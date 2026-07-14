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ரூ.1 கோடி பரிசு! கேரளா லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-528 ரிசல்ட் OUT.. லக்கி எண் இதுதான்

இன்று (ஜூலை 14, 2026) நடைபெறும் கேரளா ஸ்த்ரீ சக்தி (Sthree Sakthi SS-528) லாட்டரி குலுக்கலுக்காக ஆயிரக்கணக்கானோர் காத்திருக்கின்றனர். மதியம் 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் கோர்க்கி பவனில் நடைபெறும் இந்த குலுக்கலில் முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி வழங்கப்படுகிறது. SS-528 லாட்டரி முடிவுகள், பரிசு விவரங்கள், பரிசுத் தொகையை பெறும் முறை உள்ளிட்ட அனைத்து முக்கிய தகவல்களையும் இந்த கட்டுரையில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 14, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:17 PM IST
ரூ.1 கோடி பரிசு! கேரளா லாட்டரி ஸ்த்ரீ சக்தி SS-528 ரிசல்ட் OUT.. லக்கி எண் இதுதான்
Image Credit: AI Generated | Kerala Lottery Result Today 14-07-2026: Sthree Sakthi SS-528 ResultSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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