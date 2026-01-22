AI யுகத்தில் வேலைவாய்ப்பு: அனுபவத்தை விட தகவமைப்புத் திறனே முக்கியம் ஏன்?

AI Hiring: பல்வேறு தொழில்துறைகளிலும் நிறுவனங்கள் வளர்ந்து வரும் ஒரு முரண்பாட்டை எதிர்கொள்கின்றன: வேலைகளின் தன்மையை விட திறன்களின் வளர்ச்சி மிக வேகமாக உள்ளது. பணியமர்த்துபவர்கள் மற்றும் தொழில்முறை நிபுணர்கள் இருவருக்குமே, பணித் தயார்நிலை என்பது இப்போது பழைய அனுபவத்தை ஒரு நிலையான வேலைக்கு பொருத்திப் பார்ப்பது மட்டுமல்ல; வேலைகளின் தன்மை மாறும்போது, அதற்கேற்ப யார் விரைவாகத் தங்களை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் (Adapt) என்பதைக் கண்டறிவதே ஆகும்.
இந்த மாற்றத்தை மையமாக வைத்துதான், ஜீ மீடியாவுடன் (Zee Media) இணைந்து லிங்க்ட்இன் (LinkedIn) உருவாக்கிய ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ தொடரின் இரண்டாவது அத்தியாயம் அமைந்துள்ளது. லிங்க்ட்இன் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் டேலண்ட் & லேர்னிங் சொல்யூஷன்ஸ் பிரிவின் துணைத் தலைவர் ருச்சி ஆனந்த் மற்றும் விப்ரோவின் (Wipro) தலைமைச் செயல்பாட்டு அதிகாரி சஞ்சீவ் ஜெயின் ஆகியோருடன் நடந்த உரையாடலில், AI எவ்வாறு திறன் தேவைகளை விரைவுபடுத்துகிறது என்பதையும், இந்தியாவின் மாறிவரும் வேலைச் சந்தையில் எதிர்காலத்திற்குத் தயாராக இருக்க என்ன தேவை என்பதையும் இந்த அத்தியாயம் ஆராய்கிறது.
AI யுகத்தில், திறன் மேம்பாடு மற்றும் கற்றல் ஒரு தொடர் பயணம்
வேலைகள் எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகின்றன மற்றும் செயல்படுத்தப்படுகின்றன என்பதில் ஏற்பட்டுள்ள நீண்டகால மாற்றத்தை AI விரைவுபடுத்துகிறது. இந்த மாற்றத்தின் அளவைச் சுட்டிக்காட்டிய ருச்சி ஆனந்த், இன்று ஒரு வேலையில் வெற்றிபெறத் தேவையான திறன்களில் கிட்டத்தட்ட 70% திறன்கள் 2030-க்குள் மாறிவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாகக் குறிப்பிட்டார். இது திறன்களின் ஆயுட்காலம் குறைந்துவிட்டதைக் குறிக்கிறது; எனவே தொழில்முறை நிபுணர்கள் தங்கள் திறன் தொகுப்பில் (Skills arsenal) புதிய விஷயங்களைத் தொடர்ந்து சேர்த்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்.
சஞ்சீவ் ஜெயின் இந்த மாற்றத்தை வரலாற்றுப் பார்வையுடன் ஒப்பிடுகிறார். தொழில்துறை புரட்சியின் போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அசெம்பிளி லைன் (Assembly line) எவ்வாறு நாம் வேலை செய்யும் முறையை நிரந்தரமாக மாற்றியதோ, அதேபோன்ற ஒரு தாக்கத்தை இன்று AI ஏற்படுத்தியுள்ளது என்கிறார். அதனால்தான், AI அறிவு என்பது நிறுவனங்களை பெரிய அளவில் புதுமை படைக்க வைக்கிறது என்றும், இது தலைமைப் பொறுப்புகள் உட்பட அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ளவர்களுக்கு மிக முக்கியமானது என்றும் அவர் வலியுறுத்துகிறார். AI புரிதல் என்பது இப்போது ஒரு அடிப்படைத் தேவையாக மாறி வருகிறது; அதற்கு மேல் நீங்கள் எதைக் கட்டமைக்கிறீர்கள் என்பதே உங்களை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டும்.
