  • AI மூலம் வேகம் பெறும் விண்ணப்பங்கள்! திறமையை கண்டறிவது கடினம்.. தலைவர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

AI for Organizational Growth: AI சிவி-களை (CVs) வேகமாக்கியுள்ளது மற்றும் சிக்னல்களை (திறன் சமிக்ஞைகள்) கடினமாக்கியுள்ளது. திறமை மேலாண்மைத் தலைவர்கள் அடுத்து செய்ய வேண்டியது குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 8, 2026, 03:00 PM IST
  • AI தொழில்நுட்பம் CV-க்களை உருவாக்குவதை எளிதாக்கியுள்ளது, ஆனால் உண்மையான திறமையாளர்களைக் கண்டறிவதை சவாலாக்கியுள்ளது.
  • கல்வித்தகுதி மற்றும் பழைய பட்டங்களுக்குப் பதில், "திறமைக்கு முன்னுரிமை" (Skills-first) அளிக்கும் முறை அவசியமாகிறது.
  • புதிய ஆட்களை எடுப்பதை விட, நிறுவனத்திற்குள்ளேயே இருக்கும் திறமைகளை வளர்ப்பது (Internal Mobility) சிறந்த உத்தி.

புது டெல்லி: AI தொழில்நுட்பம் வல்லுநர்களுக்கும் பணியமர்த்துபவர்களுக்கும் பணியமர்த்தல் செயல்பாட்டின் பல படிகளை மிகவும் எளிதாக்கியுள்ளது. சிவி-கள் (CVs) மற்றும் ஜேடி-களை (JDs) விரைவாக உருவாக்குதல், ஸ்கிரீனிங் மற்றும் குறுகிய பட்டியலைத் தயாரிப்பதில் வேகமான நகர்வு, மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினருக்கும் இடையே பரிமாறப்படும் மெருகூட்டப்பட்ட தகவல்தொடர்புகள் எனப் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. இப்போதுள்ள உண்மையான சவால் 'சிக்னல்' (Signal) ஆகும், அதாவது யாரால் வேலையைச் செய்ய முடியும், யாரால் விரைவாக மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மாற முடியும் மற்றும் வேலைப் பாத்திரங்கள் உருவாகும்போது யாரால் வளர முடியும் என்பதைக் கண்டறிவதாகும். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஜீ மீடியா (Zee Media) மற்றும் லிங்க்ட்இன் (LinkedIn) இணைந்து வழங்கும் ‘Beyond AI, CVs & JDs’ என்ற புதிய தொடரில், லிங்க்ட்இன் டேலண்ட் & லேர்னிங் சொல்யூஷன்ஸ் இந்தியாவின் தலைவர் ருச்சி ஆனந்த் மற்றும் விப்ரோவின் (Wipro) தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரி சஞ்சீவ் ஜெயின் ஆகியோர், அடுத்த கட்ட மாற்றம் என்பது வேகமான பணியமர்த்தல் அல்ல, மாறாக தானியங்கி முறை (Automation) திறனை உருவாக்கும், இணைக்கப்பட்ட திறன்கள் பார்வையை விரிவுபடுத்தும் மற்றும் உண்மையான உள்நிலை நகர்வை (Internal mobility) ஏற்படுத்தும் ஒரு புத்திசாலித்தனமான திறமை உத்தியாகும் என்பதை விளக்குகிறார்கள். 

