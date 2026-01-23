Team India's Playing XI For IND vs NZ 2nd T20I: Axar Patel injured, Kuldeep Yadav set for comeback
India vs New Zealand 2nd T20I Playing XI revolves around Axar Patel’s injury and Kuldeep Yadav’s likely inclusion in Raipur. With the T20 World Cup approaching, India are prioritising fitness, bowling variety, and wicket-taking options over batting depth. Kuldeep’s wrist-spin strengthens the middle overs, while Bumrah and Arshdeep remain core bowling pillars. Suryakumar Yadav leads a batting unit built around flexibility and finishing power. This match could influence India’s final World Cup combinations, making selection calls highly significant beyond the immediate series result.
1. Abhishek Sharma
Abhishek Sharma remains India’s preferred aggressive opener in T20Is, offering left-handed powerplay impact. His intent-driven batting fits India’s attacking template despite occasional risk, which management is willing to accept. Photo Credit - X
2. Sanju Samson (wk)
Sanju Samson’s dual role as wicketkeeper-batter provides flexibility. His ability to counter spin in the middle overs keeps him ahead in the India vs New Zealand Playing 11 debate. Photo Credit - X
3. Ishan Kishan
Ishan Kishan slots in as a floating top-order option, capable of accelerating against pace. His experience in high-pressure chases strengthens India’s batting depth despite recent inconsistency. Photo Credit - X
4. Suryakumar Yadav (c)
Suryakumar Yadav continues as captain and batting fulcrum. His 360-degree strokeplay remains India’s biggest middle-overs weapon, especially on slower Raipur tracks. Photo Credit - X
5. Hardik Pandya
Hardik Pandya’s all-round role is crucial with Axar Patel injured. His bowling workload is being carefully managed, but his finishing ability keeps India’s balance intact. Photo Credit - X
6. Shivam Dube
Shivam Dube offers left-handed power against spin, a key factor against New Zealand’s middle-overs bowling. His selection reflects India’s focus on matchup-based batting depth. Photo Credit - X
7. Rinku Singh
Rinku Singh has become India’s designated finisher in T20 cricket. His calm temperament under pressure adds stability to the lower middle order in tight chases. Photo Credit - X
8. Kuldeep Yadav
Kuldeep Yadav is almost certain to replace Axar Patel. His wrist-spin provides wicket-taking threat, something India lacked in Nagpur’s middle overs. Photo Credit - X
9. Jasprit Bumrah
Jasprit Bumrah remains India’s strike bowler across phases. His death-overs control is central to India’s T20 World Cup preparation and match-closing strategy. Photo Credit - X
10. Arshdeep Singh
Arshdeep Singh complements Bumrah with left-arm variation. His new-ball swing and yorkers at the death keep him indispensable in India vs New Zealand T20Is. Photo Credit - X
11. Varun Chakaravarthy
Varun Chakaravarthy’s mystery spin suits Raipur conditions. His ability to control run flow makes him a tactical asset alongside Kuldeep in a spin-heavy attack. Photo Credit - X
Predicted India XI (Raipur)
Abhishek Sharma, Sanju Samson (wk), Ishan Kishan, Suryakumar Yadav (c), Hardik Pandya, Shivam Dube, Rinku Singh, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy
