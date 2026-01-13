Advertisement
trendingPhotosenglish3006340https://zeenews.india.com/photos/sports/ipl-2026-predicted-playing-xi-and-impact-sub-for-csk-mi-rcb-kkr-pbks-gt-lsg-dc-rr-srh-check-in-pics-3006340
NewsPhotosIPL 2026 Predicted Playing XI And Impact Sub For CSK, MI, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check In Pics
photoDetails

IPL 2026 Predicted Playing XI And Impact Sub For CSK, MI, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check In Pics

After the much-talked player retention and Indian Premier League (IPL) 2026 mini-auction in Abu Dhabi, all ten franchises have finalised their best possible squads for the upcoming season. The much-awaited IPL 2026 will kick off on March 26 and the teams are already plotting how to use their resources in the best possible manner to get the desired results. Not only a strong and balanced playing XI, the use of a perfect Impact Player will be also very crucial for the team's success in the IPL 2026 season.

Here is the predicted Playing XI and impact player for CSK, MI, RCB, KKR and others for IPL 2026 season:

Updated:Jan 13, 2026, 08:08 PM IST
Follow Us

CSK Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

1/10
CSK Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

Sanju Samson, Ayush Mhatre, Ruturaj Gaikwad (captain), Kartik Sharma, Shivam Dube, Dewald Brevis, , Prashant Veer, MS Dhoni (wk), Nathan Ellis, Matt Henry/Akeal Hosein, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed. (Pic credit: CSK/IPL/IANS)    

Follow Us

RCB Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

2/10
RCB Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

Virat Kohli, Phil Salt, Venkatesh Iyer, Rajat Patidar (captain), Jitesh Sharma (wk), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Josh Hazlewood And Impact Sub: Yash Dayal. (Pic credit: RCB/IANS)  

Follow Us

KKR Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

3/10
KKR Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

Tim Seifert/Finn Allen (wk), Ajinkya Rahane (captain), Angkrish Raghuvanshi, Cameron Green, Rahul Tripathi/Anukul Roy, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Sunil Narine, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy and Impact Sub: Matheesha Pathirana (Pic credit: KKR/IPL)    

Follow Us

LSG Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

4/10
LSG Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (captain & wk), Ayush Badoni, Abdul Samad, Wanindu Hasaranga, Shahbaz Ahmed, Avesh Khan/Mohsin Khan, Mohammed Shami, Digvesh Rathi and Impact Sub: Mayank Yadav (Pic credit: IANS)  

Follow Us

MI Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

5/10
MI Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

Rohit Sharma, Quinton de Kock (wk), Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya (captain), Naman Dhir, Sherfane Rutherford/Mitchell Santner, Shardul Thakur/Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, AM Ghazanfar, Trent Boult And Impact Sub: Ashwani Kumar/Mayank Markande (Pic credit: IANS) 

Follow Us

DC Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

6/10
DC Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

KL Rahul (wk), Ben Duckett/Pathum Nissanka, Nitish Rana, Tristan Stubbs, Axar Patel (captain), David Miller, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Auqib Nabi, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc and Impact Sub: T Natarajan (Pic credit: IANS)    

Follow Us

SRH Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

7/10
SRH Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan (wk), Nitish Kumar Reddy, Heinrich Klaasen, Aniket Verma, Liam Livingstone, Pat Cummins (capt), Harsh Dubey/Krains Fuletra, Harshal Patel, Jaydev Unadkat. (Pic credit And Impact Sub: Shivam Mavi/Zeeshan Ansari (Pic credit: IANS)  

Follow Us

GT Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

8/10
GT Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

Shubman Gill (captain), Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Washington Sundar, Shahrukh Khan, Glenn Phillips/Jason Holder, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Sai Kishore, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj and Impact Sub: Prasidh Krishna (Pic credit: IANS)    

Follow Us

PBKS Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

9/10
PBKS Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

Priyansh Arya, Prabhsimran Singh (wk), Shreyas Iyer, Nehal Wadhera, Mitch Owen/Cooper Connolly, Marcus Stoinis/Azmatullah Omzarzai, Shashank Singh, Marco Jansen, Harpreet Brar, Arshdeep Singh,  Lockie Ferguson/Ben Dwarshuis And Impact Player: Yuzvendra Chahal (Pic credit: IANS)  

 

Follow Us

RR Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

10/10
RR Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-dre Pretorius, Riyan Parag (capt), Dhruv Jurel (wk), Shimron Hetmyer, Ravindra Jadeja, Sam Curran/Donovan Ferreira, Jofra Archer, Ravi Bishnoi, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma. (Pic credit: IANS)  

 

Follow Us
IPL 2026IPLIPL 2026 Predicted Playing XIIPL 2026 Predicted Playing XI All TeamsIPL 2026 Predicted Playing XI Ten TeamsImpact Player IPLImpact Player Options IPL 2026RCBCSKMIKKRPBKSGTLSGDCRRSRHRoyal Challengers BengaluruKolkata Knight RidersLucknow Super GiantsMumbai IndiansDelhi CapitalsSunrisers HyderabadGujarat TitansPunjab Kingsrajasthan royalsChennai Super KingsRCB Predicted Playing XI IPL 2026CSK Predicted Playing XI IPL 2026MI Predicted Playing XI IPL 2026KKR Predicted Playing XI IPL 2026PBKS Predicted Playing XI IPL 2026GT Predicted Playing XI IPL 2026LSG Predicted Playing XI IPL 2026DC Predicted Playing XI IPL 2026RR Predicted Playing XI IPL 2026SRH Predicted Playing XI IPL 2026Impact Player CSKImpact Player RCBImpact Player MIImpact Player KKRImpact Player PBKSImpact Player GTImpact Player LSGImpact Player DCImpact Player RRImpact Playe
Advertisement

Trending Photos

camera icon7
title
International borders
'Loneliest Countries In The World': These Nations Have No Neighbours? | Check List
camera icon7
title
top 100 beautiful faces of 2025
Bollywood Stars In Top 100 Most Handsome And Beautiful Faces Of 2025: No One At 1, Varun Dhawan At 98, Priyanka Chopra At…
camera icon7
title
PF
How Much PF Money Can You Withdraw If You Lose Your Job? Does It Affect Your Pension? Explained
camera icon12
title
Tata Punch facelift
2026 Tata Punch Facelift Is Here: Check Out EXCLUSIVE Pics, New Features, Engines, Booking Details & More
camera icon8
title
Lauren Bell
Who Is Lauren Bell? England’s Rising Fast Bowler Powering RCB’s Bowling Line-Up - In Pics