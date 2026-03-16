HSW நிறுவனத்தின் புதிய எம்பிராய்டரி மெஷின்கள் அறிமுகம்: நடிகை பிரணிதா சுபாஷ் வெளியிட்டார்

HSW Embroidery Machines News: சூரத்தை தலைமையிடமாகக் கொண்ட HSW நிறுவனம் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் தனது புதிய எம்பிராய்டரி மெஷின்களை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகை Pranitha Subhash கலந்து கொண்டு நிறுவனத்தின் புதிய Turbo 1.5 எம்பிராய்டரி மெஷினை வெளியிட்டார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் எம்பிராய்டரி துறையைச் சேர்ந்த நிபுணர்கள், தொழில்முனைவோர் மற்றும் தொழில் துறை பங்குதாரர்கள் கலந்து கொண்டு நிறுவனத்தின் புதிய சிங்கிள் ஹெட் எம்பிராய்டரி மெஷின் வரிசையை நேரில் பார்வையிட்டனர்.
அந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கிய அம்சமாக Turbo 1.5 மெஷின் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த மெஷின் ஒரு நிமிடத்திற்கு 1500 RPM வரை இயங்கும் திறன் கொண்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான எம்பிராய்டரி தொழில்களுக்கு அதிக வேகத்தில் உற்பத்தி செய்யும் வசதி கிடைக்கிறது.
நிகழ்ச்சியின் போது நடிகை பிரணிதா சுபாஷ் கலந்து கொண்டவர்களுடன் கலந்துரையாடினார். குறிப்பாக வீட்டிலிருந்து அல்லது சிறிய பணிமனைகளில் இருந்து எம்பிராய்டரி தொழிலை நடத்தும் தொழில்முனைவோர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிக அளவில் கலந்து கொண்டனர். அவர்கள் சிங்கிள் ஹெட் எம்பிராய்டரி மெஷின்களை பயன்படுத்தி புட்டிக் கடைகள், டிசைனர்கள் மற்றும் ஆடை உற்பத்தியாளர்களுக்காக தனிப்பயன் எம்பிராய்டரி வேலைகளை செய்து வருகின்றனர்.
HSW நிறுவனத்தின் நிறுவனர் Tapan Kapadia கூறுகையில், கடந்த சில ஆண்டுகளில் இந்த துறையில் தொடர்ந்து வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
“எங்களுடைய பல வாடிக்கையாளர்கள் வீட்டில் ஒரு மெஷினுடன் தொடங்கி, பின்னர் அதை முழுமையான தொழிலாக மாற்றியுள்ளனர்,” என்று தபன் கபாடியா கூறினார். “எம்பிராய்டரி மூலம் மக்கள் தங்களுக்கான வருமானத்தை உருவாக்கி ஒரு தொழிலை உருவாக்குவது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியாகும்.”
HSW நிறுவனம் எம்பிராய்டரி மெஷின் துறையில் 13 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. தற்போது இந்தியா முழுவதும் மற்றும் பல சர்வதேச சந்தைகளில் 6000க்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை வழங்கி வருகிறது. புட்டிக் கடை உரிமையாளர்கள், ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் சுய தொழில்முனைவோர் இந்த நிறுவனத்தின் சிங்கிள் ஹெட் எம்பிராய்டரி மெஷின்களை சிறிய அளவிலான மற்றும் தனிப்பயன் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
புதிய Turbo 1.5 மெஷின் அதிக உற்பத்தி வேகம் மற்றும் மேம்பட்ட செயல்திறனை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
HSW Turbo 1.5 விவரக்குறிப்புகள்
- 10-இன்ச் டச் ஸ்கிரீன் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்
- 12 நீடில் அமைப்பு
- அதிகபட்ச வேகம்: 1500 RPM
- ஆட்டோமெட்டிக் மற்றும் மேனுவல் த்ரெட் டிரிம்மர்
- ஆட்டோமெட்டிக் மற்றும் மேனுவல் கலர் சேஞ்ச்
- பெரிய எம்பிராய்டரி வேலைப்பரப்பு
- டி-ஷர்ட்கள், பிளவுஸ் மற்றும் லெஹங்கா காலி வேலைக்கு ஏற்றது.
Turbo 1.5 உடன், HSW நிறுவனம் மேலும் இரண்டு சிங்கிள் ஹெட் எம்பிராய்டரி மெஷின்களையும் அறிமுகப்படுத்தியது.
முன்னதாக இருந்த HSW 5G தளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட Ultra மாடல், தினசரி உற்பத்தி பணிகளுக்கு நிலையான செயல்திறனை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
HSW Ultra விவரக்குறிப்புகள்
- 10-இன்ச் டச் ஸ்கிரீன் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்
- 12 நீடில் அமைப்பு
- அதிகபட்ச வேகம்: 1200 RPM
- ஆட்டோமெட்டிக் மற்றும் மேனுவல் த்ரெட் டிரிம்மர்
- ஆட்டோமெட்டிக் மற்றும் மேனுவல் கலர் சேஞ்ச்
- ஆடைகள் மற்றும் தனிப்பயன் டெக்ஸ்டைல் வேலைகளுக்கு ஏற்ற பெரிய எம்பிராய்டரி பகுதி
இந்த நிகழ்ச்சியில் அறிமுகமான மூன்றாவது மெஷின் Neo ஆகும். இது எம்பிராய்டரி தொழிலை புதிதாக தொடங்கும் தொழில்முனைவோர்களுக்கும் சிறிய அளவிலான உற்பத்தி அமைப்புகளுக்கும் பொருத்தமான காம்பாக்ட் சிங்கிள் ஹெட் எம்பிராய்டரி மெஷின் ஆகும்.
HSW Neo விவரக்குறிப்புகள்
- 12 நீடில் எம்பிராய்டரி சிஸ்டம்
- அதிகபட்ச வேகம்: 1200 RPM
- சிறிய பணிமனைகளுக்கு ஏற்ற காம்பாக்ட் வடிவமைப்பு
- ஆட்டோமெட்டிக் மற்றும் மேனுவல் த்ரெட் டிரிம்மர்
- ஆட்டோமெட்டிக் மற்றும் மேனுவல் கலர் சேஞ்ச்
- கேப்கள், டி-ஷர்ட்கள், பிளவுஸ் மற்றும் லெஹங்கா காலி எம்பிராய்டரிக்கு ஏற்றது.
HSW நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆன்லைன் பயிற்சி மற்றும் சேவை ஆதரவும் வழங்குகிறது. இதன் மூலம் பயனர்கள் மெஷின் இயக்கம் மற்றும் எம்பிராய்டரி உற்பத்தி தொடர்பான நுட்பங்களை தொலைவிலிருந்தே கற்றுக்கொள்ள முடியும்.
பெங்களூருவில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் HSW நிறுவனம் மூன்று புதிய சிங்கிள் ஹெட் எம்பிராய்டரி மெஷின்களை அறிமுகப்படுத்தி, தொழில்முனைவோர்களையும் வளர்ந்து வரும் எம்பிராய்டரி தொழில்களையும் ஆதரிக்கும் தொழில்நுட்பத்தை தொடர்ந்து வழங்கும் தனது நோக்கத்தை வலியுறுத்தியுள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை விளம்பரப் பிரிவால் (Brand Desk) வழங்கப்பட்டது. வாசகர்கள் சுய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் முடிவெடுக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.)
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