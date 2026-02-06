English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • LinkedIn-ன் ABC: AI திரையிடல் செய்யும் காலத்தில் வல்லுநர்கள் எவ்வாறு தனித்துத் தெரியலாம்?

LinkedIn மற்றும் Zee Media இணைந்து வழங்கிய உரையாடலில், "Authenticity (உண்மைத்தன்மை), Building Skills (திறன் மேம்பாடு), Connecting with Purpose (நோக்கமுள்ள தொடர்புகள்)" ஆகிய மூன்று முக்கிய காரணிகள் (ABC) வெற்றிக்கான வழியாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

Written by - ZEE TAMIL NEWS | Last Updated : Feb 6, 2026, 12:41 PM IST

AI Hiring: அதிகரித்து வரும் ஆட்சேர்ப்பாளர்கள் விண்ணப்பங்களைத் திரையிட AI-ஐப் பயன்படுத்தும் இந்த யுகத்தில், பணி நியமனம் என்பது ஒருவரின் தனித்திறன் சமிக்ஞைகளை (Signals) சார்ந்ததாக மாறிவருகிறது. இது வேலை தேடுபவர்களுக்கு, வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறையில் ஒரு புதிய அணுகுமுறையின் அவசியத்தைத் தூண்டுகிறது - வார்ப்புருக்கள் (Templates) செய்யப்பட்ட CV-கள் இனி செல்லாது; ஒருவரின் திறன்கள், அனுபவம் மற்றும் நோக்கத்தை நேர்த்தியாக வெளிப்படுத்தும் சுயவிவரமே (Profile) அவர்கள் வேலை சந்தையில் வெற்றி பெற உதவும்.

Zee Media உடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்ட ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ தொடரின் இறுதிப் பகுதி, வேலை தேடல் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சிக்கான இந்த AI-ப்ரூஃப் (AI-proof) அணுகுமுறையை ஆழமாக ஆராய்கிறது. LinkedIn-ன் ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய திறமை மற்றும் கற்றல் தீர்வுகளின் துணைத் தலைவர் ருச்சி ஆனந்த் மற்றும் விப்ரோவின் (Wipro) தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரி சஞ்சீவ் ஜெயின் ஆகியோர், AI-ஆல் இயக்கப்படும் திறமைச் சந்தையில் வல்லுநர்கள் எவ்வாறு உண்மையான, திறன்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் சுயவிவரங்களையும் தொடர்புகளையும் உருவாக்கி தனித்து நிற்க முடியும் என்பதை விளக்குகிறார்கள்.

A = Authentic profile (உண்மையான சுயவிவரம்)

ஆட்டோமேஷன் மற்றும் பெரும் அளவிலான தரவுகள் நிறைந்த சந்தையில், 'உண்மைத்தன்மை' என்பது ஒருவரை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டும் காரணியாக மாறியுள்ளது. உண்மைத்தன்மை என்பது அனைத்தையும் பகிர்வது அல்ல; அது தெளிவைக் குறிக்கிறது. ஒருவரின் தொழில்முறை முடிவுகள், கற்றல் மற்றும் நோக்கம் ஆகியவற்றைத் தெளிவாக விளக்கும் சுயவிவரங்கள், ஒருவேளை அந்தப் பயணம் நேர்க்கோட்டில் அமையாவிட்டாலும் கூட, நம்புவதற்கும் மதிப்பிடுவதற்கும் எளிதாக இருக்கும். ஆனந்த் குறிப்பிடுவது போல, "பல திறமையான வேட்பாளர்கள் தங்களது தொழில் இடைவெளிகள் (Career breaks), மாற்றங்கள் அல்லது புதிய துறைக்கான நகர்வுகளைத் தெளிவாக விளக்கத் தவறுவதன் மூலம் தங்களது சொந்த மதிப்பைக் குறைத்துக்கொள்கிறார்கள்." இங்கே பிரச்சனை அந்த இடைவெளி அல்ல, மாறாக ஆட்சேர்ப்பாளர்களுக்குத் தேவையான அந்தச் சூழல் (Context) இல்லாததே ஆகும். AI-ஆல் இயக்கப்பட்ட ஒரு பணி நியமன சூழலில், மிகச் சரியாக வடிவமைக்கப்பட்ட நற்சான்றிதழ்களை விட தெளிவான சமிக்ஞைகளே அதிக தூரம் பயணிக்கும்.

