Advertisement
trendingPhotosenglish3002160https://zeenews.india.com/photos/india/indias-7-longest-highways-epic-routes-that-connect-the-nation-from-end-to-end-3002160
NewsPhotosIndia's 7 Longest Highways: Epic Routes That Connect The Nation From End To End
photoDetails

India's 7 Longest Highways: Epic Routes That Connect The Nation From End To End

India is home to some of the longest national highways in the world, connecting distant corners of the country.
Updated:Jan 01, 2026, 11:48 AM IST
Follow Us

1/8

India's longest national highways stretch thousands of kilometers, connecting mountains to coasts and deserts to deltas. These engineering marvels carry millions daily, serving as the nation's economic arteries and strategic defense corridors.

Follow Us

National Highway 44

2/8
Representative image. (Photo credits: X/@UpdatesChennai)

National Highway 44 reigns supreme at *3,745 kilometers, running from Srinagar to Kanyakumari. Traversing 11 states and union territories, it's India's ultimate north-south corridor, connecting Kashmir's peaks to Tamil Nadu's shores.

Follow Us

NH-27

3/8
Representative image. (Photo credits: X/@guwahati_ro)

NH-27 spans *3,507 kilometers from Porbandar, Gujarat to Silchar, Assam. This east-west giant passes through Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, and northeastern states, linking India's western coast to eastern frontiers.

Follow Us

NH-48

4/8
Representative image. (Photo credits: Freepik)

NH-48 covers *2,807 kilometers from Delhi to Chennai, passing through Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, and Tamil Nadu. This strategic route connects the capital to southern India's tech and industrial hubs.

Follow Us

NH-52

5/8
Representative image. (Photo credits: Freepik)

NH-52 stretches *2,317 kilometers from Sangrur, Punjab to Ankola, Karnataka. Crossing Punjab, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, and Karnataka, it connects northern agriculture belts to western coastal ports.

Follow Us

NH-30

6/8
Representative image. (Photo credits: Freepik)

NH-30 runs *2,040 kilometers from Sitarganj, Uttarakhand to Ibrahimpatnam, Andhra Pradesh. Traversing Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh—India's vital eastern artery.

Follow Us

NH-6

7/8
Representative image. (Photo credits: Freepik)

NH-6 spans *1,873 kilometers from Jorabat, Meghalaya to Zokhawthar, Mizoram at the Myanmar border. This strategic northeastern corridor connects India's remote eastern states to the mainland.

Follow Us

NH-53 (1,781 KM)

8/8
Representative image. (Photo credits: Freepik)

NH-53 covers *1,781 kilometers from Ankola, Karnataka to Raipur, Chhattisgarh. Passing through Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, it's a crucial east-west connector through India's industrial heartland.

Follow Us
India longest highwaysNH-44NH-27national highways IndiaIndia road tripmajor Indian highways
Advertisement

Trending Photos

camera icon11
title
Happy New Year 2026
Hosting New Year’s Eve At Home? 7 Tasty Dinner Ideas That Will Make Everyone Ask For Seconds
camera icon10
title
Khushi Mukherjee Suryakumar Yadav
Meet Khushi Mukherjee: Splitsvilla Star, Model & Actress Who Claimed Suryakumar Yadav Messaged Her
camera icon10
title
New Year’s eve
New Year’s Eve: Did You Know Which Country Celebrates First and Last? Check Where India Stands In The Countdown To January 1, 2026
camera icon7
title
New Year 2026
New Year 2026: Alia Bhatt-Ranbir Kapoor, Aishwarya Rai–Abhishek Bachchan And Other Celebs Ring In Festivities Abroad
camera icon12
title
Ellyse Perry dating
Is Ellyse Perry Getting Married? Inside RCB Star’s Love Life