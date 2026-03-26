IPL 2026 Full schedule announced - All matches, venues & timings revealed for CSK, MI, KKR, RCB, SRH, PBKS, LSG, GT, DC, RR - In pics
Check out the complete list of all league stage matches, venues, and timings for CSK, MI, KKR, RCB, SRH, PBKS, LSG, GT, DC & RR. Sunrisers Hyderabad open against Royal Challengers Bengaluru on March 28 in Bengaluru. Get full fixtures, double-header details, and opponent-wise matchups for every team in the TATA IPL 2026 season.
Which team will face each other twice?
Sunrisers Hyderabad will face RCB, KKR, PBKS, RR and CSK twice, while MI, DC, GT and LSG once
Royal Challengers Bengaluru will face SRH, DC, GT, LSG and MI twice, while CSK, RR, KKR and PBKS once
Chennai Super Kings will face MI, DC, SRH, LSG and GT twice, while RCB, RR, KKR and PBKS once
Mumbai Indians will face CSK, RCB, PBKS, GT and KKR twice, while SRH, DC, RR and LSG once
Kolkata Knight Riders will face MI, SRH, LSG, GT and DC twice, while CSK, RR, RCB and PBKS once
Delhi Capitals will face RCB, CSK, SRH, KKR and PBKS twice, while MI, RR, GT and LSG once
Rajasthan Royals will face SRH, DC, LSG, GT and MI twice, while CSK, RCB, KKR and PBKS once
Gujarat Titans will face RCB, MI, KKR, CSK and RR twice, while SRH, DC, LSG and PBKS once
Lucknow Super Giants will face RCB, KKR, CSK, RR and PBKS twice, while SRH, MI, DC and GT once
Punjab Kings will face MI, DC, SRH, RR and LSG twice, while CSK, RCB, KKR and GT once
Mumbai Indians (MI) Fixtures
Mar 29 – vs Kolkata Knight Riders – 7:30 PM – Mumbai Apr 4 – vs Delhi Capitals – 3:30 PM – Delhi Apr 7 – vs Rajasthan Royals – 7:30 PM – Guwahati Apr 12 – vs RCB – 7:30 PM – Mumbai Apr 16 – vs Punjab Kings – 7:30 PM – Mumbai Apr 20 – vs Gujarat Titans – 7:30 PM – Ahmedabad Apr 23 – vs CSK – 7:30 PM – Mumbai Apr 29 – vs SRH – 7:30 PM – Mumbai May 2 – vs CSK – 7:30 PM – Chennai May 4 – vs LSG – 7:30 PM – Mumbai May 10 – vs RCB – 7:30 PM – Raipur May 14 – vs Punjab Kings – 7:30 PM – Dharamsala May 20 – vs KKR – 7:30 PM – Kolkata May 24 – vs Rajasthan Royals – 3:30 PM – Mumbai
Chennai Super Kings (CSK) Fixtures
Mar 30 – vs Rajasthan Royals – 7:30 PM – Guwahati Apr 3 – vs Punjab Kings – 7:30 PM – Chennai Apr 5 – vs RCB – 7:30 PM – Bengaluru Apr 11 – vs Delhi Capitals – 7:30 PM – Chennai Apr 14 – vs KKR – 7:30 PM – Chennai Apr 18 – vs SRH – 7:30 PM – Hyderabad Apr 23 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Mumbai Apr 26 – vs Gujarat Titans – 3:30 PM – Ahmedabad May 2 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Chennai May 5 – vs Delhi Capitals – 7:30 PM – Delhi May 10 – vs LSG – 3:30 PM – Chennai May 15 – vs LSG – 7:30 PM – Lucknow May 18 – vs SRH – 7:30 PM – Chennai May 21 – vs GT – 7:30 PM – Chennai
