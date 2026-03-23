Advertisement
IPL 2026 predicted Playing XI and Impact Sub for CSK, MI, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check in pics

The much-awaited Indian Premier League (IPL) 2026 will kick off on March 28 with a clash between defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) and Sunrisers Hyderabad (SRH) at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru.

With an aim to win the coveted trophy, all teams are already plotting how to use their resources in the best possible manner to get the desired results. Not only a strong and balanced playing XI, the use of a perfect Impact Player will be also very crucial for the team's success in the IPL 2026 season.

Here is the predicted Playing XI and Impact Player options for CSK, MI, RCB, KKR and others for IPL 2026 season:

Updated:Mar 23, 2026, 05:33 PM IST
Follow Us

CSK Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

1/10
Sanju Samson, Ayush Mhatre, Ruturaj Gaikwad (captain), Kartik Sharma, Shivam Dube, Dewald Brevis, , Prashant Veer, MS Dhoni (wk), Anshul Kamboj, Matt Henry/Akeal Hosein, Noor Ahmad And Impact Sub: Khaleel Ahmed (Pic credit: CSK/IPL/IANS)

 

Follow Us

RCB Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

2/10
Virat Kohli, Phil Salt, Venkatesh Iyer, Rajat Patidar (captain), Jitesh Sharma (wk), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Jacob Duffy And Impact Sub: Mangesh Yadav (Pic credit: RCB/IANS)

 

Follow Us

KKR Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

3/10
Finn Allen (wk/opener), Ajinkya Rahane (captain), Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Sunil Narine, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy, Blessing Muzarabani, Kartik Tyagi and Impact Sub: Umran Malik (Pic credit: KKR/IPL)

 

Follow Us

LSG Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

4/10
Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (captain & wk), Ayush Badoni, Abdul Samad, Shahbaz Ahmed, Avesh Khan, Mohsin Khan, Mohammed Shami, Digvesh Rathi and Impact Sub: Mayank Yadav (Pic credit: IANS)

 

Follow Us

MI Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

5/10
Rohit Sharma, Quinton de Kock (wk), Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya (captain), Naman Dhir, Will Jacks/Sherfane Rutherford, Mitchell Santner, Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, Trent Boult And Impact Sub: Ashwani Kumar/Mayank Markande (Pic credit: IANS)

 

Follow Us

DC Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

6/10
KL Rahul (wk/opener), Ben Duckett/Pathum Nissanka, Nitish Rana, Tristan Stubbs, Axar Patel (captain), David Miller, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Auqib Nabi, Kuldeep Yadav, Lungi Ngidi and Impact Sub: T Natarajan (Pic credit: IANS)  

 

Follow Us

SRH Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

7/10
Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan (wk & capt), Nitish Kumar Reddy, Heinrich Klaasen, Aniket Verma, Liam Livingstone, Harsh Dubey, Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Shivam Mavi and Impact Sub: Zeeshan Ansari (Pic credit: IANS)

 

Follow Us

GT Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

8/10
Shubman Gill (captain), Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Washington Sundar, Shahrukh Khan, Glenn Phillips, Jason Holder, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Sai Kishore, Mohammed Siraj and Impact Sub: Prasidh Krishna (Pic credit: IANS)

 

Follow Us

PBKS Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

9/10
Priyansh Arya, Prabhsimran Singh (wk), Shreyas Iyer, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omzarzai, Shashank Singh, Marco Jansen, Harpreet Brar, Arshdeep Singh, Ben Dwarshuis and Impact Player: Yuzvendra Chahal (Pic credit: IANS)

 

Follow Us

RR Predicted Playing XI And Impact Sub For IPL 2026

10/10
Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Riyan Parag (capt), Dhruv Jurel (wk), Shimron Hetmyer, Ravindra Jadeja, Donovan Ferreira, Jofra Archer, Ravi Bishnoi, Tushar Deshpande and Impact Player: Sandeep Sharma. (Pic credit: Rajasthan Royals)    

Follow Us
Advertisement

Trending Photos

camera icon7
title
IPL
6 players who left Pakistan Super League to join IPL: Dasun Shanaka, Blessing Muzarabani and...
camera icon7
title
Dhurandhar 2
Dhurandhar 2: Is Sara Arjun’s Yalina Jamali based on a real story? All about Maheen Gabol, Nabil Gabol’s daughter, linked to Uzair Baloch’s gang member
camera icon6
title
Gaurav Gera
From 'Chutki' to Aalam Bhai: Gaurav Gera's unrecognizable transformation in 'Dhurandhar 2' stuns fans
camera icon6
title
meteors
From India to Arizona: 5 breathtaking meteor craters to visit across the world
camera icon9
title
India Travel
India’s best destinations to visit in April: Perfect for your getaway - Check summer 2026 travel guide