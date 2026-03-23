Advertisement
trendingPhotosenglish3029555https://zeenews.india.com/photos/sports/ipl-2026-schedule-for-rcb-mi-csk-kkr-srh-rr-pbks-dc-lsg-gt-3029555
photoDetails

IPL 2026 schedule for RCB, MI, CSK, KKR, SRH, RR, PBKS, DC, LSG & GT

The IPL 2026 season is scheduled to begin on March 28, 2026, with defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) hosting Sunrisers Hyderabad at the M. Chinnaswamy Stadium. Due to State Assembly elections in West Bengal, Assam, and Tamil Nadu, the BCCI has initially released the schedule for only the first phase, covering the first 20 matches from March 28 to April 12. A total of 84 matches are expected throughout the full season, which concludes with the final on May 31. 

Updated:Mar 23, 2026, 11:09 AM IST
Follow Us

1. Royal Challengers Bengaluru (RCB)

1/11
Mar 28: vs SRH (Bengaluru) – 7:30 PM Apr 05: vs CSK (Bengaluru) – 7:30 PM Apr 10: vs RR (Guwahati) – 7:30 PM Apr 12: vs MI (Mumbai) – 7:30 PM

Follow Us

2. Mumbai Indians (MI)

2/11
Mar 29: vs KKR (Mumbai) – 7:30 PM Apr 04: vs DC (Delhi) – 3:30 PM Apr 07: vs RR (Guwahati) – 7:30 PM Apr 12: vs RCB (Mumbai) – 7:30 PM

Follow Us

3. Chennai Super Kings (CSK)

3/11
Mar 30: vs RR (Guwahati) – 7:30 PM Apr 03: vs PBKS (Chennai) – 7:30 PM Apr 05: vs RCB (Bengaluru) – 7:30 PM Apr 11: vs DC (Chennai) – 7:30 PM

Follow Us

4. Kolkata Knight Riders (KKR)

4/11
Mar 29: vs MI (Mumbai) – 7:30 PM Apr 02: vs SRH (Kolkata) – 7:30 PM Apr 06: vs PBKS (Kolkata) – 7:30 PM Apr 09: vs LSG (Kolkata) – 7:30 PM

Follow Us

5. Sunrisers Hyderabad (SRH)

5/11
Mar 28: vs RCB (Bengaluru) – 7:30 PM Apr 02: vs KKR (Kolkata) – 7:30 PM Apr 05: vs LSG (Hyderabad) – 3:30 PM Apr 11: vs PBKS (Mullanpur) – 3:30 PM

Follow Us

6. Rajasthan Royals (RR)

6/11
Mar 30: vs CSK (Guwahati) – 7:30 PM Apr 04: vs GT (Ahmedabad) – 7:30 PM Apr 07: vs MI (Guwahati) – 7:30 PM Apr 10: vs RCB (Guwahati) – 7:30 PM

Follow Us

7. Gujarat Titans (GT)

7/11
Mar 31: vs PBKS (Mullanpur) – 7:30 PM Apr 04: vs RR (Ahmedabad) – 7:30 PM Apr 08: vs DC (Delhi) – 7:30 PM Apr 12: vs LSG (Lucknow) – 3:30 PM

Follow Us

8. Delhi Capitals (DC)

8/11
Apr 01: vs LSG (Lucknow) – 7:30 PM Apr 04: vs MI (Delhi) – 3:30 PM Apr 08: vs GT (Delhi) – 7:30 PM Apr 11: vs CSK (Chennai) – 7:30 PM

Follow Us

9. Lucknow Super Giants (LSG)

9/11
Apr 01: vs DC (Lucknow) – 7:30 PM Apr 05: vs SRH (Hyderabad) – 3:30 PM Apr 09: vs KKR (Kolkata) – 7:30 PM Apr 12: vs GT (Lucknow) – 3:30 PM

Follow Us

10. Punjab Kings (PBKS)

10/11
Mar 31: vs GT (Mullanpur) – 7:30 PM Apr 03: vs CSK (Chennai) – 7:30 PM Apr 06: vs KKR (Kolkata) – 7:30 PM Apr 11: vs SRH (Mullanpur) – 3:30 PM

Follow Us

11/11
Follow Us
IPL 2026IPL scheduleRCB ScheduleMI scheduleCSK schedule
Advertisement

Trending Photos

camera icon7
title
camera icon7
title
camera icon6
title
camera icon6
title
camera icon9
title
