All Confirmed T20 World Cup 2026 Squads: Teams, Key Players; Captains & Group List
Discover the latest 2026 Men's T20 World Cup squads: India (led by Suryakumar Yadav), Australia (Mitchell Marsh), Sri Lanka provisional, England (Harry Brook), and Afghanistan (Rashid Khan). Full groups, key players, and highlights.
2026 Men’s T20 World Cup Squads Revealed
The 2026 Men’s T20 World Cup kicks off on 7 February with 20 teams vying for glory. Several squads have already been announced, featuring a mix of established stars and rising talents. Here's all confirmed squads so far, along with team groupings and standout players to watch.
India Squad (Group A)
Suryakumar Yadav (captain), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh.
Australia Squad (Group B)
Mitchell Marsh (captain), Xavier Bartlett, Cooper Connolly, Pat Cummins, Tim David, Nathan Ellis, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis (wk), Matthew Kuhnemann, Glenn Maxwell, Matthew Short, Marcus Stoinis, Adam Zampa.
Sri Lanka Squad (Provisional, Group B)
Dasun Shanaka (captain), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kamil Mishara, Kusal Perera, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella, Janith Liyanage, Charith Asalanka, Kamindu Mendis, Pavan Rathnayake, Sahan Arachchige, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Milan Rathnayake, Nuwan Thushara, Eshan Malinga, Dushmantha Chameera, Pramod Madushan, Matheesha Pathirana, Dilshan Madushanka, Maheesh Theekshana, Dushan Hemantha, Vijayakanth Viyaskanth, Traveen Mathew.
Group C Teams
Group C consists of Bangladesh, England, Italy, Nepal, and West Indies. England’s squad has been released, led by Harry Brook, while the other teams are yet to confirm their lineups. Expect thrilling contests, especially with England’s mix of pace and spin and Bangladesh’s growing T20 strength.
England Squad (Group C)
Harry Brook (captain), Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler, Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt, Josh Tongue, Luke Wood.
Group D Teams
Group D features Afghanistan, Canada, New Zealand, South Africa, and UAE. Afghanistan’s squad is finalized, featuring stars like Rashid Khan, Mohammad Nabi, and Mujeeb Ur Rahman, while the other four teams are yet to announce their squads. Afghanistan’s team promises spin-heavy attack and explosive batting, making them a dangerous dark horse.
Afghanistan Squad (Group D)
Rashid Khan (captain), Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai, Sediqullah Atal, Fazalhaq Farooqi, Rahmanullah Gurbaz, Naveen Ul Haq, Mohammad Ishaq, Shahidullah Kamal, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Darwish Rasooli, Ibrahim Zadran.
Reserves: AM Ghazanfar, Ijaz Ahmadzai and Ziaur Rahman Sharifi.
T20 World Cup Groups:
Group A: India, USA, Namibia, Netherlands, Pakistan
Group B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland, Oman Group C: England, West Indies, Bangladesh, Italy, Nepal Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada, UAE
Other Squads
Namibia
Yet to be named.
Netherlands
Yet to be named.
Pakistan
Yet to be named.
USA
Yet to be named.
Ireland
Yet to be named.
Oman
Jatinder Singh (captain), Vinayak Shukla, Mohammad Nadeem, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Shah Faisal, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi, Hasnain Ali Shah.
Italy
Yet to be named.
Nepal
Yet to be named.
West Indies
Yet to be named.
Canada
Yet to be named.
New Zealand
Yet to be named.
South Africa
Yet to be named.
United Arab Emirates
Yet to be named.
