Advertisement
trendingPhotosenglish3009692https://zeenews.india.com/photos/sports/team-indias-playing-xi-for-ind-vs-nz-2nd-t20i-playing-xi-axar-patel-injured-kuldeep-yadav-set-for-comeback-3009692
NewsPhotosTeam India's Playing XI For IND vs NZ 2nd T20I: Axar Patel injured, Kuldeep Yadav set for comeback
photoDetails

Team India's Playing XI For IND vs NZ 2nd T20I: Axar Patel injured, Kuldeep Yadav set for comeback

India vs New Zealand 2nd T20I Playing XI revolves around Axar Patel’s injury and Kuldeep Yadav’s likely inclusion in Raipur. With the T20 World Cup approaching, India are prioritising fitness, bowling variety, and wicket-taking options over batting depth. Kuldeep’s wrist-spin strengthens the middle overs, while Bumrah and Arshdeep remain core bowling pillars. Suryakumar Yadav leads a batting unit built around flexibility and finishing power. This match could influence India’s final World Cup combinations, making selection calls highly significant beyond the immediate series result.

Updated:Jan 23, 2026, 10:22 AM IST
Follow Us

1. Abhishek Sharma

1/12
1. Abhishek Sharma

Abhishek Sharma remains India’s preferred aggressive opener in T20Is, offering left-handed powerplay impact. His intent-driven batting fits India’s attacking template despite occasional risk, which management is willing to accept. Photo Credit - X

Follow Us

2. Sanju Samson (wk)

2/12
2. Sanju Samson (wk)

Sanju Samson’s dual role as wicketkeeper-batter provides flexibility. His ability to counter spin in the middle overs keeps him ahead in the India vs New Zealand Playing 11 debate. Photo Credit - X

Follow Us

3. Ishan Kishan

3/12
3. Ishan Kishan

Ishan Kishan slots in as a floating top-order option, capable of accelerating against pace. His experience in high-pressure chases strengthens India’s batting depth despite recent inconsistency. Photo Credit - X

Follow Us

4. Suryakumar Yadav (c)

4/12
4. Suryakumar Yadav (c)

Suryakumar Yadav continues as captain and batting fulcrum. His 360-degree strokeplay remains India’s biggest middle-overs weapon, especially on slower Raipur tracks. Photo Credit - X

Follow Us

5. Hardik Pandya

5/12
5. Hardik Pandya

Hardik Pandya’s all-round role is crucial with Axar Patel injured. His bowling workload is being carefully managed, but his finishing ability keeps India’s balance intact. Photo Credit - X

Follow Us

6. Shivam Dube

6/12
6. Shivam Dube

Shivam Dube offers left-handed power against spin, a key factor against New Zealand’s middle-overs bowling. His selection reflects India’s focus on matchup-based batting depth. Photo Credit - X

Follow Us

7. Rinku Singh

7/12
7. Rinku Singh

Rinku Singh has become India’s designated finisher in T20 cricket. His calm temperament under pressure adds stability to the lower middle order in tight chases. Photo Credit - X

Follow Us

8. Kuldeep Yadav

8/12
8. Kuldeep Yadav

Kuldeep Yadav is almost certain to replace Axar Patel. His wrist-spin provides wicket-taking threat, something India lacked in Nagpur’s middle overs. Photo Credit - X

Follow Us

9. Jasprit Bumrah

9/12
9. Jasprit Bumrah

Jasprit Bumrah remains India’s strike bowler across phases. His death-overs control is central to India’s T20 World Cup preparation and match-closing strategy. Photo Credit - X

Follow Us

10. Arshdeep Singh

10/12
10. Arshdeep Singh

Arshdeep Singh complements Bumrah with left-arm variation. His new-ball swing and yorkers at the death keep him indispensable in India vs New Zealand T20Is. Photo Credit - X

Follow Us

11. Varun Chakaravarthy

11/12
11. Varun Chakaravarthy

Varun Chakaravarthy’s mystery spin suits Raipur conditions. His ability to control run flow makes him a tactical asset alongside Kuldeep in a spin-heavy attack. Photo Credit - X

 

Follow Us

Predicted India XI (Raipur)

12/12
Predicted India XI (Raipur)

Abhishek Sharma, Sanju Samson (wk), Ishan Kishan, Suryakumar Yadav (c), Hardik Pandya, Shivam Dube, Rinku Singh, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy

Follow Us
IND vs NZ 2nd T20I Playing XIIndia vs New Zealand playing 11 todayAxar Patel injury updateKuldeep Yadav selection newsIndia vs NZ 2nd T20 team predictionIND NZ T20I squadIndia T20 World Cup preparationSuryakumar Yadav captaincyHardik Pandya all-rounder roleIndia vs New Zealand Raipur matchIND vs NZ team newsAxar Patel ruled outKuldeep Yadav comebackIndia spin attack T20IVarun Chakaravarthy mystery spinBumrah Arshdeep bowling comboIndia batting order T20IIND NZ 2nd T20 previewIndia playing XI today matchNew Zealand vs India T20 squadIND vs NZ toss impactIndia T20I strategywrist spin vs NZIndia middle order strengthRinku Singh finisher roleShivam Dube selectionSanju Samson wicketkeeperIshan Kishan batting roleIndia vs NZ T20 analysisIND NZ match prediction
Advertisement

Trending Photos

camera icon8
title
Border 2
Border 2: What Is Operation Chengiz Khan? Who Were The Real 1971 War Heros Behind Sunny Deol, Varun Dhawan and Diljit Dosanjh’s Characters
camera icon10
title
Responsible Nations Index
Responsible Nations Index 2026: Singapore tops World Ranking; India outsmarts China, Bangladesh, US
camera icon10
title
IPL 2026
Batters who scored big runs but never won IPL Trophy: KL Rahul to AB de Villiers - check full list
camera icon5
title
Technology
Always charge your phone to 100%? Discover its top 5 cons and 2 pros
camera icon10
title
Bangladesh T20 World Cup withdrawal
From boycott to banishment? What awaits Bangladesh if they walk away from T20 World Cup 2026 in India