  • பணியமர்த்தல் விதிகள் மாற்றம்: இனி வேகம் மட்டுமல்ல, விவேகமும் அவசியம்!

பணியமர்த்தல் விதிகள் மாற்றம்: இனி வேகம் மட்டுமல்ல, விவேகமும் அவசியம்!

AI in Hiring: விரைவான பணியமர்த்தலில் இருந்து மூலோபாய பணியாளர் உருவாக்கம் வரை ஆள்சேர்ப்பு துறை எவ்வாறு மாறுகிறது? AI-ன் தாக்கம் மற்றும் புதிய சவால்களைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

Written by - ZEE TAMIL NEWS | Last Updated : Jan 23, 2026, 10:12 AM IST

LinkedIn Talent Solutions: இன்றைய சூழலில் ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்கள் (Recruiters) பெரும் சவால்களுக்கு மத்தியில் செயல்படுகிறார்கள். திறமையான பணியாளர்களின் வரிசையை உருவாக்குதல், பெரிய அளவில் பணியமர்த்தல் மற்றும் வணிகத்தில் நேரடியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவற்றை அவர்கள் குறித்த காலத்திற்குள் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். ஆள்சேர்ப்பு என்பது இப்போது ஒரு பணியாளரைச் சேர்க்கும் செலவை (cost-per-hire) மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல; அது வணிகத்தின் உற்பத்தித் திறனோடும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மாற்றம் ஆள்சேர்ப்பு துறையில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தைக் குறிக்கிறது. ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்களின் முன்னுரிமைகள், வெறும் ‘வேலையை முடிப்பதில்’ இருந்து ‘மூலோபாய திட்டமிடலுக்கு’ (Strategy) மாறியுள்ளன. விரைவாகப் பணியமர்த்துவதைப் போலவே, புத்திசாலித்தனமாகச் செயல்படுவதும் முக்கியமாகியுள்ளது. ஜீ மீடியாவுடன் (Zee Media) இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ தொடரின் இரண்டாவது பகுதியில், லிங்க்ட்இன் (LinkedIn) ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தின் டேலண்ட் & லேர்னிங் சொல்யூஷன்ஸ் துணைத் தலைவர் ருச்சி ஆனந்த் மற்றும் விப்ரோவின் (Wipro) தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரி சஞ்சீவ் ஜெயின் ஆகியோர், இந்த பரிணாம வளர்ச்சிக்கு மத்தியில் ஆள்சேர்ப்பு எவ்வாறு மாறுகிறது மற்றும் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளை எடுப்பதில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ஏன் மையமாக மாறுகிறது என்பதை விளக்குகிறார்கள்.

‘சரியான நபரை’ வரையறுப்பதில் அதிகரித்து வரும் அழுத்தங்கள்

பணியமர்த்தல் அழுத்தங்களுக்கு மத்தியில், ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்களின் எதார்த்த நிலை நிகழ்நேரத்தில் மாறுகிறது. முன்னதாக, வேலை விவரங்களுடன் (Job Descriptions) ரெஸ்யூம்களைப் பொருத்துவது ஒரு நேரடியான செயல்முறையாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் வணிகத் தேவைகள் மாறிக்கொண்டே இருப்பதால், நிறுவனத்தின் தேவைகளும் மாறுகின்றன. மேலும், அதிகப்படியான விண்ணப்பங்கள் வருவதும், அதே சமயம் தகுதியான விண்ணப்பங்கள் குறைவாக இருப்பதும் ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்களுக்குப் பெரும் சுமையாகிறது. ருச்சி ஆனந்த் விளக்குவது போல, ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்கள் ஒரே நேரத்தில் பலவிதமான ‘வரி’களை (Taxes) செலுத்துகிறார்கள். “வணிகத் தேவைகள் மாறும்போது வேலைகளின் தன்மையும் மாறும் ‘ஸ்விட்ச் டேக்ஸ்’ (Switch tax), மற்றும் ஏராளமான சுயவிவரங்களுக்கு இடையே சரியான பொருத்தத்தைத் தேடும் ‘ஸ்க்ரோல் டேக்ஸ்’ (Scroll tax) ஆகியவற்றை அவர்கள் எதிர்கொள்கிறார்கள்,” என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார்.

