashoka Chakra, And Is At Centre Of 'Dhurandhar' Row
camera icon6
title
NASA
World's Fastest Aircraft: THIS NASA Jet Can Travel 12,000 Kms In Just One Hour But Can't Fly On Its Own - Know Why