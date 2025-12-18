Meet Confirmed Captains Of MI, CSK, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, SRH, RR, DC After IPL 2026 Auction - Check In Pics
Meet the confirmed captains of all 10 IPL teams after IPL 2026 auction. From RCB to CSK to MI, check who will lead each franchise this season.
Meet ALL IPL 2026 Captains
A quick look at which franchises have locked their leaders and which teams are still in decision mode.
Rajat Patidar- Royal Challengers Bengaluru
Rajat Patidar will continue to lead RCB after making them champions for first time in IPL 2025.
RCB SQUAD
Royal Challengers Bengaluru Abhinandan Singh, Bhuvneshwar Kumar, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell*, Jitesh Sharma, Josh Hazlewood*, Krunal Pandya, Nuwan Thushara*, Phil Salt*, Rajat Patidar, Rasikh Dar, Romario Shepherd*, Suyash Sharma, Swapnil Singh, Tim David*, Virat Kohli, Yash Dayal, Venkatesh Iyer*, Mangesh Yadav, Jordan Cox*, Kanishk Chouhan, Vihaan Malhotra, Vicky Ostwal, Satvik Deswal.
CSK Captain (Confirmed)
Ruturaj Gaikwad - Chennai Super Kings
With Ruturaj Gaikwad fit again, he takes over the captaincy this year following Dhoni’s stint last season.
MS Dhoni, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Jamie Overton*, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis*, Noor Ahmad*, Ramakrishna Ghosh, Sanju Samson, Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Shreyas Gopal, Syed Khaleel Ahmed, Ayush Mhatre, Dewald Brevis*, Urvil Patel, Kartik Sharma, Prashant Veer, Rahul Chahar, Matt Henry*, Akeal Hosein*, Matthew Short*, Zak Foulkes*, Sarfaraz Khan, Aman Khan.
MI Captain (Confirmed)
Hardik Pandya - Mumbai Indians
Despite heated discussions among fans, Mumbai Indians have retained Hardik Pandya as captain for IPL 2026, showing confidence in his vision and leadership approach.
Allah Ghazanfar*, Ashwani Kumar, Corbin Bosch*, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mayank Markande (T), *Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton*, Shardul Thakur, Sherfane Rutherford*, Suryakumar Yadav, Tilak Verma, Trent Boult*, Will Jacks*, Quinton de Kock*, Mayank Rawat, Atharva Ankolekar, Mohammad Izhar, Danish Malewar.
KKR Captain (Not Confirmed)
Kolkata Knight Riders - Captain Yet To Be Announced
KKR has yet to confirm their new captain following the departure of the previous leadership group, with Ajinkya Rahane serving as the last captain.
Squad
Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell*, Sunil Narine*, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy, Cameron Green*, Matheesha Pathirana*, Mustafizur Rahman*, Tejasvi Singh, Rachin Ravindra*, Finn Allen*, Tim Seifert*, Akash Deep, Rahul Tripathi, Daksh Kamra, Sarthak Ranjan, Prashant Solanki, Kartik Tyagi.
PBKS Captain (Confirmed)
Shreyas Iyer - Punjab Kings
Shreyas Iyer retained by PBKS following his role in ending the club’s 11-year wait for a final.
Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai*, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson*, Marco Jansen*, Marcus Stoinis*, Mitch Owen*, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett*, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal, Ben Dwarshuis*, Cooper Connolly*, Vishal Nishad, Pravin Dubey.
* - Overseas
GT Captain (Confirmed)
Shubman Gill - Gujarat Titans
Gujarat Titans retain Shubman Gill as captain, continuing their trust in his leadership following Hardik Pandya’s move to MI.
Squad
Anuj Rawat, Glenn Phillips*, Gurnoor Singh Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jos Buttler*, Kagiso Rabada*, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammad Siraj, Mohd. Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R. Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan*, Sai Sudharsan, Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar, Jason Holder*, Tom Banton*, Ashok Sharma, Luke Wood*, Prithviraj Yarra.
* - Overseas
LSG Captain (Confirmed)
Rishabh Pant — Lucknow Super Giants
Rishabh Pant is retained as Lucknow Super Giants captain, with the franchise placing continued trust in his fearless approach and sharp cricketing instincts.
Lucknow Super Giants
Abdul Samad, Aiden Markram*, Akash Singh, Arjun Tendulkar, Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke*, Mayank Yadav, Mohammed Shami, Mitchell Marsh*, Mohsin Khan, Nicholas Pooran*, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed, Josh Inglis*, Mukul Choudhary, Akshat Raghuwanshi, Anrich Nortje*, Wanindu Hasaranga*, Naman Tiwari.
* - Overseas
DC Captain (Confirmed)
Axar Patel - Delhi Capitals
Delhi Capitals may retain Axar Patel as their full-time captain, rewarding his consistent performances and senior presence within the squad.
Abhishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera*, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc*, Mukesh Kumar, Nitish Rana, Sameer Rizvi, T. Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs*, Vipraj Nigam, Auqib Dar, Pathum Nissanka*, Kyle Jamieson*, Lungi Ngidi*, Ben Duckett*, David Miller*, Prithvi Shaw, Sahil Parakh.
* - Overseas
SRH Captain (Confirmed)
Pat Cummins - Sunrisers Hyderabad
The Australian skipper who led his side to the 2023 World Cup title will continue as Sunrisers Hyderabad captain following a highly impressive debut season in charge.
Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse*, Eshan Malinga*, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen*, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis*, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins*, Smaran Ravichandaran, Travis Head*, Zeeshan Ansari, Liam Livingstone*, Jack Edwards*, Salil Arora, Shivam Mavi, Krains Fuletra, Praful Hinge, Amit Kumar, Onkar Tarmale, Sakib Hussain, Shivang Kumar.
* - Overseas
RR Captain (Not Confirmed)
Rajasthan Royals - Captain Likely Jadeja
Rajasthan Royals are yet to officially name their captain, with Ravindra Jadeja emerging as the leading contender after being traded in for Rs14 crore following a Rs4 crore reduction, and is believed to have discussed taking on the leadership role.
Dhruv Jurel, Donovan Ferreira*, Jofra Archer*, Kwena Maphaka*, Lhuan-Dre Pretorious*, Nandre Burger*, Ravindra Jadeja, Riyan Parag, Sam Curran*, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer*, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashaswi Jaiswal, Yudhvir Charak, Ravi Bishnoi, Adam Milne*, Ravi Singh, Sushant Mishra, Kuldeep Sen, Brijesh Sharma, Aman Rao Perala, Vignesh Puthur, Yash Raj Punja.
* - Overseas
IPL 2026 Captaincy Landscape Overview
8 teams have confirmed captains. 2 teams (KKR, RR) are yet to confirm. Expect announcements soon as the mega auction approaches. Stay tuned for updates & squad changes.
