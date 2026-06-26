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Suzuki e-ACCESS-ன் ரகசியம் இதுதான்.. அதன் நம்பகத்தன்மை பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

இந்திய சாலை மற்றும் வானிலை சூழல்களை கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள Suzuki e-ACCESS, நீடித்த தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மையை மையமாகக் கொண்ட மின்சார ஸ்கூட்டராக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 3.01kWh LFP பேட்டரி, Regenerative Braking, Drive Mode Selector-e உள்ளிட்ட பல நவீன அம்சங்களுடன் நீண்டகால உரிமையாளர் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் Suzuki இதை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Written ByZEE TAMIL NEWSEdited By:Shiva Murugesan
Published: Jun 26, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:52 AM IST
Suzuki e-ACCESS-ன் ரகசியம் இதுதான்.. அதன் நம்பகத்தன்மை பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
Image Credit: Suzuki | Suzuki e-ACCESS EV ScooterSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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