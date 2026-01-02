Advertisement
All Confirmed T20 World Cup 2026 Squads: Teams, Key Players; Captains & Group List

Discover the latest 2026 Men's T20 World Cup squads: India (led by Suryakumar Yadav), Australia (Mitchell Marsh), Sri Lanka provisional, England (Harry Brook), and Afghanistan (Rashid Khan). Full groups, key players, and highlights.
 

Updated:Jan 02, 2026, 02:22 PM IST
2026 Men's T20 World Cup Squads Revealed

1/10
2026 Men's T20 World Cup Squads Revealed

The 2026 Men’s T20 World Cup kicks off on 7 February with 20 teams vying for glory. Several squads have already been announced, featuring a mix of established stars and rising talents. Here's all confirmed squads so far, along with team groupings and standout players to watch.

 

India Squad (Group A)

2/10
India Squad (Group A)

Suryakumar Yadav (captain), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh.

 

Australia Squad (Group B)

3/10
Australia Squad (Group B)

Mitchell Marsh (captain), Xavier Bartlett, Cooper Connolly, Pat Cummins, Tim David, Nathan Ellis, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis (wk), Matthew Kuhnemann, Glenn Maxwell, Matthew Short, Marcus Stoinis, Adam Zampa.

 

Sri Lanka Squad (Provisional, Group B)

4/10
Sri Lanka Squad (Provisional, Group B)

Dasun Shanaka (captain), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kamil Mishara, Kusal Perera, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella, Janith Liyanage, Charith Asalanka, Kamindu Mendis, Pavan Rathnayake, Sahan Arachchige, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Milan Rathnayake, Nuwan Thushara, Eshan Malinga, Dushmantha Chameera, Pramod Madushan, Matheesha Pathirana, Dilshan Madushanka, Maheesh Theekshana, Dushan Hemantha, Vijayakanth Viyaskanth, Traveen Mathew.

 

Group C Teams

5/10
Group C Teams

Group C consists of Bangladesh, England, Italy, Nepal, and West Indies. England’s squad has been released, led by Harry Brook, while the other teams are yet to confirm their lineups. Expect thrilling contests, especially with England’s mix of pace and spin and Bangladesh’s growing T20 strength.

 

England Squad (Group C)

6/10
England Squad (Group C)

Harry Brook (captain), Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler, Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt, Josh Tongue, Luke Wood.

 

Group D Teams

7/10
Group D Teams

Group D features Afghanistan, Canada, New Zealand, South Africa, and UAE. Afghanistan’s squad is finalized, featuring stars like Rashid Khan, Mohammad Nabi, and Mujeeb Ur Rahman, while the other four teams are yet to announce their squads. Afghanistan’s team promises spin-heavy attack and explosive batting, making them a dangerous dark horse.

 

Afghanistan Squad (Group D)

8/10
Afghanistan Squad (Group D)

Rashid Khan (captain), Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai, Sediqullah Atal, Fazalhaq Farooqi, Rahmanullah Gurbaz, Naveen Ul Haq, Mohammad Ishaq, Shahidullah Kamal, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Darwish Rasooli, Ibrahim Zadran.

Reserves: AM Ghazanfar, Ijaz Ahmadzai and Ziaur Rahman Sharifi.

 

 

T20 World Cup Groups:

9/10
T20 World Cup Groups:

Group A: India, USA, Namibia, Netherlands, Pakistan

Group B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland, Oman Group C: England, West Indies, Bangladesh, Italy, Nepal Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada, UAE

 

Other Squads

10/10
Other Squads

Namibia

Yet to be named.

Netherlands

Yet to be named.

Pakistan

Yet to be named.

USA

Yet to be named.

Ireland

Yet to be named.

Oman

Jatinder Singh (captain), Vinayak Shukla, Mohammad Nadeem, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Shah Faisal, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi, Hasnain Ali Shah.

Italy

Yet to be named.

Nepal

Yet to be named.

West Indies

Yet to be named.

Canada

Yet to be named.

New Zealand

Yet to be named.

South Africa

Yet to be named.

United Arab Emirates

Yet to be named.

 