Royal Challengers Bengaluru (RCB) Fixtures
Mar 28 – vs Sunrisers Hyderabad – 7:30 PM – Bengaluru Apr 5 – vs Chennai Super Kings – 7:30 PM – Bengaluru Apr 10 – vs Rajasthan Royals – 7:30 PM – Guwahati Apr 12 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Mumbai Apr 15 – vs Lucknow Super Giants – 7:30 PM – Bengaluru Apr 18 – vs Delhi Capitals – 3:30 PM – Bengaluru Apr 24 – vs Gujarat Titans – 7:30 PM – Bengaluru Apr 27 – vs Delhi Capitals – 7:30 PM – Delhi Apr 30 – vs Gujarat Titans – 7:30 PM – Ahmedabad May 7 – vs Lucknow Super Giants – 7:30 PM – Lucknow May 10 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Raipur May 13 – vs Kolkata Knight Riders – 7:30 PM – Raipur May 17 – vs Punjab Kings – 3:30 PM – Dharamsala May 22 – vs Sunrisers Hyderabad – 7:30 PM – Hyderabad
Sunrisers Hyderabad (SRH) Fixtures
Mar 28 – vs Royal Challengers Bengaluru – 7:30 PM – Bengaluru Apr 2 – vs Kolkata Knight Riders – 7:30 PM – Kolkata Apr 5 – vs Lucknow Super Giants – 3:30 PM – Hyderabad Apr 11 – vs Punjab Kings – 3:30 PM – New Chandigarh Apr 13 – vs Rajasthan Royals – 7:30 PM – Hyderabad Apr 18 – vs Chennai Super Kings – 7:30 PM – Hyderabad Apr 21 – vs Delhi Capitals – 7:30 PM – Hyderabad Apr 25 – vs Rajasthan Royals – 7:30 PM – Jaipur Apr 29 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Mumbai May 3 – vs Kolkata Knight Riders – 3:30 PM – Hyderabad May 6 – vs Punjab Kings – 7:30 PM – Hyderabad May 12 – vs Gujarat Titans – 7:30 PM – Ahmedabad May 18 – vs Chennai Super Kings – 7:30 PM – Chennai May 22 – vs Royal Challengers Bengaluru – 7:30 PM – Hyderabad
Kolkata Knight Riders (KKR) Fixtures
Mar 29 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Mumbai Apr 2 – vs SRH – 7:30 PM – Kolkata Apr 6 – vs Punjab Kings – 7:30 PM – Kolkata Apr 9 – vs LSG – 7:30 PM – Kolkata Apr 14 – vs CSK – 7:30 PM – Chennai Apr 17 – vs GT – 7:30 PM – Ahmedabad Apr 19 – vs RR – 3:30 PM – Kolkata Apr 26 – vs LSG – 7:30 PM – Lucknow May 3 – vs SRH – 3:30 PM – Hyderabad May 8 – vs DC – 7:30 PM – Delhi May 13 – vs RCB – 7:30 PM – Raipur May 16 – vs GT – 7:30 PM – Kolkata May 20 – vs MI – 7:30 PM – Kolkata May 24 – vs DC – 7:30 PM – Kolkata
Lucknow Super Giants (LSG) Fixtures
