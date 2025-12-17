Mumbai Indians IPL 2026 Squad: Auction Buys, Predicted 11 & Everything You Need To Know; Rohit Sharma To Jasprit Bumrah
Mumbai Indians full squad for IPL 2026 revealed. Check updated MI players list, auction buys including Quinton de Kock, uncapped signings, retentions, and trades.
MI Squad Overview – IPL 2026
Five-time champions Mumbai Indians entered the IPL 2026 mini-auction with the lowest purse of ₹2.75 crore, yet managed to smartly strengthen their squad.
De Kock’s IPL Experience
De Kock has played 115 IPL matches, scoring 3,309 runs at an average of 30.63 and a strike rate of 134.02, providing MI with proven depth at the top.
Backup for Ryan Rickelton
The South African adds solid cover for Ryan Rickelton, who impressed in his maiden IPL season and remains MI’s first-choice wicketkeeper-batter.
Predicted Playing 11
Rohit Sharma
Quinton De Kock
Tilak Varma
Suryakumar Yadav
Naman Dhir
Hardik Pandya
Mitchell Santner
Allah Ghazanfar
Jasprit Bumrah
Deepak Chahar
Trent Boult
Shardul Thakur
Focus on Uncapped Indian Talent
With limited funds, MI invested in young, uncapped players, targeting long-term value rather than high-profile bidding wars.
Youngsters Bought at Base Price
Mumbai Indians picked Danish Malewar, Mohammed Izhar, Atharva Ankolekar, and Mayank Rawat — all for Rs30 lakh each.
Retained Core Remains Strong
MI retained a powerful core including Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Deepak Chahar, and others.
Trades Boost the Squad
MI strengthened further with trades — Sherfane Rutherford (from GT), Mayank Markande (from KKR), and Shardul Thakur (from LSG).
Bought Players
Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammed Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat
Full MI Squad – IPL 2026
Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickelton, Robin Minz, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Shardul Thakur.