புதிய திறன் முன்னுரிமைகள்: மனித ஆற்றலே பிரதானம்
AI புலமை என்பது ஒரு அடிப்படைத் தேவையாக மாறும்போது, மனிதர்களுக்கே உரித்தான திறன்களே (Human capabilities) உண்மையான வேறுபாட்டைக் காட்டும் காரணியாக உருவெடுக்கின்றன. படைப்பாற்றல் (Creativity), சிக்கல் தீர்க்கும் திறன் (Problem-solving), மூலோபாய சிந்தனை (Strategic thinking) மற்றும் புதுமை படைத்தல் ஆகியவை தொழில்நுட்பம் முதல் நிதி மற்றும் செயல்பாடுகள் வரை அனைத்துப் பணிகளிலும் இப்போது முக்கியமான திறன்களாக உள்ளன என்று ஆனந்த் சுட்டிக்காட்டுகிறார். இந்தத் தொழில்நுட்ப மற்றும் மனிதத் திறன்களின் கலவையைத்தான் பணியமர்த்துபவர்கள் கண்டறியப் போராடுகிறார்கள். இந்தியாவில் 64% பணியமர்த்துபவர்கள், தொழில்நுட்ப மற்றும் மனிதத் திறன்கள் சரியான விகிதத்தில் உள்ள வேட்பாளர்களைக் கண்டறிவது கடினமாக இருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள்.
கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் (Learnability) - உண்மையான வேறுபாடு
இந்த இடைவெளியைக் குறைக்க, தொடர்ச்சியான கற்றல் மற்றும் அதைத் தெளிவாக வெளிப்படுத்துவது அவசியம். ஆனந்த் இதை ஒரு 'போக்குவரத்து சிக்னல்' உதாரணம் மூலம் விளக்குகிறார். விளக்கப்படாத நீண்ட கால வேலை இடைவெளிகள் அல்லது மாற்றங்களை அவர் சிவப்பு சிக்னலாகப் பார்க்கிறார். பணியமர்த்துபவர்களுக்கு முழுமையான விவரம் கிடைக்க, நிபுணர்கள் தங்கள் சுயவிவரத்தில் (Profile) இவற்றை விளக்க வேண்டும். முக்கியமான திறன்கள் விடுபட்ட அல்லது முழுமையடையாத சுயவிவரங்கள் பணியமர்த்துபவர்களுக்கு மஞ்சள் சிக்னலாக அமைகின்றன. தெளிவான சுயவிவரச் சுருக்கம் (Summary), வலுவான திறன் தொகுப்பு மற்றும் ‘Open to Work’ பேட்ஜ் மூலம் வேலை தேடும் விருப்பத்தைத் தெளிவாகக் காட்டுவது ஆகியவை பணியமர்த்துபவர்களுக்கு பச்சை சிக்னலை வழங்குகின்றன.
'Open to Work', நோட்டீஸ் பீரியட், சம்பள எதிர்பார்ப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட திறன்கள் போன்ற அம்சங்கள் பணியமர்த்துபவர்கள் வேட்பாளர்களின் தயார்நிலையை விரைவாகவும் நம்பிக்கையுடனும் மதிப்பீடு செய்ய உதவுகின்றன. சொல்லப்போனால், லிங்க்ட்இன் சுயவிவரத்தில் ஐந்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திறன்களைப் பட்டியலிட்டால், பணியமர்த்துபவர்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைலைப் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு 5.6 மடங்கு அதிகரிக்கிறது. இந்த மாறிவரும் வேலைச் சந்தையில், கற்றல், ஆர்வம் மற்றும் தகவமைப்புத் திறனைத் தெளிவாக வெளிப்படுத்தும் நிபுணர்களே வாய்ப்புகளை முன்னேற்றமாக மாற்றுவார்கள்.
Beyond AI, CVs & JDs தொடரின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை இங்கே காணலாம்
(பொறுப்புத் துறப்பு: இது ஒரு விளம்பரக் கட்டுரை. இது பிராண்ட் டெஸ்க்கால் (Brand Desk) வழங்கப்பட்டது. வாசகர்கள் சுய விருப்பத்தின் பேரில் முடிவெடுக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.)
