NewsPhotosIPL 2026 Best Four Overseas Player Options For CSK, MI, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check In Pics
IPL 2026 Best Four Overseas Player Options For CSK, MI, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check In Pics

Explore the overseas players for each IPL franchise ahead of the 2026 season, featuring stars like Dewald Brevis (CSK), Quinton de Kock (MI), Cameron Green (KKR), Travis Head (SRH), and Jos Buttler (GT). A look at the international talent blending experience and emerging stars set to light up the tournament.

Updated:Dec 21, 2025, 08:54 AM IST
Best 4 Overseas Players Of Each Team In IPL 2026

1/11
Best 4 Overseas Players Of Each Team In IPL 2026

The IPL 2026 auction has brought in some exciting overseas talent across franchises. A look at the best four key overseas players representing each team this season.

 

Chennai Super Kings (CSK)

2/11
Chennai Super Kings (CSK)

CSK Overseas Players

Dewald Brevis

Noor Ahmad

Akeal Hosein

Nathan Ellis

Mumbai Indians (MI)

3/11
Mumbai Indians (MI)

MI Overseas Players

Quinton De Kock

Trent Boult

Mitchell Santner

Will Jacks

Kolkata Knight Riders (KKR)

4/11
Kolkata Knight Riders (KKR)

KKR Overseas Players

Finn Allen

Cameron Green

Sunil Narine

Matheesha Pathirana

Sunrisers Hyderabad (SRH)

5/11
Sunrisers Hyderabad (SRH)

SRH Overseas Players

Travis Head

Heinrich Klaasen

Liam Livingstone

Pat Cummins

Punjab Kings (PBKS)

6/11
Punjab Kings (PBKS)

 PBKS Overseas Players

Cooper Connolly

Mitch Owen

Marco Jansen

Marcus Stoinis

Gujarat Titans (GT)

7/11
Gujarat Titans (GT)

 GT Overseas Players

Jos Buttler

Jason Holder

Rashid Khan

Kagiso Rabada

Lucknow Super Giants (LSG)

8/11
Lucknow Super Giants (LSG)

 LSG Overseas Players

Mitch Marsh

Aiden Markram

Nicholas Pooran

Wanindu Hasaranga

Delhi Capitals (DC)

9/11
Delhi Capitals (DC)

DC Overseas Players

Pathum Nissanka

Tristan Stubbs

David Miller

Mitchell Starc

Royal Challengers Bengaluru

10/11
Royal Challengers Bengaluru

RCB Overseas Players

Phil Salt

Tim David

Romario Shepherd

Josh Hazlewood

Rajasthan Royals (RR)

11/11
Rajasthan Royals (RR)

RR Overseas Players

Donovan Ferreira

Shimron Hetmyer

Jofra Archer

Sam Curran

