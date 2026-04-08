ICL Fincorp புதிய NCD வெளியீடு! 12.25% வரை வட்டி –உங்கள் சேமிப்பை வளர்க்க ஒரு பொற்காலம்!

ICL Fincorp NCD 2026: ஏப்ரல் 10, 2026 அன்று பாதுகாக்கப்பட்ட மீட்டெடுக்கக்கூடிய மாற்ற முடியாத கடன் பத்திரங்களின் (NCD) தனது சமீபத்திய பொது வெளியீட்டை அறிவிப்பதில் ICL Fincorp பெருமிதம் கொள்கிறது. 12.25% வரை பயனுள்ள இலாபத்துடன், இந்தச் சலுகை நெகிழ்வான கால அவகாசங்களை நாடுபவர்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீட்டு வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
எங்கள் முந்தைய NCD வெளியீடுகளுக்குக் கிடைத்த குறிப்பிடத்தக்க வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, எங்கள் மதிப்புமிக்க முதலீட்டாளர்கள் எங்கள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையால் நாங்கள் உண்மையிலேயே கௌரவிக்கப்படுகிறோம். இந்தத் தொடர்ச்சியான ஆதரவு, எங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் வளர்ந்து வரும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இன்னும் வலுவான நிதிசார் தீர்வுகளை வழங்க எங்களை ஊக்குவிக்கிறது.
இந்த NCD வெளியீடு ஏப்ரல் 24, 2026 வரை திறந்திருக்கும் மற்றும் இது ACUITÉ BBB- / STABLE என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு NCD-இன் முக மதிப்பு ₹1,000. மேலும் இந்த வெளியீடு 13, 24, 36, 60 மற்றும் 72 மாத கால அளவுகளைக் கொண்ட 10 விருப்பங்களை (10 ISINகள்) வழங்குகிறது, இது மாதாந்திர, வருடாந்திர மற்றும் ஒட்டுமொத்த வட்டி விருப்பத்தேர்வுகளுடன் 10.00% முதல் 12.25% வரை வட்டி விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச விண்ணப்பத் தொகை ₹10,000 ஆகும், இது பரந்த அளவிலான முதலீட்டாளர்களுக்கு அணுகக்கூடியதாக அமைகிறது.
இந்த வெளியீட்டிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம், ICL Fincorp-இன் வளர்ச்சி முன்னெடுப்புகளை ஆதரிப்பதற்கும், இந்தியா முழுவதும் உள்ள எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகளின் தரத்தை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கும் மூலோபாய ரீதியாகப் பயன்படுத்தப்படும். நம்பகமான, புதுமையான மற்றும் வாடிக்கையாளர்களை மையமாகக் கொண்ட நிதி தீர்வுகளை வழங்குவதற்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டை இந்த நடவடிக்கை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.
35 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன், ICL Fincorp, CMD, Adv. கே.ஜி. அனில்குமார், தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் ஆகியோரின் தொலைநோக்குத் தலைமையின் கீழ் நம்பகமான நிதிக் கூட்டாளராக. எங்கள் சேவைகளை பன்னிரண்டு மாநிலங்களுக்கு விரிவாக்கியுள்ளோம்: கேரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலங்கானா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, ஒடிசா, குஜராத், மேற்கு வங்காளம், கோவா, டெல்லி மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய பன்னிரண்டு மாநிலங்களில் எங்களது இருப்பு விரிவடைந்து வருவதன் மூலம், நாங்கள் படிப்படியாக அகில இந்திய அளவில் தடம் பதித்து வருகிறோம் ICL குழுமத்தின் கீழ் BSE-யில் பட்டியலிடப்பட்ட வங்கி சாரா நிதி நிறுவனமான (NBFC) Salem Erode Investments, எங்களது ஒரு முக்கிய அங்கமாக மாறி, எங்களது மதிப்பை மேம்படுத்துகிறது
ICL Fincorp நிறுவனம் தங்கக் கடன்கள், வாடகைக் கொள்முதல் கடன்கள் மற்றும் வணிகக் கடன்கள் உள்ளிட்ட விரிவான சேவைகளை வழங்குகிறது. ICL குழுமம் பயணம், ஃபேஷன், நோயறிதல் மற்றும் தொண்டு முயற்சிகள் போன்ற துறைகளிலும் தடம் பாதித்துள்ளது.
Adv. கே.ஜி. அனில் குமார், தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் ICL Fincorp நிறுவனத்தின் முழுநேர இயக்குநர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திருமதி. உமாதேவி அனில குமார் ஆகியோரின் கூட்டுத் தலைமையின் கீழ் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தரநிலைகளுக்கு இணங்க தொடர்ந்து செயல்பட்டு, வாடிக்கையாளர்களின் நீடித்த நம்பிக்கையைப் பெற்றுள்ளது.
இந்தப் புதிய NCD வெளியீட்டை நாங்கள் வெளியிடும் வேளையில், நிதி வளர்ச்சி, பாதுகாப்பு மற்றும் நீண்ட கால மதிப்பை நோக்கிய எங்கள் பயணத்தில் ஒரு பகுதியாக இருக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். மேலும் அறிய: அருகிலுள்ள ICL Fincorp கிளைக்குச் செல்லுங்கள். விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்க, http://www.iclfincorp.com தளத்திற்குச் செல்லுங்கள் ஏதேனும் தெளிவுறுதலுக்கு +91 85890 20137,+91 85890 20186 என்ற எண்ணிற்கு அழைக்கவும்.