அணுகல் மற்றும் வாய்ப்புகளை பலமடங்கு அதிகரிக்கும் AI 

“AI உண்மையிலேயே திறமை, கற்றல் மற்றும் வாய்ப்புகளை ஜனநாயகப்படுத்தியுள்ளது,” என்று ஜெயின் கூறினார். ஒரு காலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைத்து வந்த மேம்பட்ட கருவிகள், நுண்ணறிவுகள் மற்றும் கற்றல் அமைப்புகள் இப்போது நிறுவனங்கள் முழுவதும் அணுகக்கூடியதாக இருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். அதிக அணுகல் என்பது அதிக எண்ணிக்கையிலான விண்ணப்பங்களையும் குறிக்கிறது. விண்ணப்பங்களும் தரவுகளும் அதிகரிக்கும் போது, திறமை மேலாண்மைத் தலைவர்களுக்குத் திறமையின் சாத்தியக்கூறுகளை இரைச்சலிலிருந்து பிரித்தறிய வலுவான திறன் சமிக்ஞைகள் மற்றும் அதிக நோக்கம் கொண்ட மதிப்பீடு தேவைப்படுகிறது.
 
அதனுடன் இணைந்து, இந்த மாற்றம் பணியிடத்தில் ஒரு புதிய அளவிலான நோக்கத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது என்று ஆனந்த் வலியுறுத்தினார். மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் பணிகளின் சுமையை AI குறைப்பதால், குழுக்கள் மூலோபாய ஒத்துழைப்பு, சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது மற்றும் அதிக மதிப்புள்ள வேலைகளில் கூர்மையாக கவனம் செலுத்த முடியும். திறமை மேலாண்மைத் தலைவர்களைப் பொறுத்தவரை, இது திறன்-அடிப்படையிலான பணியமர்த்தல் மற்றும் மேம்பாட்டில் கவனம் செலுத்துவதைக் குறிக்கிறது, இதன் மூலம் அவர்களின் குழுக்கள் வெறும் வம்சாவளி அல்லது படிநிலையின் அடிப்படையில் அல்லாமல், அவர்களின் திறன்களின் அடிப்படையில் செயல்பட முடியும். 

தானியங்கி செயல்பாட்டிலிருந்து விரிவாக்கம் வரை

இரு தலைவர்களும் நிறுவன ரீதியான கண்ணோட்டத்தில் பேசுகையில், AI என்பது வெறும் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் கருவி என்பதையும் தாண்டி, அதன் மீதான பார்வை மாறிவருவதை வலியுறுத்தினர். முடிவெடுப்பதை விரைவுபடுத்தவும், செயல்பாட்டுத் திறனை மேம்படுத்தவும் மற்றும் குழுக்கள் முழுவதும் உயர்ந்த அளவிலான படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தவும் AI-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிகளைத் தலைவர்கள் நாடுகின்றனர். இந்தியாவில் உள்ள பாதிக்கும் மேற்பட்ட (52%) ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்களுக்கு, ஆட்சேர்ப்பு தொழில்நுட்பம்/AI கருவிகளை மேம்படுத்துவது ஒரு முன்னுரிமையாக இருப்பதாக லிங்க்ட்இன் ஆய்வு வெளிப்படுத்துகிறது.
 
விப்ரோவில், ஜெயின் விளக்கியது போல், AI-இயக்கப்பட்ட உதவியாளர் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஊழியர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கிறது, இது செயல்திறனை கணிசமாக மேம்படுத்துவதோடு, குழுக்கள் தங்கள் ஆற்றலைப் புத்தாக்கம் மற்றும் மூலோபாய ஒத்துழைப்பை நோக்கித் திருப்ப அனுமதிக்கிறது. நடைமுறையில், இந்த மாற்றம் என்பது ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் மற்றும் திறமை கையகப்படுத்துபவர்கள் (TAs) பணியமர்த்தல் மேலாளர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதிலும், தெளிவான வேலை நோக்கங்களை உருவாக்குவதிலும் மற்றும் வணிக நோக்குடன் திறமைப் படைகளைத் திட்டமிடுவதிலும் அதிக நேரத்தைச் செலவிட முடியும் என்பதாகும்.

