/Suzuki e-ACCESS-ன் ரகசியம் இதுதான்.. அதன் நம்பகத்தன்மை பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

இந்தியாவின் மின்சார இருசக்கர வாகன சந்தை தொடர்ந்து வளர்ந்து வரும் நிலையில், வாங்குபவர்கள் ஒரு EV ஸ்கூட்டரிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதில் அதிக நடைமுறைத்தன்மையுடன் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளனர். ரேஞ்ச் மற்றும் அம்சங்கள் இன்னும் முக்கியமானவைதான், ஆனால் நீண்டகால உரிமையாளர் அனுபவம் மற்றொரு சம அளவு முக்கியமான அம்சத்தைப் பொறுத்தது: ஸ்கூட்டரும் அதன் பேட்டரியும் அன்றாட நிஜ வாழ்க்கை சூழல்களில் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதே அது.
Suzuki Motorcycle India நிறுவனத்தின் முதல் மின்சார ஸ்கூட்டரான Suzuki e-ACCESS, நீடித்த தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றில் வலுவான கவனம் செலுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வெறும் தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் கூறப்படும் எண்களில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், இந்திய சாலைகளில் அன்றாட பயண அனுபவத்தை நெருக்கமாக பிரதிபலிக்கும் சூழல்களில் ஸ்கூட்டரும் அதன் கூறுகளும் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைச் சோதிப்பதற்கே Suzuki அதிக முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளது.
e-ACCESS உருவாக்கத் திட்டத்தின் மையமாக நீடித்த தன்மை உள்ளது. நீண்டகாலத்தில் நம்பகமாக செயல்படும் வகையில் அனைத்து முக்கிய கூறுகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் முழுமையான தொகுப்பாக Suzuki இந்த ஸ்கூட்டரை வடிவமைத்துள்ளது. e-ACCESS விரிவான சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் நீரில் மூழ்கடிக்கும் சோதனைகள், தீவிர வெப்பநிலை மதிப்பீடுகள், கீழே விழும் சோதனைகள், அதிர்வு சோதனைகள், மோட்டார் பெஞ்ச் சோதனைகள், துளைப்பு சோதனைகள் மற்றும் அழுத்த நசுக்கும் சோதனைகள் ஆகியவை அடங்கும்.
இந்த சோதனைகள், ஸ்கூட்டரும் அதன் பேட்டரியும் நீர் தாக்கம், வெப்பம், சாலை அதிர்வுகள், உடல் தாக்கங்கள் மற்றும் நீண்டகால பயன்பாட்டிற்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கின்றன என்பதை மதிப்பிடுகின்றன. நோக்கம் மிகவும் எளிமையானது: சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இல்லாத போதிலும் ஸ்கூட்டர் நம்பகமாக செயல்படுவதை உறுதி செய்வது.
இந்த அணுகுமுறை இந்தியாவிற்கு மிகவும் பொருத்தமானது. ஏனெனில் இங்குள்ள ஓட்டுநர்கள் பள்ளங்கள் நிறைந்த சாலைகள், சீரற்ற சாலை மேற்பரப்புகள், கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல், கடுமையான வானிலை மற்றும் தொடர்ச்சியான நிறுத்தி-செல்லும் போக்குவரத்து சூழல்களை அடிக்கடி எதிர்கொள்கின்றனர்.
இத்தகைய சூழ்நிலைகளை உருவாக்க கட்டத்திலேயே மீண்டும் உருவாக்குவதன் மூலம், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சோதனை சூழல்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலும் e-ACCESS தொடர்ந்து ஒரே மாதிரியான செயல்திறனை வழங்குவதை Suzuki உறுதி செய்ய விரும்புகிறது.
பாதுகாப்பு என்பது மற்றொரு முக்கிய கவனப்பகுதியாகும், குறிப்பாக பேட்டரி அமைப்பைப் பொறுத்தவரை. e-ACCESS, 3.01kWh திறன் கொண்ட நிலையான Lithium Iron Phosphate (LFP) பேட்டரியை பயன்படுத்துகிறது. இந்த பேட்டரி வகை வெப்ப நிலைத்தன்மை மற்றும் நீண்ட ஆயுட்கால சுழற்சிக்காக அறியப்படுகிறது.
