உங்கள் வாழ்க்கைப் பயணத்தில் AI-ன் தாக்கம் என்ன? விப்ரோ மற்றும் லிங்க்ட்இன் காட்டும் புதிய பாதை!

LinkedIn Hiring Assistant: இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஆட்களைத் தேர்வு செய்யும் பணியாளர்கள் (Recruiters), புத்திசாலித்தனமாகவும் திறமையாகவும் பணியமர்த்தலை மேற்கொள்ள அறிவார்ந்த தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். லிங்க்ட்இன் (LinkedIn) ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் 63% பணியமர்த்தலாளர்கள் பணியமர்த்தல் வேகத்தையும் துல்லியத்தையும் மேம்படுத்த AI-ஆல் இயங்கும் கருவிகளை நாடுகின்றனர். இதற்கு முக்கியக் காரணம், பணியமர்த்தலில் AI-ன் தாக்கம் வெறும் தானியங்கி செயல்பாட்டோடு (automation) நின்றுவிடாமல் - இப்போது பணிப்பாய்வுகளை (workflows) மறுவடிவமைப்பது, முடிவெடுப்பதை மேம்படுத்துவது மற்றும் வணிகத்திற்கு மதிப்பு சேர்க்கும் உறுதியான முடிவுகளை வழங்குவது என வளர்ந்துள்ளது.
இந்த மாற்றம், ஜீ மீடியாவின் (Zee Media) சிறப்புத் தொடரான ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’-ன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் மையக்கருத்தாகும். இதில் லிங்க்ட்இன் நிறுவனத்தின் ஆசிய பசிபிக் (APAC) திறமை மற்றும் கற்றல் தீர்வுகளின் துணைத் தலைவர் ருச்சி ஆனந்த் மற்றும் விப்ரோவின் (Wipro) தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரி சஞ்சீவ் ஜெயின் ஆகியோர் பங்கேற்றுள்ளனர். பணியமர்த்தல் உதவியாளர் (LinkedIn Hiring Assistant) போன்ற கருவிகள் மூலம் AI எவ்வாறு மனிதத் தீர்ப்புகளுக்கு மாற்றாக அமையாமல், பணியமர்த்தல் முடிவுகளை மேம்படுத்தி பெரிய அளவிலான செயல்திறனைச் சாத்தியமாக்குகிறது என்பதை இந்த அத்தியாயம் ஆராய்கிறது.
AI-ஆல் இயங்கும், திறன் சார்ந்த வேலை வடிவமைப்பின் மூலம் பாத்திரங்களை மறுவரையறை செய்தல்
பணியமர்த்தல் பணிப்பாய்வுகளை AI மாற்றும் உடனடி வழிகளில் ஒன்று, வேலைக்கான பாத்திரங்கள் எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகின்றன மற்றும் திறமையாளர்கள் எவ்வாறு கண்டறியப்படுகிறார்கள் என்பதுதான். ஜெயின் இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்குவது போல, "திறன்கள் மற்றும் தகுதிகளின் அடிப்படையில் பாத்திரங்களை வரையறுக்க AI பயன்படுத்தப்படுகிறது." அனுபவத்தை மட்டுமே முன்னிறுத்தும் கடினமான வேலை விவரணைகளில் (Job descriptions) இருந்து விலகி, ஒரு பணியில் வெற்றிபெற உண்மையில் என்ன தேவை என்பதில் பணியமர்த்தலாளர்கள் கவனம் செலுத்த இது உதவுகிறது.
