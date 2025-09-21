Advertisement
Meet All Captains Of Women's World Cup 2025: Harmanpreet Kaur To Alyssa Healy, Check Full List

The 13th edition of the ICC Women’s Cricket World Cup, an eight-team event, will be held in India and Sri Lanka from September 30 to November 2, 2025. The tournament features the best women cricketers competing for the prestigious title in a round-robin format followed by knockouts.

Updated:Sep 21, 2025, 07:23 PM IST
Meet All Captains Of Women's World Cup 2025

The 13th edition of the ICC Women’s Cricket World Cup, an eight-team event, will be held in India and Sri Lanka from September 30 to November 2, 2025. The tournament features the best women cricketers competing for the prestigious title in a round-robin format followed by knockouts.

 

India – Harmanpreet Kaur (Captain)

India – Harmanpreet Kaur (Captain)

India: Harmanpreet Kaur (c), Smriti Mandhana (vc), Pratika Rawal, Harleen Deol, Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh, Uma Chetry, Renuka Singh Thakur, Deepti Sharma, Sneh Rana, Sree Charani, Radha Yadav, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Kranti Gaud. Reserves: Tejal Hasabnis, Prema Rawat, Priya Mishra, Minnu Mani, Sayali Satghare

Australia – Alyssa Healy (Captain)

Australia – Alyssa Healy (Captain)

Australia: Alyssa Healy (c), Darcie Brown, Ash Gardner, Kim Garth, Grace Harris, Alana King, Phoebe Litchfield, Tahlia McGrath, Sophie Molineux, Beth Mooney, Ellyse Perry, Megan Schutt, Annabel Sutherland, Georgia Voll, Georgia Wareham

Bangladesh – Nigar Sultana Joty (Captain)

Bangladesh – Nigar Sultana Joty (Captain)

Bangladesh: Nigar Sultana Joty (c), Nahida Akter, Fargana Hoque, Rubya Haider Jhelik, Sharmin Akter Supta, Sobhana Mostary, Ritu Moni, Shorna Akter, Fahima Khatun, Rabeya Khan, Marufa Akter, Fariha Islam Trisna, Shanjida Akther Maghla, Nishita Akter Nishi, Sumaiya Akter

England – Nat Sciver-Brunt (Captain)

England – Nat Sciver-Brunt (Captain)

England: Nat Sciver-Brunt (c), Em Arlott, Tammy Beaumont, Lauren Bell, Alice Capsey, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Lauren Filer, Sarah Glenn, Amy Jones, Heather Knight, Emma Lamb, Linsey Smith, Danni Wyatt-Hodge.

New Zealand - Sophie Devine (Captain)

New Zealand - Sophie Devine (Captain)

New Zealand: Sophie Devine (c), Suzie Bates, Eden Carson, Flora Devonshire, Izzy Gaze, Maddy Green, Brooke Halliday, Bree Illing, Polly Inglis, Bella James, Melie Kerr, Jess Kerr, Rosemary Mair, Georgia Plimmer, Lea Tahuhu

Pakistan – Fatima Sana (Captain)

Pakistan – Fatima Sana (Captain)

Pakistan: Fatima Sana (c), Muneeba Ali Siddiqui (vc), Aliya Riaz, Diana Baig, Eyman Fatima, Nashra Sundhu, Natalia Parvaiz, Omaima Sohail, Rameen Shamim, Sadaf Shamas, Sadia Iqbal, Shawaal Zulfiqar, Sidra Amin, Sidra Nawaz, Syeda Aroob Shah. Reserves: Gull Feroza, Najiha Alvi, Tuba Hassan, Umm-e-Hani, Waheeda Akhtar

 

Sri Lanka - Chamari Athapaththu (Captain)

Sri Lanka - Chamari Athapaththu (Captain)

Sri Lanka: Chamari Athapaththu, Hasini Perera, Vishmi Gunarathne, Harshitha Samarawickrama, Kaveesha Dilhari, Nilakshika Silva, Anushka Sanjeewani, Imesha Dulani, Dewmi Vihanga, Piumi Wathsala, Inoka Ranaweera, Sugandika Dasanayaka, Udeshika Prabodani, Malki Madara, Achini Kulasooriya. Reserve: Inoshi Fernando

 

South Africa - Laura Wolvaardt (Captain)

South Africa - Laura Wolvaardt (Captain)

South Africa: Laura Wolvaardt (c), Ayabonga Khaka, Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Marizanne Kapp, Tazmin Brits, Sinalo Jafta, Nonkululeko Mlaba, Annerie Dercksen, Anneke Bosch, Masabata Klaas, Sune Luus, Karabo Meso, Tumi Sekhukhune, Nondumiso Shangase. Reserves: Miane Smit

 

