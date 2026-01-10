AI மற்றும் புத்திசாலித்தனமான பணியமர்த்தல்: ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்களின் புதிய பரிணாமம்

புது டெல்லி: ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் எவ்வாறு திறமையை அளவிடுகிறார்கள் மற்றும் பணியமர்த்தல் வெற்றியை எது தீர்மானிக்கிறது என்பதை AI மறுவரையறை செய்துள்ளது. விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கைக்கு மத்தியில், பணியமர்த்தல் தரம் மற்றும் பணியமர்த்தல் நேரம் ஆகியவை முக்கியமானதாக மாறி வருகின்றன - இது வேகம், திறன்கள் மற்றும் முதலீட்டின் மீதான லாபம் (ROI) ஆகியவற்றை சமநிலைப்படுத்துவதை அவசியமாக்குகிறது. இதன் விளைவாக, ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் அடிப்படை மதிப்பீடுகளுக்கு தரவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் AI-ஐ சார்ந்துள்ளனர்; அதிக அளவிலான விண்ணப்பங்களை வடிகட்டுவதை விட, மதிப்பீடு செய்வதற்கு அதிக நேரத்தைச் செலவிடுகின்றனர். இந்தியாவில் 52% ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் புத்திசாலித்தனமான பணியமர்த்தல் தொழில்நுட்பத்திற்கு முன்னுரிமை அளிப்பதால், AI அவர்களை திறமை சமிக்ஞை மற்றும் வணிகப் பொருத்தத்திற்கான மிகச்சிறந்த வடிகட்டியாக மாற்றுகிறது.
LinkedIn உடன் இணைந்து ஜீ மீடியாவின் (Zee Media) சிறப்புத் தொடரான ‘Beyond AI, CVs & JDs’-ன் முதல் அத்தியாயத்தில், LinkedIn டேலண்ட் & லேர்னிங் சொல்யூஷன்ஸ் இந்தியாவின் தலைவர் ருச்சி ஆனந்த் மற்றும் விப்ரோவின் (Wipro) தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரி சஞ்சீவ் ஜெயின் ஆகியோர், AI எவ்வாறு ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்களின் முன்னுரிமைகளை மாற்றி எழுதுகிறது, வெற்றி அளவுகோல்களை மறுவடிவமைக்கிறது மற்றும் அவர்கள் எவ்வாறு மூலோபாயத் திறமை ஆலோசகர்களாக உருவாக உதவுகிறது என்பது குறித்து விவாதிக்கின்றனர்.
வேகமாக பணியமர்த்துவது = நல்லது. புத்திசாலித்தனமாக பணியமர்த்துவது = சிறந்தது. வணிக நோக்கத்துடன் பணியமர்த்துவது = மிக முக்கியம்
இன்றைய ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு பொறுப்புடன் செயல்படுகிறார்கள். LinkedIn தரவுகளின்படி, இந்திய ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்களின் முக்கிய முன்னுரிமைகள்: மாற்றத்தக்க திறன்களைக் கொண்ட உயர்தர வேட்பாளர்களைக் கண்டறிதல் (52%), புத்திசாலித்தனமான பணியமர்த்தல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துதல் (52%) மற்றும் அதனுடன் இணைந்து, பணியமர்த்தல் முதலீடுகளின் லாபத்தை (ROI) உயர்மட்டத் தலைவர்களுக்கு (C-suite leaders) நிரூபித்தல் (46%). இந்த மாற்றம் ஒரு பரிமாற்ற ரீதியான பணியமர்த்தலில் இருந்து வணிகம் சார்ந்த முடிவுகளை நோக்கிய விரிவான நகர்வை பிரதிபலிக்கிறது.
இந்த அத்தியாயத்தின் போது, ஆனந்த் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியைத் தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறார். ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் இன்று "ஒரு பணியமர்த்தலுக்கான செலவு என்பதிலிருந்து ஒரு ஊழியருக்கான வருவாய் என்பதற்குத் தங்கள் கவனத்தை மாற்றுகிறார்கள்" என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். அதாவது பணிகளை விரைவாக நிரப்புவதிலிருந்து, ஒவ்வொரு பணியமர்த்தலும் ஒரு அளவிடக்கூடிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதை உறுதி செய்வது வரை இது நீள்கிறது. நிறுவனங்கள் இப்போது ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறையை எவ்வளவு குறைவாகச் செலவிடுகிறோம் என்பதைக் கொண்டு மதிப்பிடாமல், பணியமர்த்தல் எவ்வாறு பணியாளர்களின் செயல்திறன், உற்பத்தித்திறன் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வணிக வெளிப்பாட்டை வலுப்படுத்துகிறது என்பதைக் கொண்டு மதிப்பிடுகின்றன.
AI புத்திசாலித்தனமான, உள்ளுணர்வு மற்றும் மூலோபாய முடிவெடுப்பதை இயக்குகிறது
வேகம், தரம் மற்றும் துல்லியத்திற்கான தேவை அதிகரித்து வருவதால், பணியமர்த்தல் செயல்முறையின் பல்வேறு நிலைகளில் அதிக ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் AI-ஆல் இயங்கும் கருவிகளை நம்பியுள்ளனர். ஸ்கிரீனிங் மற்றும் மதிப்பீடுகள் முதல் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அணுகுமுறை வரை - பணியமர்த்தலின் ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் AI பெருகிய முறையில் ஆதரவளிக்கிறது, ஆனால் அதன் மதிப்பு ஒருவரின் தீர்ப்பு, நிர்வாகம் மற்றும் வேலைப் பாத்திரத்தின் தெளிவு ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே அமைகிறது.
