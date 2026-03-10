IPL 2026 predicted Playing XI and Impact Sub for CSK, MI, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check in pics
After the much-talked player retention and Indian Premier League (IPL) 2026 mini-auction in Abu Dhabi, all ten franchises have finalised their best possible squads for the upcoming season. The much-awaited IPL 2026 will kick off on March 28 and the teams are already plotting how to use their resources in the best possible manner to get the desired results. Not only a strong and balanced playing XI, the use of a perfect Impact Player will be also very crucial for the team's success in the IPL 2026 season.
Here is the predicted Playing XI and Impact Player options for CSK, MI, RCB, KKR and others for IPL 2026 season:
CSK Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Sanju Samson, Ayush Mhatre, Ruturaj Gaikwad (captain), Kartik Sharma, Shivam Dube, Dewald Brevis, , Prashant Veer, MS Dhoni (wk), Nathan Ellis, Matt Henry/Akeal Hosein, Noor Ahmad And Impact Sub: Khaleel Ahmed. (Pic credit: CSK/IPL/IANS)
RCB Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Virat Kohli, Phil Salt, Venkatesh Iyer, Rajat Patidar (captain), Jitesh Sharma (wk), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Josh Hazlewood And Impact Sub: Yash Dayal. (Pic credit: RCB/IANS)
KKR Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Tim Seifert/Finn Allen (wk), Ajinkya Rahane (captain), Angkrish Raghuvanshi, Cameron Green, Rahul Tripathi/Anukul Roy, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Sunil Narine, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy and Impact Sub: Matheesha Pathirana (Pic credit: KKR/IPL)
LSG Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (captain & wk), Ayush Badoni, Abdul Samad, Wanindu Hasaranga, Shahbaz Ahmed, Avesh Khan/Mohsin Khan, Mohammed Shami, Digvesh Rathi and Impact Sub: Mayank Yadav (Pic credit: IANS)
MI Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Rohit Sharma, Quinton de Kock (wk), Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya (captain), Naman Dhir, Sherfane Rutherford/Mitchell Santner, Shardul Thakur/Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, AM Ghazanfar, Trent Boult And Impact Sub: Ashwani Kumar/Mayank Markande (Pic credit: IANS)
DC Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
KL Rahul (wk), Ben Duckett/Pathum Nissanka, Nitish Rana, Tristan Stubbs, Axar Patel (captain), David Miller, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Auqib Nabi, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc and Impact Sub: T Natarajan (Pic credit: IANS)
SRH Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan (wk), Nitish Kumar Reddy, Heinrich Klaasen, Aniket Verma, Liam Livingstone, Pat Cummins (capt), Harsh Dubey/Krains Fuletra, Harshal Patel, Jaydev Unadkat. (Pic credit And Impact Sub: Shivam Mavi/Zeeshan Ansari (Pic credit: IANS)
GT Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Shubman Gill (captain), Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Washington Sundar, Shahrukh Khan, Glenn Phillips/Jason Holder, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Sai Kishore, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj and Impact Sub: Prasidh Krishna (Pic credit: IANS)
PBKS Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Priyansh Arya, Prabhsimran Singh (wk), Shreyas Iyer, Nehal Wadhera, Mitch Owen/Cooper Connolly, Marcus Stoinis/Azmatullah Omzarzai, Shashank Singh, Marco Jansen, Harpreet Brar, Arshdeep Singh, Lockie Ferguson/Ben Dwarshuis And Impact Player: Yuzvendra Chahal (Pic credit: IANS)
RR Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-dre Pretorius, Riyan Parag (capt), Dhruv Jurel (wk), Shimron Hetmyer, Ravindra Jadeja, Sam Curran/Donovan Ferreira, Jofra Archer, Ravi Bishnoi, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma. (Pic credit: IANS)