உள்நிலை நகர்வு ஒரு முக்கிய திறமை உத்தியாக இருக்க வேண்டும்

நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுவது போல, நிறுவனங்கள் முழுவதும் AI அமைதியாகக் கொண்டு வந்த ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் என்னவென்றால், உள்நிலை நகர்வை (Internal mobility) ஒரு விருப்பமான நடைமுறையாகக் கருதாமல், ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட உத்தியாக முன்னுரிமை அளிப்பதாகும். ஆனந்த் கூறுகையில், “இது திறமைகளை விலைக்கு வாங்குவது மட்டுமல்ல, திறமைகளை உருவாக்குவது (building talent) பற்றியது.” AI-ஆல் இயக்கப்படும் வேலைப் பொருத்தங்கள், திறன் வரைபடம் மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கற்றல் பாதைகள் ஆகியவை இப்போது நிறுவனங்கள் வெளிப்புறப் பணியமர்த்தலுக்குத் திரும்புவதற்கு முன், உள் திறமைகளை மிகவும் திறம்பட கண்டறிந்து உயர்த்த உதவுகின்றன. 

நிபுணர்களுக்குத்  தகவமைப்புத் திறன் முன்னுரிமை பெறுகிறது

தொழில்முறை வல்லுநர்களைப் பொறுத்தவரை, தொழில் முன்னேற்றம் என்பது நேர்க்கோட்டில் அமைவதை விட அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்டதாக மாறி வருகிறது. வளர்ச்சி என்பது திறன்கள், கற்றல் சுறுசுறுப்பு மற்றும் புதிய பொறுப்புகளுக்கு ஏற்ப மாறும் திறன் ஆகியவற்றால் வடிவமைக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் உள்ள 78% ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் இன்று பட்டங்களை விட நடைமுறை மற்றும் மாற்றத்தக்க திறன்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கின்றனர் என்று லிங்க்ட்இன் தரவு காட்டுகிறது. 

வேலையில் AI அதிக அளவில் உட்பொதிக்கப்படும்போது, தொழில்முறை வல்லுநர்கள் சரியான கேள்விகளைக் கேட்க உதவும் விமர்சன சிந்தனை (Critical thinking) மற்றும் பகுத்தறிவு போன்ற திறன்கள் அவசியமாக இருக்கும் என்று ஜெயின் வலியுறுத்தினார். தொழில்முறை வெற்றிக்குக் கற்றல் திறனின் (Learnability) முக்கியத்துவத்தை ஆனந்த் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார், இன்னும் முழுமையாக உருவாக்கப்படாத வேலைப் பாத்திரங்களுக்குக் குழுக்களைப் பணியமர்த்த உதவும் ஒரு முக்கியமான திறனாக இதைக் குறிப்பிட்டார். “எனக்கு போதுமான அளவு தெரியாது என்பதை அறிந்து கொள்ளும் பணிவு மற்றும் நான் எவ்வாறு தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது மிக முக்கியம். இந்தத் திறன்கள் பெரும்பாலும் குறைத்து மதிப்பிடப்படுகின்றன, ஆனால் அவை மிகவும் சக்திவாய்ந்தவை,” என்று அவர் கூறினார். 

நாம் எவ்வாறு வேலை செய்கிறோம் என்பதை AI தொடர்ந்து மறுவரையறை செய்து வருவதால், திறமை உத்திகள் மற்றும் தேவைப்படும் திறன்கள் வேகமாக உருவாகி வருகின்றன. இந்த மாற்றங்களை ஆரம்பத்திலேயே ஏற்றுக்கொண்டு, மாற்றங்களுக்கு ஏற்ற மனநிலையுடன் முன்னேறும் வல்லுநர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் AI-ஆல் இயங்கும் பொருளாதாரத்தில் முன்னிலை வகிக்கச் சிறந்த நிலையில் இருப்பார்கள்.

Beyond AI, CVs & JDs" தொடரின் முதல் அத்தியாயத்தை இங்கே பாருங்கள் 

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை பிராண்ட் பிரிவிலிருந்து பெறப்பட்டது. வாசகர்கள் தங்கள் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் முடிவெடுக்கவும்.)

