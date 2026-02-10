English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ICL Fincorp-இன் புதிய NCD வெளியீடு: 12.25% வரை வட்டி விகிதத்துடன் லாபகரமான முதலீடு வாய்ப்பு!

ICL Fincorp-இன் புதிய NCD வெளியீடு: 12.25% வரை வட்டி விகிதத்துடன் லாபகரமான முதலீடு வாய்ப்பு!

ICL Fincorp நிறுவனம் 2026 பிப்ரவரி 5 முதல் பிப்ரவரி 18 வரை புதிய பாதுகாப்பான NCD வெளியீட்டை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில் 12.25% வரை வட்டி வருமானம் மற்றும் 13 முதல் 72 மாதங்கள் வரையிலான நெகிழ்வான முதலீட்டு காலங்கள் உள்ளன.

Written by - ZEE TAMIL NEWS | Last Updated : Feb 10, 2026, 04:28 PM IST

ICL Fincorp நிறுவனம், 2026 பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி, பாதுகாப்பு கொண்ட மீட்கத்தக்க (Secured Redeemable Non-Convertible Debentures - NCDs) என்ற தனது புதிய பொது வெளியீட்டை (new public issue) அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறது. அதிகபட்சமாக 12.25% வரை பயனளிக்கும் வருமானத்துடன், மாற்றக்கூடிய முதலீட்டு கால அவகாசங்களை (flexible tenures) நாடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இது பாதுகாப்பான மற்றும் கவரக்கூடிய முதலீட்டு வாய்ப்பாகும்.

முந்தைய NCD வெளியீடுகளுக்கு கிடைத்த சிறப்பான வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, எங்கள் மதிப்புமிக்க முதலீட்டாளர்கள் எங்கள்மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கைக்கும் ஆதரவுக்கும் நாங்கள் உண்மையிலேயே பெருமை கொள்கிறோம். இந்த தொடர்ந்த ஆதரவு, வாடிக்கையாளர்களின் மாறிவரும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மேலும் மேலும் வலுவான நிதித் திட்டங்களை வழங்க எங்களை ஊக்குவிக்கிறது.

இந்த NCD வெளியீட்டில் 2026 பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி வரை முதலீடு செய்யலாம்; மற்றும் இதற்கு CRISIL BBB- / STABLE என்ற மதிப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு NCD-யின் முகப்பு மதிப்பு ₹1,000. ஆகும். மொத்தம் 10 தேர்வுகள் (10 ISIN-கள்) வழங்கப்படுகின்றன. 13, 24, 36, 60 மற்றும் 72 மாத கால அவகாசங்களுடன், மாதாந்திர, வருடாந்திர மற்றும் கூட்டு (Cumulative) வட்டிக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வட்டி விகிதம் 10.00% முதல் 12.25% வரை இருக்கும். குறைந்தபட்ச விண்ணப்ப தொகை ₹10,000. ஆக இருப்பதால், பல்வேறு வகையான முதலீட்டாளர்களுக்கும் இது எளிதாக அணுகக்கூடியதாகும்.

இந்த வெளியீட்டின் மூலம் பெறப்படும் தொகை, ICL Fincorp நிறுவனத்தின் வளர்ச்சித் திட்டங்களை ஆதரிக்கவும், இந்தியா முழுவதும் உள்ள எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகளின் தரத்தை உயர்த்தவும் திட்டமிட்டு பயன்படுத்தப்படும். இதன் மூலம், நம்பகமான, புதுமையான மற்றும் வாடிக்கையாளர் தேவைகளையே மையமாகக் கொண்ட நிதித்திட்டங்களை வழங்குவோம். வழங்கும் எங்கள் கொள்கைகளை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறோம்.

34 ஆண்டு சிறப்பான பாரம்பரியத்துடன், CMD Adv. K.G. அனில்குமார் அவர்களின் தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட தலைமையின் கீழ் ICL Fincorp, நம்பகமான நிதித் துணைவராகத் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது. கேரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலுங்கானா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, குஜராத், மேற்கு வங்காளம், கோவா மற்றும் டெல்லி ஆகிய 11 மாநிலங்களில் எங்கள் கிளைகள் செயல்பட்டுவருவதன் மூலம், அகில இந்திய அளவில் எங்கள் செயல்பாடுகளை உறுதியாக்கி வருகிறோம். ICL குழுமத்தின் கீழ் செயல்படும், BSE-யில் பட்டியலிடப்பட்ட NBFC நிறுவனமான Salem Erode Investments, நிதித் துறையில் எங்கள் இருப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் முக்கியப் பிரிவாக உருவெடுத்துள்ளது.

ICL Fincorp நிறுவனம், தங்கக் கடன், ஹையர் பர்சேஸ் கடன், வணிகக் கடன் உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளை உள்ளடக்கிய முழுமையான நிதிச் சேவைகளை வழங்குகிறது. ICL குழுமம் பயணம், ஃபேஷன், மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் தொண்டு சேவைகள் போன்ற பல துறைகளிலும் தன் செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

CMD Adv. K.G. அனில்குமார் மற்றும் முழுநேர இயக்குநர் & CEO திருமதி உமாதேவி அனில்குமார் ஆகியோரின் இணைந்த தலைமையின் கீழ், ICL Fincorp இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறைகளுக்கு முழுமையாக உட்பட்டு செயல்பட்டு வருவதுடன் வாடிக்கையாளர்களின் நிலையான நம்பிக்கையையும் பெற்றுவருகிறது.

இந்த புதிய NCD வெளியீட்டை அறிமுகப்படுத்தும் இந்தத் தருணத்தில், நிதி வளர்ச்சி, பாதுகாப்பு மற்றும் நீண்டகால மதிப்பை நோக்கிய எங்கள் பயணத்தில் இணைவதற்காக உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு: அருகிலுள்ள ICL Fincorp கிளையை அணுகவும். விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்ய: www.iclfincorp.com மேலும் விவரங்களுக்கு : +91 85890 20137, +91 85890 20186 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

