IPL 2026: Overseas Players Of CSK, MI, RCB, KKR, SRH, LSG, GT, RR, DC, PBKS After Mini Auction - In Pics

Following the IPL 2026 auction, all franchises have finalised their overseas combinations by blending earlier-retained foreign players with new auction signings. Teams largely focused on balance, retaining proven match-winners while adding specialists to fill gaps in pace bowling, power-hitting, and all-round depth. Here is the list of every team's overseas players. 

Updated:Dec 22, 2025, 08:05 PM IST
Chennai Super Kings (CSK)

Chennai Super Kings (CSK)

Noor Ahmad, Dewald Brevis, Nathan Ellis, Jamie Overton, Akeal Hosein, Matt Henry, Matthew Short, Zak Foulkes, 

 

Delhi Capitals (DC)

Delhi Capitals (DC)

Mitchell Starc, Tristan Stubbs, Dushmantha Chameera, Pathum Nissanka, Kyle Jamieson, Lungi Ngidi, Ben Duckett, David Miller 

 

Gujarat Titans (GT)

Gujarat Titans (GT)

Rashid Khan, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Glenn Phillips, Jason Holder, Tom Banton, Luke Wood 

 

Kolkata Knight Riders (KKR)

Kolkata Knight Riders (KKR)

Sunil Narine, Rovman Powell, Cameron Green, Matheesha Pathirana, Mustafizur Rahman, Rachin Ravindra, Finn Allen, Tim Seifert

 

Lucknow Super Giants (LSG)

Lucknow Super Giants (LSG)

Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Josh Inglis, Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje

 

Mumbai Indians (MI)

Mumbai Indians (MI)

Trent Boult, Will Jacks, Allah Ghazanfar, Mitchell Santner, Ryan Rickelton, Corbin Bosch, Sherfane Rutherford, Quinton de Kock 

 

Punjab Kings (PBKS)

Punjab Kings (PBKS)

Marcus Stoinis, Marco Jansen, Mitchell Owen, Azmatullah Omarzai, Lockie Ferguson, Xavier Bartlett, Ben Dwarhuis, Cooper Connolly  

 

Rajasthan Royals (RR)

Rajasthan Royals (RR)

Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Donovan Ferreira, Sam Curran, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Nandre Burger, Adam Milne

 

Royal Challengers Bengaluru (RCB)

Royal Challengers Bengaluru (RCB)

Phil Salt, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Nuwan Thushara, Jordon Cox, and Jacob Duffy. 

 

Sunrisers Hyderabad (SRH)

Sunrisers Hyderabad (SRH)

Pat Cummins, Heinrich Klaasen, Travis Head, Eshan Malinga, Brydon Carse, Kamindu Mendis, Liam Livingston, Jack Edwards.  

