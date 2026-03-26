IPL 2026 Full schedule announced - All matches, venues & timings revealed for CSK, MI, KKR, RCB, SRH, PBKS, LSG, GT, DC, RR - In pics
IPL 2026 Full schedule announced - All matches, venues & timings revealed for CSK, MI, KKR, RCB, SRH, PBKS, LSG, GT, DC, RR - In pics

Check out the complete list of all league stage matches, venues, and timings for CSK, MI, KKR, RCB, SRH, PBKS, LSG, GT, DC & RR. Sunrisers Hyderabad open against Royal Challengers Bengaluru on March 28 in Bengaluru. Get full fixtures, double-header details, and opponent-wise matchups for every team in the TATA IPL 2026 season.

Updated:Mar 26, 2026, 07:06 PM IST
IPL 2026 Full schedule announced

Which team will face each other twice?

Which team will face each other twice?

Sunrisers Hyderabad will face RCB, KKR, PBKS, RR and CSK twice, while MI, DC, GT and LSG once

Royal Challengers Bengaluru will face SRH, DC, GT, LSG and MI twice, while CSK, RR, KKR and PBKS once

Chennai Super Kings will face MI, DC, SRH, LSG and GT twice, while RCB, RR, KKR and PBKS once

Mumbai Indians will face CSK, RCB, PBKS, GT and KKR twice, while SRH, DC, RR and LSG once

Kolkata Knight Riders will face MI, SRH, LSG, GT and DC twice, while CSK, RR, RCB and PBKS once

Delhi Capitals will face RCB, CSK, SRH, KKR and PBKS twice, while MI, RR, GT and LSG once

Rajasthan Royals will face SRH, DC, LSG, GT and MI twice, while CSK, RCB, KKR and PBKS once

Gujarat Titans will face RCB, MI, KKR, CSK and RR twice, while SRH, DC, LSG and PBKS once

Lucknow Super Giants will face RCB, KKR, CSK, RR and PBKS twice, while SRH, MI, DC and GT once

Punjab Kings will face MI, DC, SRH, RR and LSG twice, while CSK, RCB, KKR and GT once

Mumbai Indians (MI) Fixtures

Mar 29 – vs Kolkata Knight Riders – 7:30 PM – Mumbai   Apr 4 – vs Delhi Capitals – 3:30 PM – Delhi   Apr 7 – vs Rajasthan Royals – 7:30 PM – Guwahati   Apr 12 – vs RCB – 7:30 PM – Mumbai   Apr 16 – vs Punjab Kings – 7:30 PM – Mumbai   Apr 20 – vs Gujarat Titans – 7:30 PM – Ahmedabad   Apr 23 – vs CSK – 7:30 PM – Mumbai   Apr 29 – vs SRH – 7:30 PM – Mumbai   May 2 – vs CSK – 7:30 PM – Chennai   May 4 – vs LSG – 7:30 PM – Mumbai   May 10 – vs RCB – 7:30 PM – Raipur   May 14 – vs Punjab Kings – 7:30 PM – Dharamsala   May 20 – vs KKR – 7:30 PM – Kolkata   May 24 – vs Rajasthan Royals – 3:30 PM – Mumbai

 

Chennai Super Kings (CSK) Fixtures

Mar 30 – vs Rajasthan Royals – 7:30 PM – Guwahati   Apr 3 – vs Punjab Kings – 7:30 PM – Chennai   Apr 5 – vs RCB – 7:30 PM – Bengaluru   Apr 11 – vs Delhi Capitals – 7:30 PM – Chennai   Apr 14 – vs KKR – 7:30 PM – Chennai   Apr 18 – vs SRH – 7:30 PM – Hyderabad   Apr 23 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Mumbai   Apr 26 – vs Gujarat Titans – 3:30 PM – Ahmedabad   May 2 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Chennai   May 5 – vs Delhi Capitals – 7:30 PM – Delhi   May 10 – vs LSG – 3:30 PM – Chennai   May 15 – vs LSG – 7:30 PM – Lucknow   May 18 – vs SRH – 7:30 PM – Chennai   May 21 – vs GT – 7:30 PM – Chennai

