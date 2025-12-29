Advertisement
IPL 2026 Predicted Playing XII Of CSK, MI, RCB, KKR, PBKS, GT, LSG, DC, RR, SRH - Check In Pics

After the much-talked player retention and recently concluded Indian Premier League (IPL) 2026 mini-auction in Abu Dhabi, all ten franchises have finalised their best possible squads for the upcoming season. The much-awaited IPL 2026 will kick off on March 26 and the teams are already plotting how to use their resources in the best possible manner to get the desired results.  

Here is the predicted Playing XII of CSK, MI, RCB, KKR and others for IPL 2026 season:

Updated:Dec 29, 2025, 11:14 PM IST
CSK Predicted Playing XII For IPL 2026

Sanju Samson, Ayush Mhatre, Ruturaj Gaikwad (captain), Kartik Sharma, Shivam Dube, Dewald Brevis, , Prashant Veer, MS Dhoni (wk), Nathan Ellis, Matt Henry/Akeal Hosein, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed. (Pic credit: CSK/IPL/IANS)  

RCB Predicted Playing XII For IPL 2026

Virat Kohli, Phil Salt, Venkatesh Iyer, Rajat Patidar (captain), Jitesh Sharma (wk), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Josh Hazlewood, Yash Dayal. (Pic credit: RCB/IANS)  

KKR Predicted Playing XII For IPL 2026

Tim Seifert/Finn Allen (wk), Ajinkya Rahane (captain), Angkrish Raghuvanshi, Cameron Green, Rahul Tripathi/Anukul Roy, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Sunil Narine, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Matheesha Pathirana/Mustafizur Rahman, Varun Chakravarthy. (Pic credit: KKR/IPL)  

LSG Predicted Playing XII For IPL 2026

Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Rishabh Pant (captain & wk), Ayush Badoni, Abdul Samad, Wanindu Hasaranga, Shahbaz Ahmed, Avesh Khan/Mohsin Khan, Mohammed Shami, Mayank Yadav, Digvesh Rathi. (Pic credit: IANS)  

MI Predicted Playing XII For IPL 2026

Rohit Sharma, Quinton de Kock (wk), Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya (captain), Naman Dhir, Sherfane Rutherford/Mitchell Santner, Shardul Thakur/Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, Ashwani Kumar/Mayank Markande, AM Ghazanfar, Trent Boult (Pic credit: IANS)  

DC Predicted Playing XII For IPL 2026

KL Rahul (wk), Ben Duckett/Pathum Nissanka, Nitish Rana, Tristan Stubbs, Axar Patel (captain), David Miller, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Auqib Nabi, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T Natarajan. (Pic credit: IANS)  

SRH Predicted Playing XII For IPL 2026

Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan (wk), Nitish Kumar Reddy, Heinrich Klaasen, Aniket Verma, Liam Livingstone, Pat Cummins (capt), Harsh Dubey/Krains Fuletra, Harshal Patel, Shivam Mavi/Zeeshan Ansari, Jaydev Unadkat. (Pic credit: IANS)  

GT Predicted Playing XII For IPL 2026

Shubman Gill (captain), Sai Sudharsan, Jos Buttler (wk), Washington Sundar, Shahrukh Khan, Glenn Phillips/Jason Holder, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Sai Kishore, Kagiso Rabada, Prasidh Krishna, Mohammed Siraj. (Pic credit: IANS)  

PBKS Predicted Playing XII For IPL 2026

Priyansh Arya, Prabhsimran Singh (wk), Shreyas Iyer, Nehal Wadhera, Mitch Owen/Cooper Connolly, Marcus Stoinis/Azmatullah Omzarzai, Shashank Singh, Marco Jansen, Harpreet Brar, Arshdeep Singh,  Lockie Ferguson/Ben Dwarshuis, Yuzvendra Chahal. (Pic credit: IANS)  

RR Predicted Playing XII For IPL 2026

Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-dre Pretorius, Riyan Parag (capt), Dhruv Jurel (wk), Shimron Hetmyer, Ravindra Jadeja, Sam Curran/Donovan Ferreira, Jofra Archer, Ravi Bishnoi, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma. (Pic credit: IANS)  

