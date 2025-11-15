Advertisement
photoDetails

Andre Russell, Glenn Maxwell To Liam Livingstone: Full List Of Players Released By RCB, CSK, MI, KKR, SRH, RR, PBKS, LSG, GT, DC Ahead Of IPL 2026 Auction

Find the complete list of IPL 2026 released players from all 10 teams, including CSK, MI, RCB, KKR, SRH, RR, DC, LSG, GT and PBKS ahead of the mega auction.

Updated:Nov 15, 2025, 06:05 PM IST
Find the complete list of IPL 2026 released players from all 10 teams, including CSK, MI, RCB, KKR, SRH, RR, DC, LSG, GT and PBKS ahead of the mega auction.

Chennai Super Kings:

Chennai Super Kings:

Chennai Super Kings: Rahul Tripathi, Vansh Bedi, C Andre Siddarth, Rachin Ravindra, Devon Conway, Sam Curran (trade), Ravindra Jadeja (trade), Deepak Hooda, Vijay Shankar, Shaik Rasheed, Kamlesh Nagarkoti and Matheesha Pathirana

 

Delhi Capitals:

Delhi Capitals:

Delhi Capitals: Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Donovan Ferreira (Trade), Sediqullah Atal, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Darshan Nalkande

 

Gujarat Titans:

Gujarat Titans:

Gujarat Titans: Sherfane Rutherford (trade), Mahipal Lomror, Karim Janat, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Kulwant Khejroliya

 

Kolkata Knight Riders:

Kolkata Knight Riders:

Kolkata Knight Riders: Andre Russell, Venkatesh Iyer, Quinton de Kock, Moeen Ali, Anrich Nortje, Mayank Markande (trade)

 

Lucknow Super Giants:

Lucknow Super Giants:

Lucknow Super Giants: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur (trade), Akash Deep, Ravi Bishnoi, Shamar Joseph

 

Mumbai Indians:

Mumbai Indians:

Mumbai Indians: Satyanarayana Raju, Reece Topley, KL Shrijith, Karn Sharma, Arjun Tendulkar, Bevon Jacobs, Mujeeb ur Rahman, Lizaad Williams, Vignesh Puthur

 

Punjab Kings:

Punjab Kings:

Punjab Kings: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kuldeep Sen

 

Royal Challengers Bengaluru:

Royal Challengers Bengaluru:

Swastik Chikara, Mayank Agarwal, Tim Seifert, Liam Livingstone, Manoj Bhandage, Lungi Ngidi, Blessing Muzarabani, Mohit Rathee

 

Rajasthan Royals:

Rajasthan Royals:

Rajasthan Royals: Sanju Samson, Nitish Rana, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana

 

Sunrisers Hyderabad:

Sunrisers Hyderabad:

Sunrisers Hyderabad: Mohammed Shami (trade), Adam Zampa, Rahul Chahar, Wiaan Mulder, Abhinav Manohar, Atharva Taide, Sachin Baby

 

