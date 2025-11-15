Andre Russell, Glenn Maxwell To Liam Livingstone: Full List Of Players Released By RCB, CSK, MI, KKR, SRH, RR, PBKS, LSG, GT, DC Ahead Of IPL 2026 Auction
Find the complete list of IPL 2026 released players from all 10 teams, including CSK, MI, RCB, KKR, SRH, RR, DC, LSG, GT and PBKS ahead of the mega auction.
IPL 2026 Releases
Chennai Super Kings:
Chennai Super Kings: Rahul Tripathi, Vansh Bedi, C Andre Siddarth, Rachin Ravindra, Devon Conway, Sam Curran (trade), Ravindra Jadeja (trade), Deepak Hooda, Vijay Shankar, Shaik Rasheed, Kamlesh Nagarkoti and Matheesha Pathirana
Delhi Capitals:
Delhi Capitals: Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Donovan Ferreira (Trade), Sediqullah Atal, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Darshan Nalkande
Gujarat Titans:
Gujarat Titans: Sherfane Rutherford (trade), Mahipal Lomror, Karim Janat, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Kulwant Khejroliya
Kolkata Knight Riders:
Kolkata Knight Riders: Andre Russell, Venkatesh Iyer, Quinton de Kock, Moeen Ali, Anrich Nortje, Mayank Markande (trade)
Lucknow Super Giants:
Lucknow Super Giants: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur (trade), Akash Deep, Ravi Bishnoi, Shamar Joseph
Mumbai Indians:
Mumbai Indians: Satyanarayana Raju, Reece Topley, KL Shrijith, Karn Sharma, Arjun Tendulkar, Bevon Jacobs, Mujeeb ur Rahman, Lizaad Williams, Vignesh Puthur
Punjab Kings:
Punjab Kings: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kuldeep Sen
Royal Challengers Bengaluru:
Swastik Chikara, Mayank Agarwal, Tim Seifert, Liam Livingstone, Manoj Bhandage, Lungi Ngidi, Blessing Muzarabani, Mohit Rathee
Rajasthan Royals:
Rajasthan Royals: Sanju Samson, Nitish Rana, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana
Sunrisers Hyderabad:
Sunrisers Hyderabad: Mohammed Shami (trade), Adam Zampa, Rahul Chahar, Wiaan Mulder, Abhinav Manohar, Atharva Taide, Sachin Baby
