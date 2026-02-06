AI காலத்தில் உங்கள் அனுபவம் போதுமானதா? மாற்றத்திற்கான வழிகாட்டி.

AI Reshapes Work: செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) வேலை செய்யும் முறையை வேகமாக மறுசீரமைத்து வருகிறது. AI-ஐ நோக்கி நகராத வல்லுநர்கள் தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையின் கால அளவைச் சுருக்கிக்கொள்ளும் அபாயத்தை எதிர்கொள்கின்றனர். குறிப்பாக, AI-க்கு முந்தைய வேலை முறைகளால் பக்குவப்பட்ட நடுத்தர மற்றும் மூத்த நிலை வல்லுநர்களுக்கு இது மிகவும் பொருந்தும். நிறுவனங்கள் AI பயன்பாட்டைத் தீவிரப்படுத்தும் நிலையில், AI-ஐ எதிர்ப்பது என்பது இனி ஒரு சாத்தியமான உத்தியாக இருக்காது.
ஜீ மீடியாவுடன் (Zee Media) இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ தொடரின் இறுதி அத்தியாயம், AI-ஆற்றல் கொண்ட பணியிடங்கள் எவ்வாறு புதிய எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்குகின்றன என்பதை விவாதிக்கிறது, குறிப்பாக அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களிடம். லிங்க்ட்இன் நிறுவனத்தின் ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய திறமை மற்றும் கற்றல் தீர்வுகளுக்கான (Talent & Learning Solutions) துணைத் தலைவர் ருச்சி ஆனந்த் மற்றும் விப்ரோ நிறுவனத்தின் தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரி சஞ்சீவ் ஜெயின் ஆகியோர், AI-இயக்கப்பட்ட பணியிடத்தில் பொருத்தமானவராக இருக்க வல்லுநர்கள் கற்றல், மனப்போக்கு மற்றும் தலைமைத்துவத்தை எவ்வாறு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்குகிறார்கள்.
அனுபவம் மட்டுமே இனி போதுமானதல்ல
AI-க்கு முன்பு வல்லுநர்கள் வெற்றிபெற உதவிய விஷயங்கள், நீண்ட காலத்திற்கு அவர்களுக்கு உதவும் என்று சொல்ல முடியாது. அனுபவம் இப்போதும் முக்கியமானது என்றாலும், அது மட்டுமே போதுமானதல்ல, ஏனெனில் பணிகளும் திறன்களும் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. எனவே, இந்த அத்தியாயத்தில் ஆனந்த் விளக்குவது போல, 'கற்கும் திறன்' (Learnability) என்பது ஒரு முக்கியத் திறனாக மாறி வருகிறது. இதை அவர், “வேலைக்கு நடுவே கற்றலுக்கான இடத்தையும் நேரத்தையும் உருவாக்குவது, புதிய கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது மற்றும் ஆர்வத்துடன் இருப்பது” என்று வரையறுக்கிறார். நடுத்தர மற்றும் மூத்த நிலை வல்லுநர்களுக்கு, அவர்களின் பொருத்தப்பாடு என்பது எவ்வளவு விரைவாகத் திறன்களைப் புதுப்பிக்கிறார்கள், கற்ற புதிய விஷயங்களை புதிய சூழல்களில் செயல்படுத்துகிறார்கள் மற்றும் தகவமைப்புத் திறனை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பதிலேயே தங்கியுள்ளது - கடந்த கால அனுபவத்தின் ஆழத்தில் மட்டுமல்ல.
பழையதைக் களைதல், புதியதைக் கற்றல், மீண்டும் கற்றல்
தன்னைத் தானே மாற்றியமைத்துக்கொள்வது என்பது இனி எப்போதாவது நடக்கும் ஒன்றல்ல; அது ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறை. ஜெயின் கூறுவது போல, “நாம் பழையதைக் களைந்துவிட்டு (Unlearn), புதியதைக் கற்க வேண்டும், மீண்டும் கற்க வேண்டும். நேற்று கற்றதைக் கொண்டு நாம் வாழ முடியாது, அது இனி வேலை செய்யாது.” திறன்களும் வேலை முறைகளும் வேகமாக வளர்ந்து வருவதால், அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களுக்கு இந்தத் தற்கால மாற்றங்கள் தவிர்க்க முடியாதவை. ஆனந்த் கூறுகையில், “AI என்பது புதிய வேலைகளை உருவாக்குவதைப் பற்றியது, வேலைகளைக் குறைப்பதைப் பற்றியது அல்ல,” என்று மாற்றத்திற்குத் தயாராக இருப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறார். முக்கியமாக, இந்த மாற்றம் என்பது ஒரு தலைமைத்துவப் பொறுப்பும் கூட: மூத்த வல்லுநர்கள் குழுவின் விதிமுறைகளை வடிவமைக்கிறார்கள், கற்றல் கலாச்சாரத்தை உருவாக்குகிறார்கள் மற்றும் நிறுவனம் முழுவதும் கற்றலும் மாற்றமும் ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறதா என்பதைக் காட்டுகிறார்கள்.
AI-க்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் மனப்பான்மை உயர் மதிப்புமிக்க தலைமைத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது
ஜெயின் விளக்குவது போல, AI-க்கு முன்னுரிமை அளிப்பது என்பது AI-ஐ ஒரு 'நண்பனாக' (Buddy) நடத்துவதாகும் - இதைப் பயன்படுத்தி மூளைக்குத் தேவையற்ற வேலைப்பளுவைக் குறைப்பதன் மூலம், வல்லுநர்கள் படைப்பாற்றல், தொடர்பு மற்றும் தலைமைத்துவத்தில் கவனம் செலுத்த முடியும். இது குறிப்பாக மூத்த வல்லுநர்களுக்குப் பொருந்தும், அவர்களின் மதிப்பு என்பது சரியான மதிப்பீடு (Judgment), வழிகாட்டுதல் (Mentoring), சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது மற்றும் மூலோபாய சிந்தனை (Strategic thinking) ஆகியவற்றிலேயே உள்ளது.
இருப்பினும், AI-முன்னுரிமை தலைமைத்துவம் என்பது தொழில்நுட்பத் தேர்ச்சி பற்றியது மட்டுமல்ல. இது மனித வலிமைகளை மேம்படுத்த AI-ஐப் பயன்படுத்துவதாகும் - இதன் மூலம் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்கள் அதிகத் தெளிவு, நோக்கம் மற்றும் செல்வாக்குடன் வழிநடத்த முடியும். AI-இயக்கப்பட்ட பணியிடத்தில், வளர்ச்சி என்பது தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்பவர்களுக்கும், மாற்றத்திற்குத் தயாராக இருப்பவர்களுக்கும், தங்களின் சிறந்த செயல்பாட்டை மாற்றுவதற்குப் பதிலாக அதை மேலும் வலுப்படுத்தத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கும் மட்டுமே கிடைக்கும்.
