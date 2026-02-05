English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பணியமர்த்தலில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் AI: வெறும் தேடல் அல்ல, திறமைக்கான வடிவமைப்பு

பணியமர்த்தலில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் AI: வெறும் தேடல் அல்ல, திறமைக்கான வடிவமைப்பு

LinkedIn Hiring: லிங்க்ட்இன் மற்றும் விப்ரோ நிபுணர்கள் பங்கேற்ற கலந்துரையாடலின் அடிப்படையில், ஹையரிங் அசிஸ்டண்ட் போன்ற AI கருவிகள் மூலம் ஒருவரின் கற்கும் ஆர்வம் (Learning Agility) மற்றும் தகுதியை எப்படி கண்டறியலாம் என்பதை இது விவரிக்கிறது.

Written by - ZEE TAMIL NEWS | Last Updated : Feb 5, 2026, 04:44 PM IST

பணியமர்த்தலில் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் AI: வெறும் தேடல் அல்ல, திறமைக்கான வடிவமைப்பு

AI Hiring: இன்றைய காலக்கட்டத்தில் ஒவ்வொரு பணிப்பொறுப்பும் ஒரு முக்கியத் திறன் தொகுப்பிலும், அந்தப் பணி மாற்றமடையும் போது அதற்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொண்டு வளரும் திறனிலும் நிலைபெற்றுள்ளது. வேலைகளைப் பார்க்கும் இந்தப் புதிய பார்வை, பணியமர்த்தல் முறையையும் மாற்றி அமைத்து வருகிறது. லிங்க்ட்இன் (LinkedIn) ஆய்வின்படி, நேர்காணல் வாய்ப்புகளை வழங்கும் போது, இன்றைய தேர்வாளர்கள் அனுபவம், திறன்-பணி பொருத்தம் மற்றும் கல்வித் தகுதிகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒரு சமநிலையை எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

பணியமர்த்தல் அணுகுமுறையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த மாற்றம், ஜீ மீடியாவுடன் (Zee Media) இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ தொடரின் இறுதி அத்தியாயத்தின் மையக்கருத்தாகும். லிங்க்ட்இன் நிறுவனத்தின் ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய திறமை மற்றும் கற்றல் தீர்வுகளுக்கான (Talent & Learning Solutions) துணைத் தலைவர் ருச்சி ஆனந்த் மற்றும் விப்ரோ (Wipro) நிறுவனத்தின் தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரி சஞ்சீவ் ஜெயின் ஆகியோர் கலந்துகொண்ட இந்த அத்தியாயம், தேர்வாளர்கள் வெறும் தகுதியை (Pedigree) மட்டும் பார்க்காமல், ஒருவரின் திறனை (Potential) எவ்வாறு மதிப்பிட வேண்டும் என்பதை ஆராய்கிறது.

அனுபவ வடிகட்டிகளிலிருந்து திறன் சிக்னல்கள் வரை

பாரம்பரிய அனுபவ வடிகட்டிகள் இனி நிஜ உலகத் திறனைப் பிரதிபலிப்பதில்லை. திறன்களும் பணிகளும் முன்னெப்போதையும் விட வேகமாக வளர்ந்து வருவதால், தேர்வாளர்கள் சரியான பொருத்தத்தைக் கண்டறிய சிரமப்படுகிறார்கள். 54% தேர்வாளர்கள் பாதி அல்லது அதற்கும் குறைவான விண்ணப்பதாரர்களே வேலைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதாகக் கூறுகின்றனர், இது கடுமையான பணியமர்த்தல் அளவுகோல்களின் வரம்புகளைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

இங்குதான் ‘லிங்க்ட்இன் ஹையரிங் அசிஸ்டண்ட்’ (LinkedIn Hiring Assistant) நிலைமையை மாற்றுகிறது. பணியமர்த்தல் முறையை வெறும் பதவிகள் மற்றும் நேர்க்கோட்டு வாழ்க்கைப் பாதைகளிலிருந்து, திறன்கள், கற்கும் சுறுசுறுப்பு (Learning agility) மற்றும் எதிர்காலத் தேவைகளுக்கான திறன்களுக்கு மாற்றுவதன் மூலம், இன்றைய பணிக்கு மட்டுமல்லாமல், அந்தப் பணி எத்தகைய மாற்றத்தை நோக்கிச் செல்கிறதோ அதற்கும் பொருந்தக்கூடிய வேட்பாளர்களைக் கண்டறிய இது தேர்வாளர்களுக்கு உதவுகிறது. இந்த அணுகுமுறை பணியமர்த்தலில் ஒரு பரந்த மாற்றத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது; இந்தியாவில் 78% தேர்வாளர்கள் இப்போது முறையான பட்டப்படிப்புகளை விட நடைமுறை மற்றும் மாற்றத்தக்கத் திறன்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கின்றனர். இது திறமையானவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்துவதுடன், வேகமான மற்றும் நம்பிக்கையான பணியமர்த்தல் முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகிறது.

