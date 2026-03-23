IPL 2026 predicted Playing XI and Impact Sub for CSK, MI, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check in pics
The much-awaited Indian Premier League (IPL) 2026 will kick off on March 28 with a clash between defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) and Sunrisers Hyderabad (SRH) at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru.
With an aim to win the coveted trophy, all teams are already plotting how to use their resources in the best possible manner to get the desired results. Not only a strong and balanced playing XI, the use of a perfect Impact Player will be also very crucial for the team's success in the IPL 2026 season.
Here is the predicted Playing XI and Impact Player options for CSK, MI, RCB, KKR and others for IPL 2026 season:
CSK Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Sanju Samson, Ayush Mhatre, Ruturaj Gaikwad (captain), Kartik Sharma, Shivam Dube, Dewald Brevis, , Prashant Veer, MS Dhoni (wk), Anshul Kamboj, Matt Henry/Akeal Hosein, Noor Ahmad And Impact Sub: Khaleel Ahmed (Pic credit: CSK/IPL/IANS)
RCB Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Virat Kohli, Phil Salt, Venkatesh Iyer, Rajat Patidar (captain), Jitesh Sharma (wk), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Jacob Duffy And Impact Sub: Mangesh Yadav (Pic credit: RCB/IANS)
KKR Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Finn Allen (wk/opener), Ajinkya Rahane (captain), Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Sunil Narine, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy, Blessing Muzarabani, Kartik Tyagi and Impact Sub: Umran Malik (Pic credit: KKR/IPL)
LSG Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (captain & wk), Ayush Badoni, Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Avesh Khan, Mohsin Khan, Mohammed Shami, Digvesh Rathi and Impact Sub: Mayank Yadav (Pic credit: IANS)
MI Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Rohit Sharma, Quinton de Kock (wk), Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya (captain), Naman Dhir, Will Jacks/Sherfane Rutherford, Mitchell Santner, Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, Trent Boult And Impact Sub: Ashwani Kumar/Mayank Markande (Pic credit: IANS)
DC Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
KL Rahul (wk/opener), Ben Duckett/Pathum Nissanka, Nitish Rana, Tristan Stubbs, Axar Patel (captain), David Miller, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Auqib Nabi, Kuldeep Yadav, Lungi Ngidi and Impact Sub: T Natarajan (Pic credit: IANS)
SRH Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan (wk & capt), Nitish Kumar Reddy, Heinrich Klaasen, Aniket Verma, Liam Livingstone, Harsh Dubey, Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Shivam Mavi and Impact Sub: Zeeshan Ansari (Pic credit: IANS)
GT Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Shubman Gill (captain), Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Washington Sundar, Shahrukh Khan, Glenn Phillips, Jason Holder, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Sai Kishore, Mohammed Siraj and Impact Sub: Prasidh Krishna (Pic credit: IANS)
PBKS Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Priyansh Arya, Prabhsimran Singh (wk), Shreyas Iyer, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omzarzai, Shashank Singh, Marco Jansen, Harpreet Brar, Arshdeep Singh, Ben Dwarshuis and Impact Player: Yuzvendra Chahal (Pic credit: IANS)
RR Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026
Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Riyan Parag (capt), Dhruv Jurel (wk), Shimron Hetmyer, Ravindra Jadeja, Donovan Ferreira, Jofra Archer, Ravi Bishnoi, Tushar Deshpande and Impact Player: Sandeep Sharma. (Pic credit: Rajasthan Royals)