B = Building skills and brand (திறன்கள் மற்றும் பிராண்டை உருவாக்குதல்)

திறன்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் பணி நியமன முறை, ஒருவரின் மதிப்பு எவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்படுகிறது என்பதை மாற்றியுள்ளது. ஆனந்த் இந்த நிகழ்வில் குறிப்பிட்டது போல, சில மிக முக்கியமான திறன்கள் முறையான வேலைப் பெயர்களுக்கு வெளியே - கல்லூரி அனுபவங்கள், பாடநெறிக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்பாடுகள், ஆரம்பக்கால தலைமைத்துவப் பொறுப்புகள் அல்லது சான்றிதழ்கள் மூலமாகவே உருவாக்கப்படுகின்றன. பத்தில் ஏழு ஆட்சேர்ப்பாளர்கள் பட்டப்படிப்பை விட மாற்றத்தக்க திறன்களுக்கே (Transferable skills) முன்னுரிமை அளிப்பதால், எதையும் கற்றுக்கொள்ளும் திறன் (Learnability) என்பது பொருத்தமான ஒரு முக்கிய அடையாளமாக மாறியுள்ளது. இன்றைய ஆட்சேர்ப்பாளர்கள் ஒருவரின் வளர்ச்சி மற்றும் நோக்கத்தின் தெளிவான சமிக்ஞைகளைத் தேடுகிறார்கள் - ஒரு நிபுணராக உங்களை வரையறுப்பது எது? உங்கள் கற்றலின் அடிப்படையில் உங்கள் தனிப்பட்ட பிராண்டை உருவாக்குவது, உங்கள் திறன் மற்றும் திசையைத் தெளிவாகத் தொடர்புபடுத்துகிறது.

C = Connecting with purpose (நோக்கத்துடன் இணைதல்)

நெட்வொர்க்கிங்கின் (Networking) முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்திய ஆனந்த், எண்ணிக்கையை விட நோக்கமுள்ள தொடர்புகளே முக்கியம் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தினார். வெறும் பரிமாற்ற நோக்கத்தில் (Transactional) கோரிக்கைகளை வைப்பதற்குப் பதிலாக, கற்றல், வழிகாட்டுதல் அல்லது ஆலோசனைக்காகத் தொடர்புகொள்வது நீண்ட காலத்திற்குப் பொருத்தமானதாக இருக்கும். AI மூலம் தேடப்படும் ஒரு சூழலில், இதுவே பெருமளவிலான இணைப்பு கோரிக்கைகளை விட வலுவான சமிக்ஞைகளை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது.

பணி நியமனம் என்பது அதிகளவில் திறன் சார்ந்ததாகவும், AI-ன் உதவியுடனும் மாறி வருவதால், மிகத் தெளிவான சமிக்ஞைகளை அனுப்புபவர்களே தனித்து நிற்பார்கள். உண்மையான சுயவிவரங்கள், வெளிப்படையான திறன்கள் மற்றும் திட்டமிட்ட தொடர்புகள் ஆகியவை உங்களைக் கண்டறியும் வாய்ப்பை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், உங்கள் நம்பகத்தன்மையையும் உருவாக்குகின்றன. AI-ஆல் இயக்கப்படும் சந்தையில், 'தெளிவு' என்பதே வேலை தேடுபவர்களின் புதிய நாணயமாகும்.

தற்போது தொழில்கள் எவ்வாறு மறுவரையறை செய்யப்படுகின்றன என்பதை ஆராய Beyond AI, CVs & JDs-ன் இறுதிப் பகுதியைப் பாருங்கள்:

 

(பொறுப்புத் துறப்பு: இது ஒரு விளம்பரக் கட்டுரை. இது பிராண்ட் டெஸ்க்கால் (Brand Desk) வழங்கப்பட்டது. வாசகர்கள் சுய விருப்பத்தின் பேரில் முடிவெடுக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.)

LinkedInAI HiringPersonal BrandingCareer GrowthAI Screening

