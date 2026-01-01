India's 7 Longest Highways: Epic Routes That Connect The Nation From End To End
India's longest national highways stretch thousands of kilometers, connecting mountains to coasts and deserts to deltas. These engineering marvels carry millions daily, serving as the nation's economic arteries and strategic defense corridors.
National Highway 44
National Highway 44 reigns supreme at *3,745 kilometers, running from Srinagar to Kanyakumari. Traversing 11 states and union territories, it's India's ultimate north-south corridor, connecting Kashmir's peaks to Tamil Nadu's shores.
NH-27
NH-27 spans *3,507 kilometers from Porbandar, Gujarat to Silchar, Assam. This east-west giant passes through Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, and northeastern states, linking India's western coast to eastern frontiers.
NH-48
NH-48 covers *2,807 kilometers from Delhi to Chennai, passing through Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu. This strategic route connects the capital to southern India's tech and industrial hubs.
NH-52
NH-52 stretches *2,317 kilometers from Sangrur, Punjab to Ankola, Karnataka. Crossing Punjab, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, and Karnataka, it connects northern agriculture belts to western coastal ports.
NH-30
NH-30 runs *2,040 kilometers from Sitarganj, Uttarakhand to Ibrahimpatnam, Andhra Pradesh. Traversing Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh—India's vital eastern artery.
NH-6
NH-6 spans *1,873 kilometers from Jorabat, Meghalaya to Zokhawthar, Mizoram at the Myanmar border. This strategic northeastern corridor connects India's remote eastern states to the mainland.
NH-53 (1,781 KM)
NH-53 covers *1,781 kilometers from Ankola, Karnataka to Raipur, Chhattisgarh. Passing through Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, it's a crucial east-west connector through India's industrial heartland.
