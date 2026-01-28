Advertisement
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 FULL nominations list: Check who gets featured in best film, best director & best actors category
ZEE 24 GHANTA BINODONE SERA 24

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 FULL nominations list: Check who gets featured in 'best film', 'best director' & 'best actors' category

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 FULL nominations list: Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 nominations spotlight a power-packed lineup of Bengali cinema stars, from Mithun Chakraborty to Prosenjit Chatterjee.

Written By Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 28, 2026, 04:39 PM IST|Source: Bureau
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 FULL nominations list: Check who gets featured in 'best film', 'best director' & 'best actors' category

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 Full Nominations list: Recognised as one of Bengal’s most prominent honours in entertainment, Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 is envisioned as a tribute to the rich and dynamic Bengali cultural landscape. The much-awaited nominations for Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 have officially been unveiled, igniting excitement across Bengal’s entertainment industry and setting the stage for the year’s most prestigious celebrations of creative excellence.

The initiative represents a landmark collaboration between Zee 24 Ghanta and Straightline Worldwide, celebrating excellence across Film, OTT, Television, Music, and Digital Content. Take a look at the full nominations list 

Best Film          

Nominee Name           Film Name

Dhumketu,                   (Dhumketu)
Onko Ki Khothin        (Onko Ki Khothin)
Grihapravesh              (Grihapravesh)
Aamar Boss                  (Aamar Boss)
Sharthopor                   (Sharthopor)
Ei Raat Tomar Amaar  (Ei Raat Tomar Amaar)
Raghu Dakat                  (Raghu Dakat)
Projatipoti 2                   (Projatipoti 2)
The Eken – Benaras E Bibhishika  (The Eken – Benaras E Bibhishika)

Best Director (Film)

Nominee Name           Film Name
Kaushik Ganguly       (Dhumketu)
Sourav Palodhi          (Onko Ki Khothin)
Subhrajit Mitra          (Devi Chowdhurani)
Nandita Roy & Shiboprosad Mukherjee (Aamar Boss)
Annapurna Basu        (Sharthopor)
Indradeep Dasgupta  (Grihapravesh)
Parambrata Chattopadhyay (Ei Raat Tomar Amaar)
Srijit Mukherji              (Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei)
Dhrubo Banerjee          (Raghu Dakat)
Abhijeet Sen                   (Projatipoti 2)


Best Actor - Male (Film)

Nominee Name           Film Name
Dev (Deepak Adhikari)  (Dhumketu)
Jeetu Kamal                      (Grihapravesh)
Prosenjit Chatterjee       (Devi Chowdhurani)
Shiboprosad Mukherjee  (Aamar Boss)
Abir Chatterjee                 (Raktabeej 2)
Ritwick Chakraborty       (Mrigaya: The Hunt (2025))
Anjan Dutt                         (Ei Raat Tomar Amaar)
Kaushik Ganguly              (Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei)
Dev                                       (Raghu Dakat)
Dev                                       (Projatipoti 2)
Anirban Chakrabarti        (The Eken – Benaras E Bibhishika)


Best Actor - Female (Film)

Nominee Name              Film Name
Subhashree Ganguly    (Lawho Gouranger Naam Rey)
Subhashree Ganguly    (Grihapravesh)
Srabanti Chatterjee      (Devi Chowdhurani)
Mimi Chakraborty         (Raktabeej 2)
Koel Mallick                    (Mitin: Ekti Khunir Sandhaney)
Koel Mallick                    (Sharthopor)
Koushani Mukherjee    (Killbill Society)
Idhika Paul                      (Raghu Dakat)
Rituparna Sengupta     (Puratawn)
Rukmini Moitra              (Binodini)


Best Supporting Actor - Male (Film)

Nominee Name           Film Name
Bratya Basu                 (Lawho Gouranger Naam Rey)
Rudranil Ghosh           (Dhumketu)
Amit Saha                     (The Academy Of Fine Arts)
Ankush Hazra              (Raktabeej 2)
Ranjit Mallick               (Sharthopor)
Kaushik Ganguly         (Grihapravesh)
Anirban Bhattacharya  (Raghu Dakat)
Shyamal Chakraborty  (Pokkhirajer Dim)
Mithun Chakroborty     (Projatipoti 2)
Saswata Chatterjee        (The Eken – Benaras E Bibhishika)


Best Supporting Actor - Female (Film)

Nominee Name           Film Name

Dipanwita Nath          (Onko Ki Kothin)
Priyanka Sarkar          (Mrigaya: The Hunt (2025))
Bibriti Chatterjee        (Devi Chowdhurani)
Anushua Majumdar    (Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo)
Koushani Mukherjee   (Raktabeej 2)
Sohini Sengupta           (Grihapravesh)
Sohini Sarkar                (Raghu Dakat)
Aparajita Adhya           (Projatipoti 2)
Ishaa Saha                      (The Eken – Benaras E Bibhishika)

Best Film - Critics' Choice

Nominee Name                      Film Name

Mrigaya: The Hunt (2025)  (Mrigaya: The Hunt (2025))
Lawho Gouranger Naam Rey (Lawho Gouranger Naam Rey)
Onko Ki Khothin                    (Onko Ki Khothin)
Manik Bandhopadhyayer Putulnacher Itikatha (Manik Bandhopadhyayer Putulnacher Itikatha)
Devi Chowdhurani               (Devi Chowdhurani)
Binodini                                  (Binodini)
Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei   (Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei)
Pokkhirajer Dim                    (Pokkhirajer Dim)