பேட்டரியின் வேதியியல் அமைப்பைத் தாண்டி, ஸ்கூட்டரின் கட்டமைப்பிற்குள் பாதுகாப்பாக ஒருங்கிணைப்பதன் மூலமும், உறுதியான அலுமினிய உறையில் அதை அடைப்பதன் மூலமும் Suzuki இந்த அமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் வெளிப்புற தாக்கங்கள், அதிர்வுகள் மற்றும் அன்றாட பயன்பாட்டில் ஓட்டுநர்கள் சந்திக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் தாக்கம் குறைக்கப்படுகிறது.
அதன் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, பேட்டரி நீரில் மூழ்கடித்தல், வெப்பநிலை தாக்கம், அதிர்வு, அழுத்த நசுக்கும் சோதனை மற்றும் துளைப்பு மதிப்பீடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சோதனைகள் நிஜ வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய கடினமான சூழல்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பேட்டரி தொடர்ந்து பாதுகாப்பாக செயல்படுவதையும் அதன் கட்டமைப்பு வலிமையைத் தக்கவைத்திருப்பதையும் உறுதி செய்கின்றன.
e-ACCESS இன் மூன்றாவது முக்கிய தூண் நம்பகத்தன்மையாகும். இது நீடித்த பொறியியல் வடிவமைப்பும் பாதுகாப்பை மையமாகக் கொண்ட அணுகுமுறையும் இணைந்ததன் விளைவாகும்.
e-ACCESS பல்வேறு ஓட்டுநர் சூழல்களிலும் மென்மையான மற்றும் கணிக்கக்கூடிய செயல்திறனை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது காலப்போக்கில் ஓட்டுநர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்க உதவுகிறது. பேட்டரி அளவு குறைந்தாலும் கூட, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் நிலையான பயண அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில் இந்த ஸ்கூட்டர் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அன்றாட பயணங்கள் அதிக நம்பிக்கையுடனும் குறைந்த மனஅழுத்தத்துடனும் அமைகின்றன.
நடைமுறை அம்சங்களும் மொத்த உரிமையாளர் அனுபவத்திற்கு பங்களிக்கின்றன. Regenerative Braking, பராமரிப்பு தேவையற்ற Belt Drive System மற்றும் Eco, Ride A, Ride B மற்றும் Reverse முறைகளை கொண்ட Suzuki Drive Mode Selector-e ஆகியவை ஆற்றல் திறனை மேம்படுத்தவும், ஓட்டுதலை எளிமைப்படுத்தவும், நகர்ப்புற பயணத்தை மேலும் வசதியாக்கவும் உதவுகின்றன.
கடுமையான சோதனைகள் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நீடித்த தன்மை, வலுவான பேட்டரி வடிவமைப்பு மற்றும் சரிபார்ப்பு மூலம் உறுதி செய்யப்பட்ட பாதுகாப்பு, தொடர்ந்து ஒரே மாதிரியான செயல்திறன் மூலம் வழங்கப்படும் நம்பகத்தன்மை ஆகிய அனைத்தும் இணைந்து Suzuki e-ACCESS இன் ஒட்டுமொத்த தன்மையை உருவாக்குகின்றன.
இதன் கவனம் முதல் நாளிலேயே ஒரு நல்ல அனுபவத்தை வழங்குவதில் மட்டும் இல்லை. மாறாக, பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்ட பிறகும் அதே அனுபவத்தை நிலைநிறுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும்.
வேகமாக மாறிவரும் EV சந்தையில், Suzuki e-ACCESS நிஜ வாழ்க்கை பயன்பாட்டை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வெறும் விளம்பர எண்கள் மற்றும் அம்சப் பட்டியல்களைத் தாண்டி சிந்திக்கும் வாங்குபவர்களுக்கு, இந்த ஸ்கூட்டரின் நீண்டகால நீடித்த தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மை மீதான கவனம் அதன் மிகப்பெரிய பலமாக அமையக்கூடும்.
அன்றாட போக்குவரத்து தேவைகளுக்கு இது ஒரு நடைமுறை மற்றும் நம்பகமான தேர்வாக தன்னை முன்வைக்கிறது.