 

Royal Challengers Bengaluru (RCB) Fixtures

Mar 28 – vs Sunrisers Hyderabad – 7:30 PM – Bengaluru   Apr 5 – vs Chennai Super Kings – 7:30 PM – Bengaluru   Apr 10 – vs Rajasthan Royals – 7:30 PM – Guwahati   Apr 12 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Mumbai   Apr 15 – vs Lucknow Super Giants – 7:30 PM – Bengaluru   Apr 18 – vs Delhi Capitals – 3:30 PM – Bengaluru   Apr 24 – vs Gujarat Titans – 7:30 PM – Bengaluru   Apr 27 – vs Delhi Capitals – 7:30 PM – Delhi   Apr 30 – vs Gujarat Titans – 7:30 PM – Ahmedabad   May 7 – vs Lucknow Super Giants – 7:30 PM – Lucknow   May 10 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Raipur   May 13 – vs Kolkata Knight Riders – 7:30 PM – Raipur   May 17 – vs Punjab Kings – 3:30 PM – Dharamsala   May 22 – vs Sunrisers Hyderabad – 7:30 PM – Hyderabad

Sunrisers Hyderabad (SRH) Fixtures

Mar 28 – vs Royal Challengers Bengaluru – 7:30 PM – Bengaluru   Apr 2 – vs Kolkata Knight Riders – 7:30 PM – Kolkata   Apr 5 – vs Lucknow Super Giants – 3:30 PM – Hyderabad   Apr 11 – vs Punjab Kings – 3:30 PM – New Chandigarh   Apr 13 – vs Rajasthan Royals – 7:30 PM – Hyderabad   Apr 18 – vs Chennai Super Kings – 7:30 PM – Hyderabad   Apr 21 – vs Delhi Capitals – 7:30 PM – Hyderabad   Apr 25 – vs Rajasthan Royals – 7:30 PM – Jaipur   Apr 29 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Mumbai   May 3 – vs Kolkata Knight Riders – 3:30 PM – Hyderabad   May 6 – vs Punjab Kings – 7:30 PM – Hyderabad   May 12 – vs Gujarat Titans – 7:30 PM – Ahmedabad   May 18 – vs Chennai Super Kings – 7:30 PM – Chennai   May 22 – vs Royal Challengers Bengaluru – 7:30 PM – Hyderabad

 

Kolkata Knight Riders (KKR) Fixtures

Mar 29 – vs Mumbai Indians – 7:30 PM – Mumbai   Apr 2 – vs SRH – 7:30 PM – Kolkata   Apr 6 – vs Punjab Kings – 7:30 PM – Kolkata   Apr 9 – vs LSG – 7:30 PM – Kolkata   Apr 14 – vs CSK – 7:30 PM – Chennai   Apr 17 – vs GT – 7:30 PM – Ahmedabad   Apr 19 – vs RR – 3:30 PM – Kolkata   Apr 26 – vs LSG – 7:30 PM – Lucknow   May 3 – vs SRH – 3:30 PM – Hyderabad   May 8 – vs DC – 7:30 PM – Delhi   May 13 – vs RCB – 7:30 PM – Raipur   May 16 – vs GT – 7:30 PM – Kolkata   May 20 – vs MI – 7:30 PM – Kolkata   May 24 – vs DC – 7:30 PM – Kolkata

 

Lucknow Super Giants (LSG) Fixtures

Apr 1 – vs DC – 7:30 PM – Lucknow   Apr 5 – vs SRH – 3:30 PM – Hyderabad   Apr 9 – vs KKR – 7:30 PM – Kolkata   Apr 12 – vs GT – 3:30 PM – Lucknow   Apr 15 – vs RCB – 7:30 PM – Bengaluru   Apr 19 – vs PBKS – 7:30 PM – New Chandigarh   Apr 22 – vs RR – 7:30 PM – Lucknow   Apr 26 – vs KKR – 7:30 PM – Lucknow   May 4 – vs MI – 7:30 PM – Mumbai   May 7 – vs RCB – 7:30 PM – Lucknow   May 10 – vs CSK – 3:30 PM – Chennai   May 15 – vs CSK – 7:30 PM – Lucknow   May 19 – vs RR – 7:30 PM – Jaipur   May 23 – vs PBKS – 7:30 PM – Lucknow