இந்த அழுத்தங்கள் ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்களை அதிக கவனத்துடனும், திறன்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்களாகவும் மாற்றுகின்றன. இந்தியாவில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்கள் கலாச்சார ரீதியாகப் பொருந்தக்கூடியவர்களைத் (Cultural fit) தேடுவதில் கவனம் செலுத்துவதாகவும், அதே சமயம் 64% பேர் தொழில்நுட்ப மற்றும் மனிதத் திறன்களின் (Technical and Human skills) சரியான கலவையைக் கொண்டவர்களைக் கண்டறிவது கடினமாக இருப்பதாகக் கூறுவதாகவும் லிங்க்ட்இன் தரவுகள் காட்டுகின்றன.

ஒரு மூலோபாய முன்னுரிமையாக வேகம்

பணியமர்த்தல் வேகம் என்பது இப்போது வெறும் செயல்பாட்டு அளவீடு மட்டுமல்ல; அது ஒரு போட்டி நன்மையாகும் (Competitive advantage). லிங்க்ட்இன் ஆராய்ச்சியின்படி, 58% ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்கள் விரைவான பணியமர்த்தல் சிறந்த திறமையாளர்களைச் சென்றடைய உதவுவதாகக் கூறுகிறார்கள். இருப்பினும், பணியமர்த்தலில் ஏற்படும் பெரும்பாலான தாமதங்கள் திட்டமிடப்பட்டவை அல்ல, அவை அமைப்பு ரீதியானவை. இந்தியாவில், பாதிக்கும் மேற்பட்ட ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்கள் பல அடுக்குகளைக் கொண்ட ஒப்புதல் செயல்முறைகளைத் (Approval processes) தாமதத்திற்கான முக்கிய காரணமாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். இதை ருச்சி ஆனந்த் மூன்றாவது வரியாக, அதாவது ‘ஸ்டால் டேக்ஸ்’ (Stall tax) என்று அழைக்கிறார். “வேட்பாளரின் தயார்நிலையை விட, உள்நாட்டு நிர்வாகச் சிக்கல்களால் பணியமர்த்தல் வேகம் குறையும்போது இது நிகழ்கிறது.” பணியமர்த்தல் முடங்கும்போது, வேட்பாளர்கள் ஆர்வத்தை இழக்கிறார்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் நேரத்தையும் வாய்ப்பையும் இழக்கின்றன. எனவே, வேகம் என்பது அவசரப்பட்டு முடிவெடுப்பதல்ல, தரத்தில் சமரசம் செய்யாமல் தடையற்ற வேகத்தைத் தக்கவைப்பதாகும்.

எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்தி செய்ய AI எவ்வாறு உதவுகிறது

செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) இங்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது மனித முடிவெடுக்கும் திறனை மாற்றுவதற்கு அல்ல, மாறாக தரம், வேகம் மற்றும் அளவு ஆகியவற்றை சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது. லிங்க்ட்இன் ஆராய்ச்சியின்படி, 45% ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்கள் AI பணியமர்த்தல் திறனை மேம்படுத்துவதாகக் கூறுகிறார்கள், மேலும் 42% பேர் இது தங்களை மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் சலிப்பான வேலைகளிலிருந்து விடுவித்து, அதிக மதிப்புமிக்க வேலைகளில் கவனம் செலுத்த அனுமதிப்பதாகக் கூறுகிறார்கள்.

சஞ்சீவ் ஜெயின் இது குறித்துப் பேசுகையில், “வேலை விவரங்களைத் தயாரித்தல், ஸ்கிரீனிங் செய்தல் மற்றும் வேட்பாளர்களை வரிசைப்படுத்துதல் போன்ற உடல் உழைப்பைக் குறைப்பதன் மூலம், ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்கள் வேட்பாளர்களுடன் உரையாடுவது, அவர்களின் அனுபவத்தை மேம்படுத்துவது மற்றும் ஆழமான மதிப்பீடு செய்வதில் கவனம் செலுத்த AI அனுமதிக்கிறது,” என்கிறார். இதன் முடிவு வெறும் விரைவான பணியமர்த்தல் மட்டுமல்ல, சிறந்த பணியமர்த்தல் ஆகும். சிக்கல்களைக் கையாளுவதிலிருந்து வணிகத்திற்குத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மூலோபாயப் பங்காளிகளாக மாற AI ஆள்சேர்ப்பு பணியாளர்களுக்கு உதவுகிறது.

‘Beyond AI, CVs & JDs’ -ன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை இங்கே காணலாம்:

(பொறுப்புத் துறப்பு: இது ஒரு விளம்பரக் கட்டுரை. இது பிராண்ட் டெஸ்க்கால் (Brand Desk) வழங்கப்பட்டது. வாசகர்கள் சுய விருப்பத்தின் பேரில் முடிவெடுக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.)

LinkedInRecruitmentAI HiringTalent SolutionsHR Trends 2024

