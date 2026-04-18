IPL 2026 squads of MI, CSK, RCB, SRH, LSG, GT, PBKS, RR, DC, KKR - Who's out and who replaces them? - In Pics
Rohit injured, Khaleel out, Cummins back - IPL 2026 squads of all 10 teams fully updated with every injury, replacement and latest squad change for MI, CSK, RCB, SRH, LSG, GT, PBKS, RR, DC and KKR.
IPL 2026 squads after injuries
The Indian Premier League 2026 season is well underway (Match 22 played), and the tournament has been hit by a growing injury crisis across franchises. Here is the updated squad and injury/replacement picture for all 10 teams:
Chennai Super Kings
MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad (c), Sanju Samson, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Shivam Dube, Urvil Patel, Noor Ahmad, Spencer Johnson (replacement for Nathan Ellis), Shreyas Gopal, Khaleel Ahmed, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj, Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, Zak Foulkes Injury updates:
Nathan Ellis ruled out of the season after aggravating an old hamstring injury. CSK signed left-arm Australian pacer Spencer Johnson as his replacement.
Khaleel Ahmed has been ruled out of IPL 2026 due to a quadriceps injury sustained during CSK's clash against KKR on April 14. CSK are now exploring replacement options including Chetan Sakariya, Akash Madhwal, Simarjeet Singh, and Kamlesh Nagarkoti.
Delhi Capitals
Axar Patel (C), KL Rahul, Karun Nair, Mitchell Starc, David Miller, Pathum Nissanka, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, Abhishek Porel, Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Ajay Mandal, Tripurana Vijay, Madhav Tiwari, Auqib Dar, Nitish Rana, T. Natrajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera, Lungisani Ngidi, Kyle Jamieson, Kuldeep Yadav Injury updates:
Ben Duckett pulled out of his IPL deal with DC in a bid to save his Test career after a poor Ashes series. No replacement yet
Pathum Nissanka and Dushmantha Chameera have been cleared after passing fitness tests.
Gujarat Titans
Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Kulwant Khejroliya (replacement for Prithviraj Yarra), Luke Wood Injury updates:
Kulwant Khejroliya has joined GT as replacement for Prithviraj Yarra.
Kolkata Knight Riders
Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Ajinkya Rahane, Manish Pandey, Rovman Powell, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Varun Chakravarthy, Vaibhav Arora, Umran Malik, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, Saurabh Dubey (replacement for Akash Deep), Navdeep Saini (replacement for Harshit Rana), Blessing Muzarabani (replacement for Mustafizur Rahman)
Injury updates:
Harshit Rana is out with a knee injury and expected to miss the entire IPL 2026. Navdeep Saini has been signed as replacement.
Akash Deep was ruled out due to a lower-back stress injury. Left-arm pacer Saurabh Dubey has been named his replacement. Mustafizur Rahman was ruled out after BCCI's suggestion to release him from the KKR squad amid geopolitical tensions. Blessing Muzarabani replaced him. Matheesha Pathirana has been declared fit and granted a NOC by Sri Lanka Cricket and is now available for the franchise.
Mumbai Indians
AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya (c), Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma (injured/doubtful), Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks, Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammad Izhar, Krish Bhagat (replacement for Atharva Ankolekar), Mayank Rawat Injury updates:
Rohit Sharma retired hurt in MI's clash against RCB due to a right hamstring injury and missed the subsequent MI vs PBKS match. Hardik Pandya indicated Rohit will be monitored and could take a couple of games before returning.
Atharva Ankolekar was ruled out for the season after tearing his meniscus during a Ranji Trophy match in January 2026. Krish Bhagat, a 21-year-old right-arm fast bowling all-rounder from Punjab, has been signed as his replacement.
Will Jacks has not yet joined the team, and there is no official word on when he will be available.
Lucknow Super Giants
Rishabh Pant (C), Aiden Markram, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Mukul Choudhary, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis, Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Abdul Samad, Shahbaz Ahmad, Arshin Kulkarni, George Linde (replacement for Wanindu Hasaranga), Ayush Badoni, Mohammad Shami, Avesh Khan, M. Siddharth, Digvesh Singh, Akash Singh, Prince Yadav, Arjun Tendulkar, Anrich Nortje, Naman Tiwari, Mayank Yadav, Mohsin Khan Injury updates:
LSG signed George Linde as a replacement for Wanindu Hasaranga, who was ruled out of the tournament. Josh Inglis was unavailable for the entire season as he was getting married in early April.
Punjab Kings
Shreyas Iyer (C), Nehal Wadhera, Vishnu Vinod, Harnoor Pannu, Pyla Avinash, Prabhsimran Singh, Shashank Singh, Marcus Stoinis, Harpreet Brar, Marco Jansen, Azmatullah Omarzai, Priyansh Arya, Musheer Khan, Suryansh Shedge, Mitch Owen, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Xavier Bartlett, Pravin Dubey, Vishal Nishad, Lockie Ferguson Injury updates:
Lockie Ferguson missed the early stages of the tournament to spend time at home with his newborn son but is fit otherwise.
Rajasthan Royals
Riyan Parag (C), Yashasvi Jaiswal, Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Ravindra Jadeja, Dasun Shanaka (replacement for Sam Curran), Shimron Hetmyer, Dhruv Jurel, Jofra Archer, Donovan Ferreira, Lhuan-de Pretorius, Ravi Singh, Aman Rao Parela, Yudhvir Singh Charak, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yash Raj Punja, Vignesh Puthur, Brijesh Sharma, Adam Milne, Kuldeep Sen, Sandeep Sharma, Nandre Burger Injury updates:
Sam Curran was ruled out of the entire season due to a groin issue. Dasun Shanaka was signed as his replacement.
Royal Challengers Bengaluru
Rajat Patidar (Captain), Virat Kohli, Phil Salt, Jitesh Sharma, Jordan Cox, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Venkatesh Iyer, Tim David, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Abhinandan Singh, Bhuvneshwar Kumar, Romario Shepherd, Suyash Sharma, Rasikh Dar, Nuwan Thushara, Mangesh Yadav, Satwik Deswal, Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan, Josh Hazlewood, Vicky Ostwal (added to squad)
Injury updates:
Josh Hazlewood missed the first few matches, having been dealing with hamstring and Achilles issues from the Ashes.
Yash Dayal remains unavailable for the entire season due to a personal situation he is dealing with.
SunRisers Hyderabad
Ishan Kishan (interim c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Dilshan Madushanka (replacement for Brydon Carse), Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Liam Livingstone, Shivam Mavi, Salil Arora, Shivang Kumar, Omkar Tarmale, Praful Hinge, Amit Kumar, Sakib Hussain, David Payne (replacement for Jack Edwards), Pat Cummins (returned) Injury updates:
Pat Cummins missed the opening matches due to a lumbar stress injury. He has since been cleared by Cricket Australia to bowl and has rejoined the squad. Ishan Kishan led the team in his absence.
Jack Edwards was ruled out for the season with a foot injury. David Payne was signed as his replacement, he too god injured and Gerald Coetzee is his replacement.
Brydon Carse hurt his right hand while batting in nets before the tournament opener against RCB. SRH have picked Dilshan Madushanka as his injury replacement.