 

Gujarat Titans (GT)Fixtures

Mar 31 – vs PBKS – 7:30 PM – New Chandigarh  

Apr 4 – vs RR – 7:30 PM – Ahmedabad   Apr 8 – vs DC – 7:30 PM – Delhi   Apr 12 – vs LSG – 3:30 PM – Lucknow   Apr 17 – vs KKR – 7:30 PM – Ahmedabad   Apr 20 – vs MI – 7:30 PM – Ahmedabad   Apr 24 – vs RCB – 7:30 PM – Bengaluru   Apr 26 – vs CSK – 3:30 PM – Ahmedabad   Apr 30 – vs RCB – 7:30 PM – Ahmedabad   May 3 – vs PBKS – 7:30 PM – Ahmedabad   May 9 – vs RR – 7:30 PM – Jaipur   May 12 – vs SRH – 7:30 PM – Ahmedabad   May 16 – vs KKR – 7:30 PM – Kolkata   May 21 – vs CSK – 7:30 PM – Chennai

Punjab Kings (PBKS) Fixtures

Mar 31 – vs GT – 7:30 PM – New Chandigarh   Apr 3 – vs CSK – 7:30 PM – Chennai   Apr 6 – vs KKR – 7:30 PM – Kolkata   Apr 11 – vs SRH – 3:30 PM – New Chandigarh   Apr 16 – vs MI – 7:30 PM – Mumbai   Apr 19 – vs LSG – 7:30 PM – New Chandigarh   Apr 25 – vs DC – 3:30 PM – Delhi   Apr 28 – vs RR – 7:30 PM – New Chandigarh   May 3 – vs GT – 7:30 PM – Ahmedabad   May 6 – vs SRH – 7:30 PM – Hyderabad   May 11 – vs DC – 7:30 PM – Dharamsala   May 14 – vs MI – 7:30 PM – Dharamsala   May 17 – vs RCB – 3:30 PM – Dharamsala   May 23 – vs LSG – 7:30 PM – Lucknow

 

Rajasthan Royals (RR) Fixtures

Mar 30 – vs CSK – 7:30 PM – Guwahati  

Apr 4 – vs GT – 7:30 PM – Ahmedabad   Apr 7 – vs MI – 7:30 PM – Guwahati   Apr 10 – vs RCB – 7:30 PM – Guwahati   Apr 13 – vs SRH – 7:30 PM – Hyderabad   Apr 19 – vs KKR – 3:30 PM – Kolkata   Apr 22 – vs LSG – 7:30 PM – Lucknow   Apr 25 – vs SRH – 7:30 PM – Jaipur   Apr 28 – vs PBKS – 7:30 PM – New Chandigarh   May 1 – vs DC – 7:30 PM – Jaipur   May 9 – vs GT – 7:30 PM – Jaipur   May 17 – vs DC – 7:30 PM – Delhi   May 19 – vs LSG – 7:30 PM – Jaipur   May 24 – vs MI – 3:30 PM – Mumbai

 

Delhi Capitals (DC) Fixtures

Apr 1 – vs LSG – 7:30 PM – Lucknow   Apr 4 – vs MI – 3:30 PM – Delhi   Apr 8 – vs GT – 7:30 PM – Delhi   Apr 11 – vs CSK – 7:30 PM – Chennai   Apr 18 – vs RCB – 3:30 PM – Bengaluru   Apr 21 – vs SRH – 7:30 PM – Hyderabad   Apr 25 – vs PBKS – 3:30 PM – Delhi   Apr 27 – vs RCB – 7:30 PM – Delhi   May 1 – vs RR – 7:30 PM – Jaipur   May 5 – vs CSK – 7:30 PM – Delhi   May 8 – vs KKR – 7:30 PM – Delhi   May 11 – vs PBKS – 7:30 PM – Dharamsala   May 17 – vs RR – 7:30 PM – Delhi   May 24 – vs KKR – 7:30 PM – Kolkata

 

