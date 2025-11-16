Advertisement
NewsPhotosIPL 2026: A Look At Squads Of CSK, DC, GT, KKR, LSG, MI, PBKS, RR, RCB, SRH After Releases & Ahead Of Mega Auction
IPL 2026: A Look At Squads Of CSK, DC, GT, KKR, LSG, MI, PBKS, RR, RCB, SRH After Releases & Ahead Of Mega Auction

Get the full team-by-team squad list ahead of the IPL 2026 auction. Complete breakdown of retentions, releases, and traded players for all 10 franchises.

Updated:Nov 16, 2025, 02:37 PM IST
Squads IPL 2026

Squads IPL 2026

Get the full team-by-team squad list ahead of the IPL 2026 auction. Complete breakdown of retentions, releases, and traded players for all 10 franchises.

Chennai Super Kings:

Chennai Super Kings:

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis. Traded in: Sanju Samson (from RR).,

 

Sunrisers Hyderabad:

Sunrisers Hyderabad:

Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari.

 

Delhi Capitals

Delhi Capitals

Delhi Capitals: Axar Patel (c), KL Rahul, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Karun Nair, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T. Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera. Traded in: Nitish Rana.

 

Gujarat Titans:

Gujarat Titans:

Gujarat Titans: Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Glenn Phillips, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav.

 

Kolkata Knight Riders:

Kolkata Knight Riders:

Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane, Sunil Narine, Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Varun Chakravarthy, Ramandeep Singh, Ankul Roy, Umran Malik, Rovman Powell, Harshit Rana, Vaibhav Arora.

 

Lucknow Super Giants:

Lucknow Super Giants:

Lucknow Super Giants: Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant (c), Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh. Traded in: Mohammed Shami (from SRH), Arjun Tendulkar (from MI).

 

Mumbai Indians:

Mumbai Indians:

Mumbai Indians: Hardik Pandya, Rohit Sharma, Raj Bawa, Raghu Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks. Traded in: Sherfane Rutherford (from GT), Mayank Markande (from KKR), Shardul Thakur (from LSG).

 

Punjab Kings:

Punjab Kings:

Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod.

 

Rajasthan Royals:

Rajasthan Royals:

Rajasthan Royals: Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Sandeep Sharma, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Nandre Burger. Traded in: Ravindra Jadeja, Sam Curran, Donovan Ferreira.

 

Royal Challengers Bengaluru

Royal Challengers Bengaluru

Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, and Suyash Sharma.