Apr 1 – vs DC – 7:30 PM – Lucknow Apr 5 – vs SRH – 3:30 PM – Hyderabad Apr 9 – vs KKR – 7:30 PM – Kolkata Apr 12 – vs GT – 3:30 PM – Lucknow Apr 15 – vs RCB – 7:30 PM – Bengaluru Apr 19 – vs PBKS – 7:30 PM – New Chandigarh Apr 22 – vs RR – 7:30 PM – Lucknow Apr 26 – vs KKR – 7:30 PM – Lucknow May 4 – vs MI – 7:30 PM – Mumbai May 7 – vs RCB – 7:30 PM – Lucknow May 10 – vs CSK – 3:30 PM – Chennai May 15 – vs CSK – 7:30 PM – Lucknow May 19 – vs RR – 7:30 PM – Jaipur May 23 – vs PBKS – 7:30 PM – Lucknow
Gujarat Titans (GT)Fixtures
Mar 31 – vs PBKS – 7:30 PM – New Chandigarh
Apr 4 – vs RR – 7:30 PM – Ahmedabad Apr 8 – vs DC – 7:30 PM – Delhi Apr 12 – vs LSG – 3:30 PM – Lucknow Apr 17 – vs KKR – 7:30 PM – Ahmedabad Apr 20 – vs MI – 7:30 PM – Ahmedabad Apr 24 – vs RCB – 7:30 PM – Bengaluru Apr 26 – vs CSK – 3:30 PM – Ahmedabad Apr 30 – vs RCB – 7:30 PM – Ahmedabad May 3 – vs PBKS – 7:30 PM – Ahmedabad May 9 – vs RR – 7:30 PM – Jaipur May 12 – vs SRH – 7:30 PM – Ahmedabad May 16 – vs KKR – 7:30 PM – Kolkata May 21 – vs CSK – 7:30 PM – Chennai
Punjab Kings (PBKS) Fixtures
Mar 31 – vs GT – 7:30 PM – New Chandigarh Apr 3 – vs CSK – 7:30 PM – Chennai Apr 6 – vs KKR – 7:30 PM – Kolkata Apr 11 – vs SRH – 3:30 PM – New Chandigarh Apr 16 – vs MI – 7:30 PM – Mumbai Apr 19 – vs LSG – 7:30 PM – New Chandigarh Apr 25 – vs DC – 3:30 PM – Delhi Apr 28 – vs RR – 7:30 PM – New Chandigarh May 3 – vs GT – 7:30 PM – Ahmedabad May 6 – vs SRH – 7:30 PM – Hyderabad May 11 – vs DC – 7:30 PM – Dharamsala May 14 – vs MI – 7:30 PM – Dharamsala May 17 – vs RCB – 3:30 PM – Dharamsala May 23 – vs LSG – 7:30 PM – Lucknow
Rajasthan Royals (RR) Fixtures
Mar 30 – vs CSK – 7:30 PM – Guwahati
Apr 4 – vs GT – 7:30 PM – Ahmedabad Apr 7 – vs MI – 7:30 PM – Guwahati Apr 10 – vs RCB – 7:30 PM – Guwahati Apr 13 – vs SRH – 7:30 PM – Hyderabad Apr 19 – vs KKR – 3:30 PM – Kolkata Apr 22 – vs LSG – 7:30 PM – Lucknow Apr 25 – vs SRH – 7:30 PM – Jaipur Apr 28 – vs PBKS – 7:30 PM – New Chandigarh May 1 – vs DC – 7:30 PM – Jaipur May 9 – vs GT – 7:30 PM – Jaipur May 17 – vs DC – 7:30 PM – Delhi May 19 – vs LSG – 7:30 PM – Jaipur May 24 – vs MI – 3:30 PM – Mumbai
Delhi Capitals (DC) Fixtures
Apr 1 – vs LSG – 7:30 PM – Lucknow Apr 4 – vs MI – 3:30 PM – Delhi Apr 8 – vs GT – 7:30 PM – Delhi Apr 11 – vs CSK – 7:30 PM – Chennai Apr 18 – vs RCB – 3:30 PM – Bengaluru Apr 21 – vs SRH – 7:30 PM – Hyderabad Apr 25 – vs PBKS – 3:30 PM – Delhi Apr 27 – vs RCB – 7:30 PM – Delhi May 1 – vs RR – 7:30 PM – Jaipur May 5 – vs CSK – 7:30 PM – Delhi May 8 – vs KKR – 7:30 PM – Delhi May 11 – vs PBKS – 7:30 PM – Dharamsala May 17 – vs RR – 7:30 PM – Delhi May 24 – vs KKR – 7:30 PM – Kolkata
Trending Photos