Best Actor - Male (Critics' Choice)

Nominee Name              Film Name

Ritwick Chakraborty   (Mrigaya: The Hunt (2025))
Dibyojyoti Dutta           (Lawho Gouranger Naam Rey)
Bikram Chatterjee        (Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo)
Prosenjit Chatterjee     (Devi Chowdhurani)
Koushik Sen                   (Sharthopor)
Parambrata Chattopadhyay  (Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei)
Anirban Bhattacharya         (Pokkhirajer Dim)


Best Actor - Female (Critics' Choice)

Nominee Name           Film Name

Jaya Ahsan                 (Manik Bandhopadhyayer Putulnacher Itikatha)
Srabanti Chatterjee  (Devi Chowdhurani)
Raakhee Gulzar         (Aamar Boss)
Subhashree Ganguly  (Grihapravesh)
Aparna Sen                (Ei Raat Tomar Amaar)
Ananya Chatterjee   (Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei)
Rukmini Moitra         (Binodini)
Anumegha Banerjee  (Pokkhirajer Dim)
POPULAR AWARDS MUSIC
Nominee Name             Film Name
Best Playback Singer    Male
Anupam Roy                  ("Maa" - Dhumketu)
Arijit Singh                     ("Gaane Gaane" - Dhumketu)
Arijit Singh                     ("Khawne Gorachand Khawne Kaala" – Lawho Gouranger Naam Rey)
Kabir Suman                  ("Shey Chole Geleo" – Lawho Gouranger Naam Rey)
Debayan Banerjee        ("Meghpeon" - Grihapravesh)
Jeet Gannguli                 (Projapoti 2)
Rupam Islam                 ("Mayar Khelare" - Mitin: Ekti Khunir Sandhaney)
Armaan Rashid Khan  ("Saiyaan Bina" - Grihapravesh)
Ishan Mitra                    ("Jhilmil Laage Re" - Raghu Dakat)

Best Playback Singer - Female

Nominee Name           Film Name

Antara Nandy             ("Bawshontokaal" – Lawho Gouranger Naam Rey)
Jayati Chakraborty    ("Dyakho Dyakho Kanaiye" – Lawho Gouranger Naam Rey)
Shreya Ghoshal         ("Gaane Gaane" - Dhumketu)
Madhubanti Bagchi  ("Monero Toh Mon Bhalo Nei" - Grihapravesh)
Prashmita Paul          ("Bawshonto Dekeche Amake" - Aamar Boss)
Lagnajita Chakraborty  ("Bhenge Jaye" - Sharthopor)
Iman Chakraborty       ("Sujan Majhi Re" - Sharthopor)
Arunita Kanjilal           ("Theher Jao" - Mitin: Ekti Khunir Sandhaney)
Antara Mitra                ("Saiyaan Bina" - Grihapravesh)
Somlata Acharyya Chowdhury ("Nei Tumi Aager Moto" - Killbill Society)

Best Album (Film)

Nominee Name           Film Name

Dhumketu                    (Dhumketu)
Projapoti 2                   (Projapoti 2)
Mitin: Ekti Khunir Sandhaney (Mitin: Ekti Khunir Sandhaney)
Lawho Gouranger Naam Rey (Lawho Gouranger Naam Rey)
Killbill Society             (Killbill Society)
Grihapravesh              (Grihapravesh)

Best Album (Non-Film)

Nominee Name           Film Name

Lakkhichhara             (Khunje Ni Jibon Ta Ke)
Satyaki Banerjee        (O Shyama)
Shiladitya Chakraborty  (Chand)
Silajit Majumder            (English E Bangla)
Samantak Sinha          (Robe Nirobe)
Somlata Acharyya Chowdhury (Chena Ghuri)
Melar Gaan                 (Hooliganism)


Best Lyrics

Nominee Name           Film Name

Anupam Roy               (Dhumketu - Gaane Gaane)
Ritam Sen                    (Lawha Gourangar Naam Re - Khawne Gorachad Khawne Kala)
Prasen                          (Grihapravesh - Meghpeon)
Priyo Chatterjee         (Prajapoti 2 - Prajapoti Song)
Kabir Suman               (Lawho Gouranger Naam Re - Shey Chole Gele)
Ritam Sen                     (Sharthopor - Sujan Majhi Re)
Anupam Roy                (Aamar Boss - Basanta Dekeche Amake)
Srijit Mukherji              (Kill Bill Society - Bhalobesey Baso-naa)
 

CATEGORY: BEST CREATOR/INFLUENCER

Category                                       Nominee Name

Best Creator/Influencer           Ivy Ghosh, Mukul Kumar Jana, Niranajan Mondal, Pranab Paul, Preeti Sarkar, Saikat Dey, Shamik Adhikary, Singini Chowdhury, Unmesh Ganguly, Usha








Stay informed on all the latest news, real-time breaking news updates, and follow all the important headlines in india news andworld News on Zee News.

