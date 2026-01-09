இணைக்கப்பட்ட பணியிடம்: நிறுவனச் செயல்பாடுகளை மாற்றியமைக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு

புது டெல்லி: AI நிறுவன செயல்பாடுகளை உள்ளிருந்து அமைதியாக மாற்றி அமைக்கிறது. இது எந்தவித இடையூறுகள் அல்லாமல், நிறுவனங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, புதுமைகளை உருவாக்குகின்றன மற்றும் வளர்கின்றன என்பதைப் பாதிக்கும் ஆழமான கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் மூலம் நிகழ்கிறது. ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் (Recruiters), AI-ஐ தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பயன்பாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு அப்பால் கொண்டு சென்று, அதை ஒரு மூலோபாய நீரோட்டமாக உட்பொதிக்கின்றனர். இது அடிப்படை மாற்றங்களைத் தூண்டுகிறது - வேலைப் பாத்திரங்கள் இப்போது பணிகளின் தொகுப்பாகப் பார்க்கப்படாமல் திறன்களின் தொகுப்பாகப் பார்க்கப்படுகின்றன, உள்நிலை நகர்வு (Internal mobility) இப்போது ஒரு முக்கியத் திறமை உத்தியாக உள்ளது, மேலும் ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் இனி வெறும் பணியமர்த்துபவர்கள் மட்டுமல்ல, அவர்கள் மூலோபாய தொழில் ஆலோசகர்களாகவும் உள்ளனர்.
LinkedIn உடன் இணைந்து ஜீ மீடியாவின் (Zee Media) சிறப்புத் தொடரான ‘Beyond AI, CVs & JDs’-ன் முதல் அத்தியாயத்தில், LinkedIn டேலண்ட் & லேர்னிங் சொல்யூஷன்ஸ் இந்தியாவின் தலைவர் ருச்சி ஆனந்த் மற்றும் விப்ரோவின் (Wipro) தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரி சஞ்சீவ் ஜெயின் ஆகியோர், AI எவ்வாறு நிறுவன செயல்பாட்டின் புதிய யுகத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது - அதாவது புத்திசாலித்தனமான, அதிக இணைக்கப்பட்ட மற்றும் ஒத்துழைப்பான ஒரு யுகத்தை - என்பது குறித்து விவாதித்தனர்.
AI-ன் தாக்கம் வெறும் செயல்பாட்டு ரீதியானது மட்டுமல்ல - அது கட்டமைப்பு ரீதியானது
AI நிறுவனத் திட்டமிடல், முடிவெடுத்தல் மற்றும் திறன் மேம்பாடு ஆகியவற்றின் அடித்தளத்தை AI மாற்றி அமைக்கிறது. பணியமர்த்தல் முதல் செயல்திறன் வரை, நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் AI தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. 52% ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்கள் AI கருவிகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கின்றனர் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள நிறுவனங்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை பணியமர்த்தல் தொழில்நுட்பத்தில் தங்கள் முதலீட்டை அதிகரித்துள்ளன என்று LinkedIn தரவு காட்டுகிறது. இந்த பரிணாம வளர்ச்சியை "பரபரப்பிலிருந்து கையேடுக்கு" (hype to handbook) மாறும் ஒரு மாற்றமாக ஆனந்த் விவரிக்கிறார், AI இப்போது முக்கிய வணிக செயல்பாடுகளில் செயல்படுத்தப்படும் ஒரு அன்றாடக் கருவியாக இருப்பதை அவர் வலியுறுத்துகிறார்.
மதிப்புச் சங்கிலி முழுவதும் AI-ஐ உட்பொதித்தல்
தற்போது நிறுவனச் செயல்பாடுகளில் AI ஆழமாகப் பதிந்துள்ளது, இது நிறுவனங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சேவை செய்கின்றன மற்றும் மதிப்பை உருவாக்குகின்றன என்பதை மாற்றியமைக்கிறது. ஜெயின் விளக்குவது போல், அன்றாட பணிப்பாய்வுகளில் நுண்ணறிவு பிணைக்கப்படும்போது, குழுக்கள் அதிக வேகம் மற்றும் நம்பிக்கையுடன் செயல்படுகின்றன. நிறுவனங்கள் முழுவதும் கூட்டுத் திறனை மேம்படுத்துவதற்கு, திறன்-அடிப்படையிலான வேலை வடிவமைப்பு மற்றும் தொடர்ச்சியான உள் திறன் மேம்பாடு ஏன் முக்கியம் என்பதை இது வலுப்படுத்துகிறது.