இந்த மாற்றத்தையும் அதற்கு உதவும் கருவியையும் பற்றி ஜெயின் இந்த அத்தியாயத்தில் மிகத் தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறார்: “இன்று பல பணிகளுக்கு காஃப்கா சிஸ்டம்ஸ் இன்ஜினியரிங் (Kafka systems engineering) மற்றும் மோங்கோடிபி (MongoDB) போன்ற கலவையான திறன் சேர்க்கைகள் தேவைப்படுகின்றன, இவை சந்தையில் கிடைப்பது மிகவும் கடினம். ஒன்பது மாதங்களாக நிரப்பப்படாமல் இருந்த இத்தகைய ஒரு நுணுக்கமான பணியிடத்தை, லிங்க்ட்இன் ஹையரிங் அசிஸ்டண்ட் உதவியுடன் சில வாரங்களிலேயே எங்களால் நிரப்ப முடிந்தது. நாங்கள் தேடிக்கொண்டிருந்த திறன் தேவைகளுடன் பொருந்தக்கூடிய வளர்ச்சி மனப்பான்மை மற்றும் கற்கும் சுறுசுறுப்பு கொண்ட வேட்பாளர்களைக் கண்டறியும் அதன் முன்கணிப்பு பகுப்பாய்வு (Predictive analysis) இதற்கு உதவியது.”

கற்கும் சுறுசுறுப்பே உண்மையான பணியமர்த்தல் சாதகம்

சிறந்த பணியாளர்கள் என்பவர்கள் பணியில் சேரும் முதல் நாளிலேயே அனைத்தையும் அறிந்திருப்பவர்கள் அல்ல, மாறாக கற்கும் சுறுசுறுப்பு கொண்டவர்களே. இதுவே நீண்ட கால செயல்பாட்டின் முக்கியக் காரணியாகும். இந்த அத்தியாயத்தின் போது ஆனந்த் கூறுகையில், “எனக்கு போதுமான அளவு தெரியவில்லை என்பதை ஒப்புக்கொள்ளும் பணிவும், நான் எப்படி தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று கேட்பதும் மிகவும் சக்திவாய்ந்த திறமையாகும்,” என்றார். திறன்களின் ஆயுட்காலம் குறைந்து கொண்டே வரும் நிலையில் இந்த மனப்பான்மை மிகவும் முக்கியமானது. இதற்கு விப்ரோவில் நடந்த ஒரு நிஜ உலக உதாரணத்தை ஜெயின் விளக்குகிறார்: அங்கு AI பின்னணி இல்லாத மார்க்கெட்டிங் ஆய்வாளர்கள், பிராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் (Prompt engineering) கற்றுக்கொண்டு ஒரு சாட்போட்டை (Chatbot) உருவாக்கினர். இது வாடிக்கையாளர் ஈடுபாட்டில் 40% முன்னேற்றத்தை அளித்தது.

தேர்வாளர்களின் மதிப்பீடு எங்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது?

பணியமர்த்தல் செயல்முறை மிகவும் சிக்கலானதாக மாறும்போது, தேர்வாளரின் நேரமும் அவரது மதிப்பீடும் மிக முக்கியமான சொத்துகளாகின்றன. மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் சலிப்பான வேலைகளை AI எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம், 42% இந்தியத் தேர்வாளர்கள் தங்களுக்குக் கிடைக்கும் கூடுதல் நேரத்தை தனிப்பட்ட தொடர்பு (Personalised engagement) மற்றும் துல்லியமான மதிப்பீடுகளில் செலவிட முடிவதாகக் கூறுகிறார்கள். இதன் மூலம், AI பணியமர்த்தலை ஒரு சாதாரண பரிவர்த்தனை நிலையிலிருந்து மாற்றி, மனித தலைமையிலான திட்டமிட்ட முடிவெடுக்கும் முறையாக மாற்றுகிறது. இது தேர்வாளர்களை உண்மையான 'திறமை வடிவமைப்பாளர்களாக' (Talent architects) மாற்ற உதவுகிறது.

நிகழ்நேரத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் எவ்வாறு மறுவரையறை செய்யப்படுகின்றன என்பதை ஆராய 'Beyond AI, CVs & JDs' தொடரின் இறுதி அத்தியாயத்தைப் பாருங்கள்

(பொறுப்புத் துறப்பு: இது ஒரு விளம்பரக் கட்டுரை. இது பிராண்ட் டெஸ்க்கால் (Brand Desk) வழங்கப்பட்டது. வாசகர்கள் சுய விருப்பத்தின் பேரில் முடிவெடுக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.)

 

