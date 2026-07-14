/ரூ.1 கோடி பரிசு! கேரளா லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-528 ரிசல்ட் OUT.. லக்கி எண் இதுதான்

கேரள மாநில லாட்டரி துறையின் வாராந்திர பிரபல லாட்டரிகளில் ஒன்றான ஸ்த்ரீ சக்தி (Sthree Sakthi) லாட்டரியின் SS-528 குலுக்கல் இன்று 14 ஜூலை 2026 (செவ்வாய்க்கிழமை) நடைபெறுகிறது. ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறும் இந்த லாட்டரிக்காக கேரளா மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து லாட்டரி ஆர்வலர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்த வாரமும் முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், வெற்றி எண் எது என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இன்றைய குலுக்கல் திருவனந்தபுரம், பாலயம், பேக்கரி ஜங்ஷன் அருகிலுள்ள கோர்க்கி பவனில் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் நடைபெறுகிறது.
SF 205563
SJ 425490
SB 663649
SC 663649
SD 663649
SE 663649
SF 663649
SG 663649
SH 663649
SJ 663649
SK 663649
SL 663649
SM 663649
0366 0969 0988 1705 3423 3725 4044 4096 5037 6132 6142 6164 6204 6259 6288 6348 8403 9310 9779
1308 2754 3507 4200 5586 5964
0053 0255 0967 1040 1140 1671 2238 3510 3522 3547 4514 5928 6409 6583 6967 7177 7610 7925 8134 8238 8248 8441 8733 8953 9915
0058 0187 0190 0489 0581 0582 0795 0836 0882 0970 1294 1358 1545 1743 1914 1984 1994 2141 2315 2327 2395 2408 3094 3177 3238 3381 3542 3828 3890 4107 4261 4325 4602 4614 4759 4761 4764 4802 4886 4901 5144 5358 5398 5442 5608 5699 5840 5909 5980 5997 6168 6428 6609 6701 6755 6786 7091 7111 7355 7409 7614 7738 8310 8431 8543 8703 8804 8824 8863 8902 9114 9214 9422 9466 9513 9889
0077 0153 0182 0499 0533 0664 0797 0830 0998 1152 1188 1436 1537 1619 1732 1765 1825 1826 2117 2216 2748 2805 2834 3101 3140 3190 3228 3256 3340 3572 3615 3816 4092 4183 4219 4288 4591 4597 4782 4792 4888 5005 5079 5088 5148 5221 5271 5297 5323 5577 5651 5761 5942 5985 6171 6223 6226 6341 6486 6533 6653 6826 7024 7062 7104 7188 7421 7488 7509 7513 8088 8111 8142 8227 8468 8594 8819 8839 9150 9319 9425 9428 9517 9537 9650 9706 9712 9758 9840 9959
0025 0089 0259 0377 0521 0550 0640 0653 0774 0788 0840 0999 1248 1309 1369 1423 1473 1503 1529 1540 1756 1806 1879 1891 1898 1978 2093 2193 2463 2464 2527 2653 2716 2730 2749 2842 2923 2950 2977 2987 2998 3072 3108 3132 3137 3278 3294 3439 3674 3755 3769 3770 3799 3880 4050 4090 4205 4331 4351 4385 4411 4484 4486 4491 4775 4807 4862 4939 4985 4994 5132 5138 5171 5254 5267 5453 5528 5541 5614 5671 5688 5726 5829 5903 5929 5954 6011 6041 6043 6089 6114 6123 6136 6233 6240 6387 6405 6511 6537 6561 6660 6683 6792 6815 6848 6939 7043 7210 7330 7430 7489 7550 7567 7580 7769 7780 7815 7866 7891 7995 8053 8146 8203 8216 8217 8221 8333 8356 8437 8511 8580 8624 8642 8654 8725 8951 8954 8972 8995 9120 9172 9205 9347 9416 9605 9652 9715 9725 9790 9791
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விவரம்
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தகவல்
|லாட்டரி
|Sthree Sakthi SS-528
|தேதி
|14 ஜூலை 2026
|நாள்
|செவ்வாய்க்கிழமை
|குலுக்கல் நேரம்
|மதியம் 3:00 மணி
|Live Update
|மதியம் 2:55 மணி முதல்
|அதிகாரப்பூர்வ முடிவு
|மாலை 4:30 மணி
|இடம்
|Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram
|
பரிசு
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தொகை
|முதல் பரிசு
|₹1,00,00,000
|ஆறுதல் பரிசு
|₹5,000
|இரண்டாம் பரிசு
|₹30,00,000
|மூன்றாம் பரிசு
|₹5,00,000
|நான்காம் பரிசு
|₹5,000
|ஐந்தாம் பரிசு
|₹2,000
|ஆறாம் பரிசு
|₹1,000
|ஏழாம் பரிசு
|₹500
|எட்டாம் பரிசு
|₹200
|ஒன்பதாம் பரிசு
|₹100
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நேரம்
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நிகழ்வு
|2:55 PM
|Live Update தொடக்கம்
|3:00 PM
|அதிகாரப்பூர்வ குலுக்கல்
|3:05 PM
|முதல் வெற்றி எண்கள் அறிவிப்பு தொடக்கம்
|4:30 PM
|முழுமையான அதிகாரப்பூர்வ முடிவு வெளியீடு
Sthree Sakthi என்பது கேரள மாநில லாட்டரி துறையின் மிகவும் பிரபலமான வாராந்திர லாட்டரிகளில் ஒன்றாகும்.
பரிசுத் தொகை பெறும்போது, 30% வருமானவரி முகவர் கமிஷன் (விதிகளின்படி) பிடித்தம் செய்யப்பட்ட பிறகே மீதமுள்ள தொகை வழங்கப்படும்.
கேரள லாட்டரி துறை தற்போது Barcode Scanner வசதியை வழங்கியுள்ளது. அதன் மூலம்
என்பதை எளிதாக சரிபார்க்க முடியும்.