விப்ரோவில் இருந்து ஒரு நடைமுறை உதாரணத்தை ஜெயின் வழங்குகிறார். நிறுவனங்கள் இப்போது வேலை விளக்கங்களை (JDs) உருவாக்க AI உதவுகிறது, இது அந்தந்த வேலைக்குத் தேவையான திறன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது; இதன் மூலம் வேலைப் பாத்திரங்கள் பதவிகளால் அல்லாமல் திறன்களால் வரையறுக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. மேலும், தங்களின் அமைப்புகள் இப்போது இந்தத் திறன்-அடிப்படையிலான தேவைகளுக்கு ஏற்ப சுயவிவரங்களை (profiles) எவ்வாறு ஸ்கிரீனிங் செய்கின்றன என்பதை அவர் விளக்குகிறார், இது மனித முயற்சியைக் குறைப்பதோடு குறுகிய பட்டியல்களின் (shortlists) தரத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. விப்ரோ முதற்கட்ட நேர்காணல்களை நடத்தவும் AI-ஐப் பயன்படுத்துகிறது, இது சீரான தன்மையை மேம்படுத்துகிறது, பாகுபாட்டைக் குறைக்கிறது மற்றும் அதிக மதிப்புள்ள வேலைகளில் கவனம் செலுத்த ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. "AI மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் சுழற்சிகளை எடுத்துக்கொள்வதால், ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் உண்மையில் முக்கியமான விஷயங்களில் அதிக நேரத்தைச் செலவிட முடியும்," என்று ஜெயின் குறிப்பிடுகிறார்.
இந்த முறை இந்தியா முழுவதும் வேகம் பெற்று வருகிறது. ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் இப்போது வேகமான சுருக்கப்பட்டியலைத் தயாரிக்கவும், புத்திசாலித்தனமாகத் தொடர்பு கொள்ளவும், ஈடுபாட்டைத் தனிப்பயனாக்கவும் மற்றும் திறமையான பணியமர்த்தல் பயணங்களை உருவாக்கவும் AI-ஐப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
ஆட்சேர்ப்பு செய்பவரின் பங்கு இப்போது வணிகத்திற்கு மிக முக்கியமானது
இனி வெறும் செயல்பாட்டுப் பங்காளிகளாகப் பார்க்கப்படாமல், ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் பெருகிய முறையில் நிறுவனத் திறன் மற்றும் நீண்டகால வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும் மூலோபாய ஆலோசகர்களின் பங்கிற்குள் நுழைகிறார்கள். ஆனந்த் குறிப்பிடுவது போல, இந்த மாற்றம் ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருந்தாலும், இப்போது AI-ஆல் இது கணிசமாக விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. திறன்கள், பணியமர்த்தல் முறைகள் மற்றும் திறமையாளர்களின் நகர்வு ஆகியவற்றில் ஆழமான பார்வைக் கொண்டிருப்பதால், ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் பணியாளர் உத்தியில் ஒரு தனித்துவமான கண்ணோட்டத்தைக் கொண்டு வருகிறார்கள். AI அவர்களுக்குச் செழுமையான தரவுகளை வழங்குவதன் மூலம் இதை மேம்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் அவர்கள் தேவைகளை முன்கூட்டியே கணிக்கவும், வணிகத் தலைவர்களுடன் கலந்தாலோசிக்கவும் மற்றும் நிறுவன இலக்குகளுடன் ஒத்துப்போகும் திறமைப் படைகளை வடிவமைக்கவும் அனுமதிக்கிறது.
LinkedIn-ன் ஆராய்ச்சி இந்த மாற்றத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது; 90% ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் AI தங்களை மூலோபாய தொழில் ஆலோசகர்களாக உயர்த்தும் என்று கூறுகிறார்கள், மேலும் 89% பேர் தானியங்கி முறையானது (automation) தங்களை மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட வேலைகளில் ஈடுபட வைக்கும் என்று நம்புகிறார்கள். ஜெயின் குறிப்பிட்டது போல, இது உறுதியான வணிகத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது - பணியமர்த்தலின் தரத்தை மேம்படுத்துதல், உற்பத்தித்திறன் மற்றும் செயல்திறனை அதிகரித்தல் மற்றும் அதிக சுறுசுறுப்பான பணியாளர்களை உருவாக்குதல் - இதன் மூலம் ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் வணிகத்தின் உண்மையான வளர்ச்சிப் பங்காளிகளாக நிலைநிறுத்தப்படுகிறார்கள்.
Beyond AI, CVs & JDs" தொடரின் மூன்றாம் அத்தியாயத்தை இங்கே பாருங்கள்
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை பிராண்ட் பிரிவிலிருந்து பெறப்பட்டது. வாசகர்கள் தங்கள் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் முடிவெடுக்கவும்.)