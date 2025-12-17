Advertisement
NewsPhotosMumbai Indians IPL 2026 Squad: Auction Buys, Predicted 11 & Everything You Need To Know; Rohit Sharma To Jasprit Bumrah
photoDetails

Mumbai Indians IPL 2026 Squad: Auction Buys, Predicted 11 & Everything You Need To Know; Rohit Sharma To Jasprit Bumrah

Mumbai Indians full squad for IPL 2026 revealed. Check updated MI players list, auction buys including Quinton de Kock, uncapped signings, retentions, and trades.

Updated:Dec 17, 2025, 06:12 PM IST
MI Squad Overview – IPL 2026

1/10
MI Squad Overview – IPL 2026

Five-time champions Mumbai Indians entered the IPL 2026 mini-auction with the lowest purse of ₹2.75 crore, yet managed to smartly strengthen their squad.

 

De Kock’s IPL Experience

2/10
De Kock’s IPL Experience

De Kock has played 115 IPL matches, scoring 3,309 runs at an average of 30.63 and a strike rate of 134.02, providing MI with proven depth at the top.

 

Backup for Ryan Rickelton

3/10
Backup for Ryan Rickelton

The South African adds solid cover for Ryan Rickelton, who impressed in his maiden IPL season and remains MI’s first-choice wicketkeeper-batter.

 

Predicted Playing 11

4/10
Predicted Playing 11

Rohit Sharma

Quinton De Kock 

Tilak Varma 

Suryakumar Yadav

Naman Dhir

Hardik Pandya 

Mitchell Santner

Allah Ghazanfar

Jasprit Bumrah

Deepak Chahar

Trent Boult 

Shardul Thakur 

Focus on Uncapped Indian Talent

5/10
Focus on Uncapped Indian Talent

With limited funds, MI invested in young, uncapped players, targeting long-term value rather than high-profile bidding wars.

 

Youngsters Bought at Base Price

6/10
Youngsters Bought at Base Price

Mumbai Indians picked Danish Malewar, Mohammed Izhar, Atharva Ankolekar, and Mayank Rawat — all for Rs30 lakh each.

 

Retained Core Remains Strong

7/10
Retained Core Remains Strong

MI retained a powerful core including Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Deepak Chahar, and others.

 

Trades Boost the Squad

8/10
Trades Boost the Squad

MI strengthened further with trades — Sherfane Rutherford (from GT), Mayank Markande (from KKR), and Shardul Thakur (from LSG).

 

Bought Players

9/10
Bought Players

Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammed Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat

Full MI Squad – IPL 2026

10/10
Full MI Squad – IPL 2026

Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickelton, Robin Minz, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Shardul Thakur.

 

