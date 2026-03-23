IPL 2026 schedule for RCB, MI, CSK, KKR, SRH, RR, PBKS, DC, LSG & GT
The IPL 2026 season is scheduled to begin on March 28, 2026, with defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) hosting Sunrisers Hyderabad at the M. Chinnaswamy Stadium. Due to State Assembly elections in West Bengal, Assam, and Tamil Nadu, the BCCI has initially released the schedule for only the first phase, covering the first 20 matches from March 28 to April 12. A total of 84 matches are expected throughout the full season, which concludes with the final on May 31.
1. Royal Challengers Bengaluru (RCB)
Mar 28: vs SRH (Bengaluru) – 7:30 PM Apr 05: vs CSK (Bengaluru) – 7:30 PM Apr 10: vs RR (Guwahati) – 7:30 PM Apr 12: vs MI (Mumbai) – 7:30 PM
2. Mumbai Indians (MI)
Mar 29: vs KKR (Mumbai) – 7:30 PM Apr 04: vs DC (Delhi) – 3:30 PM Apr 07: vs RR (Guwahati) – 7:30 PM Apr 12: vs RCB (Mumbai) – 7:30 PM
3. Chennai Super Kings (CSK)
Mar 30: vs RR (Guwahati) – 7:30 PM Apr 03: vs PBKS (Chennai) – 7:30 PM Apr 05: vs RCB (Bengaluru) – 7:30 PM Apr 11: vs DC (Chennai) – 7:30 PM
4. Kolkata Knight Riders (KKR)
Mar 29: vs MI (Mumbai) – 7:30 PM Apr 02: vs SRH (Kolkata) – 7:30 PM Apr 06: vs PBKS (Kolkata) – 7:30 PM Apr 09: vs LSG (Kolkata) – 7:30 PM
5. Sunrisers Hyderabad (SRH)
Mar 28: vs RCB (Bengaluru) – 7:30 PM Apr 02: vs KKR (Kolkata) – 7:30 PM Apr 05: vs LSG (Hyderabad) – 3:30 PM Apr 11: vs PBKS (Mullanpur) – 3:30 PM
6. Rajasthan Royals (RR)
Mar 30: vs CSK (Guwahati) – 7:30 PM Apr 04: vs GT (Ahmedabad) – 7:30 PM Apr 07: vs MI (Guwahati) – 7:30 PM Apr 10: vs RCB (Guwahati) – 7:30 PM
7. Gujarat Titans (GT)
Mar 31: vs PBKS (Mullanpur) – 7:30 PM Apr 04: vs RR (Ahmedabad) – 7:30 PM Apr 08: vs DC (Delhi) – 7:30 PM Apr 12: vs LSG (Lucknow) – 3:30 PM
8. Delhi Capitals (DC)
Apr 01: vs LSG (Lucknow) – 7:30 PM Apr 04: vs MI (Delhi) – 3:30 PM Apr 08: vs GT (Delhi) – 7:30 PM Apr 11: vs CSK (Chennai) – 7:30 PM
9. Lucknow Super Giants (LSG)
Apr 01: vs DC (Lucknow) – 7:30 PM Apr 05: vs SRH (Hyderabad) – 3:30 PM Apr 09: vs KKR (Kolkata) – 7:30 PM Apr 12: vs GT (Lucknow) – 3:30 PM
10. Punjab Kings (PBKS)
Mar 31: vs GT (Mullanpur) – 7:30 PM Apr 03: vs CSK (Chennai) – 7:30 PM Apr 06: vs KKR (Kolkata) – 7:30 PM Apr 11: vs SRH (Mullanpur) – 3:30 PM