வேலையின் எதிர்காலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது
AI-ஆல் இயக்கப்பட்ட பணியிடத்தை நோக்கிய நகர்வு, வேலையின் எதிர்காலத்திற்கு வழி வகுக்கிறது, இதை ஆனந்த் 'இணைக்கப்பட்டது' (connected) என்று சுருக்கமாகக் கூறுகிறார். அவர் கட்டமைப்பது போல், ஒரு இணைக்கப்பட்ட பணியிடம் என்பது திறன்கள், கற்றல் மற்றும் நகர்வு ஆகியவை வளர்ச்சியுடன் கைகோர்த்துச் செல்லும் இடமாகும், இது திறமை மேம்பாட்டை அவசரத்தை விட அதிக நோக்கம் கொண்டதாக மாற்றுகிறது. இதில் AI ஒரு முக்கியப் பங்கை வகிக்கிறது - குழுக்கள் முழுவதும் திறன்களை சமன்படுத்துவதன் மூலம் மற்றும் நிறுவனங்கள் அதிக மதிப்பை உருவாக்கும் இடத்தில் திறமையாளர்களைப் பயன்படுத்த உதவுவதன் மூலம் இது நிகழ்கிறது.
விப்ரோ ஏற்கனவே இந்த யதார்த்தத்தை எவ்வாறு வாழ்ந்து வருகிறது என்பதை ஜெயின் பகிர்ந்து கொண்டார். 60 நாடுகளில் 2.3 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஊழியர்களைக் கொண்ட உலகளாவிய பணியாளர்களைக் கொண்டுள்ள இந்நிறுவனம், 'WeNow' எனப்படும் AI-ஆல் இயங்கும் உள் உதவியாளரைப் பயன்படுத்துகிறது, இது ஒவ்வொரு வாரமும் 100,000-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களின் கேள்விகளுக்குத் தீர்வு காண்கிறது. இது வெறும் செயல்பாட்டு வசதி மட்டுமல்ல, இது கலாச்சார உள்கட்டமைப்பு ஆகும். எல்லைகள் மற்றும் நேர மண்டலங்களைக் கடந்து ஊழியர்கள் தடையின்றி பணியாற்ற உதவும் இணைப்புத் திசுவாக AI மாறி வருகிறது.
சிறு மற்றும் நடுத்தர வணிகங்களுக்கு (SMBs) AI சமமான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது
விப்ரோ போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள் இந்த தத்தெடுப்புப் போட்டியில் முன்னணியில் இருக்கும் அதே வேளையில், சிறு மற்றும் நடுத்தர வணிகங்கள் (SMBs) இந்த இடைவெளியை விரைவாகக் குறைத்து வருகின்றன. 10-ல் 9 சிறு மற்றும் நடுத்தர வணிகங்கள் (96%) ஏற்கனவே AI தத்தெடுப்பில் முதலீடு செய்கின்றன அல்லது திட்டமிடுகின்றன என்று LinkedIn தரவு காட்டுகிறது, இது பரிசோதனையிலிருந்து தங்கள் செயல்பாடுகளின் மையப்பகுதியில் AI-ஐ உருவாக்குவதற்கான ஒரு தீர்க்கமான மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. சிறிய நிறுவனங்கள் எவ்வாறு நிறுவன பலத்தை உருவாக்குகின்றன என்பதையும் AI மாற்றியமைக்கிறது - அவர்கள் திறமைகளைத் தேடும், மதிப்பிடும் மற்றும் உள்வாங்கும் விதத்தில் உள்ள இடைவெளியைக் குறைப்பதன் மூலம், வழக்கமான சான்றிதழ்களை விட திறன்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சரளம் அதிக மதிப்புமிக்கதாக மாறுகிறது.
இந்தியாவின் பணியாளர்களுக்கு, திறன்களே தொடர்ந்து மிகப்பெரிய நன்மையாக இருக்கும்
இந்தியத் தொழில்முறை வல்லுநர்களைப் பொறுத்தவரை, தொழில்துறைகள் முழுவதும் பெரிய அளவில் AI தத்தெடுப்பு செய்யப்படுவது, மேம்பட்ட திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான (upskilling) அவசியத்தை உருவாக்குகிறது. இந்திய நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே இதில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றன. ஆனந்த் குறிப்பிடுவது போல, உலகளவில் அதிக AI திறன் ஊடுருவல் விகிதங்களைக் கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது, இந்திய வல்லுநர்கள் உலகளாவிய சராசரியுடன் ஒப்பிடும்போது கற்றலில் இரண்டு மடங்கு அதிக நேரத்தைச் செலவிடுகின்றனர். இந்தியாவின் மக்கள் தொகை அனுகூலத்தை (demographic dividend) உலகளாவிய சக்தியாக மாற்ற, தொழில்முறை வல்லுநர்கள் ஆர்வத்துடன் இருக்க வேண்டும், தங்கள் திறன்களைப் புதுப்பிக்க வேண்டும் மற்றும் எதிர்காலத்திற்குத் தயாராக இருக்கத் தொடர்ச்சியான கற்றலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