வேலைத் தேவைகளை பகுப்பாய்வு செய்து அவற்றை திறன்களுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் AI இதற்கு வழிவகுக்கிறது. இது பணியமர்த்தலாளர்களுக்குத் தெளிவான வேலை விவரணைகளை உருவாக்கவும், தொடக்கத்திலிருந்தே பணியமர்த்தல் செயல்முறையைச் சீரமைக்கவும் உதவுகிறது. மேலும், நிறுவனத்திற்குள் இருக்கும் திறமைகளை அடையாளம் காண்பதன் மூலமும், ஒரு பணிக்குத் தொடர்புடைய மற்ற திறன்களைக் கண்டறிவதன் மூலமும் இது உள்நிலை வேலை மாற்றங்களுக்கு (internal job matching) ஆதரவளிக்கிறது. இதன் விளைவாக, பணியமர்த்தல் பணிப்பாய்வுகளில் சிக்கலை அதிகரிக்காமல், அதிகத் தகவல் தெரிந்த, திறமையான மற்றும் வாய்ப்புகள் நிறைந்த பணியமர்த்தல் முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
பணியமர்த்தல் செயல்முறையின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் தரத்தை மேம்படுத்தும் AI
பணியமர்த்தல் செயல்முறையின் (hiring funnel) ஒவ்வொரு நிலையிலும் AI-ன் தாக்கம் நீடிக்கிறது, இது முடிவெடுப்பதை விரைவுபடுத்துவதோடு வலுப்படுத்தவும் செய்கிறது. விப்ரோவின் அனுபவத்திலிருந்து ஜெயின் குறிப்பிடுகையில், வேலை விவரணைகளின் தெளிவு மற்றும் பொருத்தத்தை மேம்படுத்தவும், வரையறுக்கப்பட்ட திறன் தேவைகளுக்கு ஏற்ப சுயவிவரங்களை (profiles) ஆய்வு செய்யவும், தரவு அடிப்படையிலான மற்றும் பாரபட்சமற்ற மதிப்பீட்டின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வேட்பாளர்களின் தரத்தை உயர்த்தவும் AI உதவுகிறது என்று கூறுகிறார். இன்று, இந்தியாவில் 63% பணியமர்த்தலாளர்கள் AI-ஆல் இயங்கும் ஸ்கிரீனிங் கருவிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர், மேலும் 54% பேர் திறமைக்கும் வேலைக்கும் இடையிலான பொருத்தப்பாடு மேம்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கின்றனர்.
லிங்க்ட்இன் ஹையரிங் அசிஸ்டண்ட் (LinkedIn Hiring Assistant), பணியமர்த்தலாளர்கள் அறியாத திறமைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது
வழக்கமான பணிகளை AI ஏற்றுக்கொள்வதால், பணியமர்த்தலாளர்கள் தங்களின் நேரத்தை மிக முக்கியமான விஷயத்தில் செலவிட முடிகிறது: அதுவே வேட்பாளர் அனுபவம் (candidate experience). ஜெயின் விளக்குவது போல, "லிங்க்ட்இன் ஹையரிங் அசிஸ்டண்ட் போன்ற கருவிகள், ஆரம்ப கட்டப் பணிகளை எளிதாக்குவதன் மூலம் பணியமர்த்தலாளர்கள் விரைவாகச் செயல்பட உதவுகின்றன." இந்த கையேடு வேலை குறைப்பு பணியமர்த்தலாளர்களுக்கு விலைமதிப்பற்ற நேரத்தை மீட்டுத் தருகிறது - அதை எந்த AI கருவியாலும் செய்ய முடியாத பணிகளில் அவர்கள் செலவிடலாம்.
அந்த நேரத்தை இப்போது அதிக மதிப்புள்ள வேலைகளில் பயன்படுத்தலாம்: பணியமர்த்தல் மேலாளர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல், வேட்பாளர்களுடன் உறவுகளை உருவாக்குதல் மற்றும் பணியாளர் திறன் திட்டமிடலில் பங்களித்தல். இந்த இடங்களில்தான் மனிதத் தீர்ப்பு அவசியமாகிறது. ஆனந்த் இந்த கருத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், லிங்க்ட்இன் ஹையரிங் அசிஸ்டண்ட் போன்ற AI கருவிகள் பணியமர்த்தலாளர்களுக்கு "அதிகப்படியான சுயவிவரங்களைச் செயலாக்குவதை விட, முடிவெடுப்பதில் அதிகக் கவனத்துடன் இருக்க" உதவுகின்றன என்று குறிப்பிடுகிறார்.
லிங்க்ட்இன் ஹையரிங் அசிஸ்டண்ட் என்பது வெறும் தானியங்கி முறைக்காக உருவாக்கப்பட்டது அல்ல. இது சிறந்த பணியமர்த்தல் முடிவுகள் மற்றும் மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பணியமர்த்தல் செயல்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கும் ஒரு கருவியாகும். இது புத்திசாலித்தனமாகவும், வேகமாகவும் மற்றும் பெரிய அளவிலும் பணியமர்த்தலைச் செய்ய உதவுகிறது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இது ஒரு விளம்பரக் கட்டுரை. இது பிராண்ட் டெஸ்க்கால் (Brand Desk) வழங்கப்பட்டது. வாசகர்கள் சுய விருப்பத்தின் பேரில் முடிவெடுக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.)