Advertisement
trendingPhotosenglish2958097https://zeenews.india.com/photos/sports/cricket/brevis-to-pretoria-markram-to-super-giants-mulder-to-jsk-sa20-2026-full-squads-breakdown-star-players-and-new-signings-2958097
NewsPhotosBrevis To Pretoria, Markram To Super Giants, Mulder To JSK : SA20 2026 Full Squads Breakdown - Star Players And New Signings
photoDetails

Brevis To Pretoria, Markram To Super Giants, Mulder To JSK : SA20 2026 Full Squads Breakdown - Star Players And New Signings

Yesterday was the mega SA20 2026 player auction. Franchises finalized their squads for the upcoming season. Here’s the full list of all six teams and their players.

Updated:Sep 10, 2025, 04:05 PM IST
Follow Us

SA20 2026 Full Squads

1/7
SA20 2026 Full Squads

Yesterday was the mega SA20 2026 player auction. Franchises finalized their squads for the upcoming season. Here’s the full list of all six teams and their players.

 

Follow Us

MI Cape Town

2/7
MI Cape Town

MI Cape Town: Trent Boult, Rashid Khan, Ryan Rickleton, George Linde, Corbin Bosch, Kagiso Rabada, Nicholas Pooran, Rassie van der Dussen, Reeza Hendricks, Dwaine Pretorius, Tristan Luus, Jason Smith, Tom Moores, Dane Piedt, Tian van Vuuren, Dan Lategan, Tabraiz Shamsi, Karim Janat, Jacques Snyman.

 

Follow Us

Sunrisers Eastern Cape

3/7
Sunrisers Eastern Cape

Sunrisers Eastern Cape: Tristan Stubbs, Marco Jansen, Jonny Bairstow, AM Ghazanfar, Adam Milne, Quinton de Kock, Matthew Breetzke, Anrich Nortje, Senuran Muthusamy, Patrick Kruger, Lutho Sipamla, Mitchell van Buuren, Jordan Hermann, Beyers Swanepoel, James Coles, Chris Wood, Lewis Gregory, CJ King, JP King.

 

Follow Us

Joburg Super Kings

4/7
Joburg Super Kings

Joburg Super Kings: Faf du Plessis, Donovan Ferreira, James Vince, Akeal Hosein, Richard Gleeson, Wiaan Mulder, Nandre Burger, Prenalen Subrayen, Dian Forrester, Steve Stolk, Janco Smit, Neil Timmers, Shubham Ranjane, Brandon King, Rilee Rossouw, Rivaldo Moonsamy, Imran Tahir, Reece Topley.

 

Follow Us

Pretoria Capitals

5/7
Pretoria Capitals

Pretoria Capitals: Andre Russell, Will Jacks, Sherfane Rutherford, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi, Dewald Brevis, Lizaad Williams, Craig Overton, Saqib Mahmood, Codi Yusuf, Connor Esterhuizen, Bryce Parsons, Gideon Peters, Junaid Dawood, Will Smeed, Meeka-eel Prince, Bayanda Majola, Wihan Lubbe, Sibonelo Makhanya.

 

Follow Us

Paarl Royals

6/7
Paarl Royals

Paarl Royals: Lhuan-dre Pretorius, David Miller, Bjorn Fortuin, Rubin Hermann, Sikandar Raza, Mujeeb-ur-Rahman, Ottneil Baartman, Gudakesh Motie, Delano Potgieter, Kyle Verreynne, Keagan Lion-Cachet, Asa Tribe, Hardus Viljoen, Jacon Johannes Basson, Dan Lawrence, Eshan Malinga, Nqobani Mokoena, Vishen Halambage, Nqaba Peter.

 

Follow Us

Durban’s Super Giants

7/7
Durban’s Super Giants

Durban’s Super Giants: Noor Ahmad, Heinrich Klaasen, Sunil Narine, Jos Buttler, Kwena Maphaka, Aiden Markram, Devon Conway, Gerald Coetzee, David Bedingham, Marques Ackermann, Eathan Bosch, Andile Simelane, Tony de Zorzi, Dayyaan Galiem, Taijul Islam, Evan Jones, Gysbert Wege, David Wiese, Daryn Dupavillon.

 

Follow Us
SA20 2026 squadsSA20 auction 2026SA20 full squadsMI Cape Town squad 2026Sunrisers Eastern Cape playersJoburg Super Kings squadPretoria Capitals teamPaarl Royals squad 2026Durban Super Giants playersSA20 2026 player auctionSA20 updates 2026SA20 player listSA20 new signingsSouth Africa T20 league 2026SA20 team rosterSA20 cricket league 2026SA20 player transfersMI Cape Town new playersRashid Khan SA20 2026Kagiso Rabada SA20Trent Boult SA20Nicholas Pooran SA20Rassie van der Dussen SA20Reeza Hendricks SA20Corbin Bosch SA20SA20 all teams squadSA20 overseas playersSA20 2026 scheduleSA20 players salarySA20 salary capSA20 wildcard playerSA20 rookie playersSA20 2026 auction resultsSA20 2026 fixturesSA20 2026 teams listSA20 squad announcementSA20 best playersSA20 team analysisSA20 2026 previewSA20 cricket newsSA20 tournament 2026SA20 superstar playersSA20 franchise teamsSA20 captain listSA20 top buysSA20 player statsSA20 debutant
Advertisement

Trending Photos

camera icon7
title
Trendy Party outfit ideas
7 Times Bollywood Divas Slayed In Pinterest-Worthy Outfits - From Sharvari Wagh To Disha Patani
camera icon7
title
Demon Slayer Infinity Castle Arc
Who Is The Mysterious Creator Of Demon Slayer? Artist Behind Record-Breaking Anime Who Keeps Their Gender, Face, And Real Name A Secret
camera icon7
title
Personal finance
7 Wealth-Building Personal Finance Rules: From Rule Of 72 To 4% Withdrawal
camera icon7
title
yoga for stomach pain
5 Effective Yoga Poses To Relieve Stomach Pain, Reduce Bloating, And Prevent Acidity Naturally
camera icon12
title
Sugar cravings
7 Proven Ways To Crush Sugar Cravings And Healthy Alternatives You’ll Actually Love
NEWS ON ONE CLICK