IPL 2026 Best Four Overseas Player Options For CSK, MI, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check In Pics
Explore the overseas players for each IPL franchise ahead of the 2026 season, featuring stars like Dewald Brevis (CSK), Quinton de Kock (MI), Cameron Green (KKR), Travis Head (SRH), and Jos Buttler (GT). A look at the international talent blending experience and emerging stars set to light up the tournament.
Best 4 Overseas Players Of Each Team In IPL 2026
The IPL 2026 auction has brought in some exciting overseas talent across franchises. A look at the best four key overseas players representing each team this season.
Chennai Super Kings (CSK)
CSK Overseas Players
Dewald Brevis
Noor Ahmad
Akeal Hosein
Nathan Ellis
Mumbai Indians (MI)
MI Overseas Players
Quinton De Kock
Trent Boult
Mitchell Santner
Will Jacks
Kolkata Knight Riders (KKR)
KKR Overseas Players
Finn Allen
Cameron Green
Sunil Narine
Matheesha Pathirana
Sunrisers Hyderabad (SRH)
SRH Overseas Players
Travis Head
Heinrich Klaasen
Liam Livingstone
Pat Cummins
Punjab Kings (PBKS)
PBKS Overseas Players
Cooper Connolly
Mitch Owen
Marco Jansen
Marcus Stoinis
Gujarat Titans (GT)
GT Overseas Players
Jos Buttler
Jason Holder
Rashid Khan
Kagiso Rabada
Lucknow Super Giants (LSG)
LSG Overseas Players
Mitch Marsh
Aiden Markram
Nicholas Pooran
Wanindu Hasaranga
Delhi Capitals (DC)
DC Overseas Players
Pathum Nissanka
Tristan Stubbs
David Miller
Mitchell Starc
Royal Challengers Bengaluru
RCB Overseas Players
Phil Salt
Tim David
Romario Shepherd
Josh Hazlewood
Rajasthan Royals (RR)
RR Overseas Players
Donovan Ferreira
Shimron Hetmyer
Jofra Archer
Sam Curran
Trending Photos