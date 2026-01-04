IPL 2026 Best 4 Overseas Player Options For MI, CSK, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check In Pics
Top foreign stars like Jos Buttler (GT), Travis Head (SRH), Quinton de Kock (MI), Dewald Brevis (CSK) & Cameron Green (KKR) revealed – Full list of best 4 international players per team after auction drama!
Best 4 Overseas Players Of Each Team In IPL 2026
The IPL 2026 auction has ushered in a wave of high-profile overseas talent across franchises, with each team securing a formidable mix of proven stars and emerging international names set to define the season. Full list of best 4 international players per team after auction drama!
Chennai Super Kings (CSK)
CSK Overseas Players
Dewald Brevis
Noor Ahmad
Akeal Hosein
Nathan Ellis
Mumbai Indians (MI)
MI Overseas Players
Quinton De Kock
Trent Boult
Mitchell Santner
Will Jacks
Kolkata Knight Riders (KKR)
KKR Overseas Players
Finn Allen
Cameron Green
Sunil Narine
Matheesha Pathirana
Sunrisers Hyderabad (SRH)
SRH Overseas Players
Travis Head
Heinrich Klaasen
Liam Livingstone
Pat Cummins
Punjab Kings (PBKS)
PBKS Overseas Players
Cooper Connolly
Mitch Owen
Marco Jansen
Marcus Stoinis
Gujarat Titans (GT)
GT Overseas Players
Jos Buttler
Jason Holder
Rashid Khan
Kagiso Rabada
Lucknow Super Giants (LSG)
LSG Overseas Players
Mitch Marsh
Aiden Markram
Nicholas Pooran
Wanindu Hasaranga
Delhi Capitals (DC)
DC Overseas Players
Pathum Nissanka
Tristan Stubbs
David Miller
Mitchell Starc
Rajasthan Royals (RR)
RR Overseas Players
Donovan Ferreira
Shimron Hetmyer
Jofra Archer
Sam Curran
