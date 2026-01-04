Advertisement
NewsPhotosIPL 2026 Best 4 Overseas Player Options For MI, CSK, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check In Pics
IPL 2026 Best 4 Overseas Player Options For MI, CSK, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check In Pics

Top foreign stars like Jos Buttler (GT), Travis Head (SRH), Quinton de Kock (MI), Dewald Brevis (CSK) & Cameron Green (KKR) revealed – Full list of best 4 international players per team after auction drama!

Updated:Jan 04, 2026, 10:00 AM IST
Best 4 Overseas Players Of Each Team In IPL 2026

1/10
Best 4 Overseas Players Of Each Team In IPL 2026

The IPL 2026 auction has ushered in a wave of high-profile overseas talent across franchises, with each team securing a formidable mix of proven stars and emerging international names set to define the season. Full list of best 4 international players per team after auction drama!

Chennai Super Kings (CSK)

2/10
Chennai Super Kings (CSK)

CSK Overseas Players

Dewald Brevis

Noor Ahmad

Akeal Hosein

Nathan Ellis

Mumbai Indians (MI)

3/10
Mumbai Indians (MI)

MI Overseas Players

Quinton De Kock

Trent Boult

Mitchell Santner

Will Jacks

Kolkata Knight Riders (KKR)

4/10
Kolkata Knight Riders (KKR)

KKR Overseas Players

Finn Allen

Cameron Green

Sunil Narine

Matheesha Pathirana

Sunrisers Hyderabad (SRH)

5/10
Sunrisers Hyderabad (SRH)

SRH Overseas Players

Travis Head

Heinrich Klaasen

Liam Livingstone

Pat Cummins

Punjab Kings (PBKS)

6/10
Punjab Kings (PBKS)

 PBKS Overseas Players

Cooper Connolly

Mitch Owen

Marco Jansen

Marcus Stoinis

Gujarat Titans (GT)

7/10
Gujarat Titans (GT)

Gujarat Titans (GT)

 GT Overseas Players

Jos Buttler

Jason Holder

Rashid Khan

Kagiso Rabada

Lucknow Super Giants (LSG)

8/10
Lucknow Super Giants (LSG)

 LSG Overseas Players

Mitch Marsh

Aiden Markram

Nicholas Pooran

Wanindu Hasaranga

Delhi Capitals (DC)

9/10
Delhi Capitals (DC)

DC Overseas Players

Pathum Nissanka

Tristan Stubbs

David Miller

Mitchell Starc

Rajasthan Royals (RR)

10/10
Rajasthan Royals (RR)

RR Overseas Players

Donovan Ferreira

Shimron Hetmyer

Jofra Archer

Sam Curran

