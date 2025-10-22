இந்தியாவின் முதல் மற்றும் ஒரே American PG Diploma in Advanced Fitness Personal Training

இன்றைய இந்தியாவில் “சம்பளம் அதிகம் கிடைக்கும் வேலை எது?” என்று கேட்டால், பெரும்பாலானோர் கூறும் பதில் IT, மருத்துவம், அல்லது இன்ஜினியரிங் ஆகியவையாக இருக்கும்.
ஆனால், தற்போது அதிக வருமான வாய்ப்பு கொண்ட ஒரு புதிய துறையாக பெர்சனல் ட்ரெயினிங் உருவெடுத்து வருகிறது. இது ஒரு சலிப்பில்லாத, ஆரோக்கியமான மற்றும் ஆக்டிவான தொழிலாக இருப்பதோடு, பிரபலங்கள், சர்வதேச வாடிக்கையாளர்கள் உள்பட பல தரப்பினருடன் வேலை செய்யும் வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது.
மேலும், கார்ப்பரேட் வேலைகள் தரும் மன அழுத்தங்களின்றி, நல்ல வருமானம் பெறக்கூடிய துறையாக இருப்பதால், இன்றைய இளம் தலைமுறை பெர்சனல் ட்ரெயினிங் துறையை விரும்புகிறது. இந்தியாவிலும், வெளிநாடுகளிலும் உள்ள ஜிம்கள், ஹெல்த் கிளப்புகள் மற்றும் விளையாட்டு மையங்கள் இப்போது சர்டிஃபை செய்யப்பட்ட, திறமையான பெர்சனல் ட்ரெயினர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால், இதற்கான சரியான திறனும் சான்றிதழும் பெற்றவர்களுக்கே இந்த உயர்தர வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
இந்த துறையில் தற்போது சர்டிஃபை செய்யப்பட்ட ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர்களின் குறைவுள்ள நிலைமை இளம் தலைமுறைக்கு பெரிய வாய்ப்பாக மாறியுள்ளது. சர்வதேசஅங்கீகாரம் பெற்ற கல்வி நிறுவனத்தில் இருந்து ப்ராக்டிக்கல் பயிற்சியுடன் கூடிய Fitness & Personal training course பெற்றால், ஜிம் ட்ரெயினர், ஃபிட்னஸ் கன்சல்டன்ட், செலிபிரிட்டி ட்ரெயினர், கார்ப்பரேட் வெல்ல்நஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் போன்ற வேலைகளை பெறமுடியும்.
இந்த நிலையில் IBIS Fitness Studies சிறப்பாக தன்னை நிலைநாட்டியுள்ளது. இந்தியாவில் முதன்முறையாக Global PG Diploma in Advanced Personal Training & Sports nutrition Program வழங்கிய நிறுவனம் IBIS தான். பிளஸ் டூ அல்லது டிகிரி முடித்தவர்கள் குறுகிய காலத்திலேயே சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பெர்சனல் ட்ரெயினராக வளரக் கூடிய Fitness & Personal training course -ஐ இந்த நிறுவனம் வழங்குகிறது. Personal Training, Dance Fitness, Sports Nutrition, Powerlifting, Bodybuilding Coaching, Kettlebell Training ஆகியவை அடங்கிய மேம்பட்ட பாடத்திட்டம், தேசிய மற்றும் சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ்கள், சிறந்த பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் இந்தியா முழுவதும் பரந்துள்ள கல்வி வளாகம் ஆகியவை IBIS நிறுவனத்தை இந்திய ஃபிட்னஸ் கல்வித் துறையில் முன்னணி இடத்துக்கு உயர்த்தி நிறுத்துகின்றன.
IBIS இன்று இந்தியாவின் பெங்களூரு, சென்னை, கொச்சி உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்மார்ட் லெர்னிங் வசதியுடன் கூடிய கல்வி வளாகங்களை கொண்டுள்ளது. இது இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ள முன்னணி ஃபிட்னஸ் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிளேஸ்மென்ட் பயிற்சி முகாம்களை நடத்துகிறது. இந்தியாவின் பிரபல ஃபிட்னஸ் பிராண்ட் ஆகிய CultFit-இன் கேரளாவின் அதிகாரப்பூர்வ பிளேஸ்மென்ட் பார்ட்னராகவும் IBIS செயல்படுகிறது.
குறைந்த காலத்திலேயே பல தேசிய மற்றும் சர்வதேச விருதுகளை IBIS வென்றுள்ளது. இந்திய அரசின் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வழங்கும் State-of-the-Art Education Provider விருதைப் பெற்ற ஒரே கேரள கல்வி நிறுவனமாகவும், இந்தியாவின் 14 சிறந்த நிறுவனங்களில் ஒன்றாகவும் IBIS தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர Global Excellence Award, Times Business Iconic Global Education Provider Award போன்றபலவிருதுகளையும் IBIS Group of Institutions பெற்றுள்ளது.
