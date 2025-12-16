8th CPC, UPS, DA Hike... 2025 -இல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 10 முக்கிய மாற்றங்கள்

Central Government Employees, Pensioners Latest News: இன்னும் சில நாட்களில் 2025 ஆம் ஆண்டு நிறைவடைந்து 2026 புத்தாண்டு தொடங்கவுள்ளது. 2025 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு ஆண்டாக இருந்தது. குறிப்பாக அதிகம் எதிர்பார்க்கபட்ட 8வது ஊதியக்குழு இந்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது.
2025 ஆம் ஆண்டில் நாம் அடியெடுத்து வைக்கும் இந்த வேளையில், இந்த ஆண்டை வடிவமைத்த முக்கிய கொள்கை மாற்றங்களைப் பற்றி மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ரீவைண்ட் செய்து பார்ப்பது மிக அவசியமாகும். ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கள், வரி புதுப்பிப்புகள், புதிய டிஜிட்டல் வசதிகள் என இந்த ஆண்டில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. 2025 பல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் புதுப்பிப்புகளைக் கொண்டு வந்தது. 2025 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக மெற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய மாற்றங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.
1) 8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், ஜனவரி 16 ஆம் தெதி, 8வது ஊதியக்குழு முறையாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆண்டின் பிற்பகுதியில் குழு அமைக்கப்பட்டு அதன் பணிக்கான பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) அறிவிக்கப்பட்டன. 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் வரம்பிலிருந்து ஓய்வூதியங்கள் விலக்கப்படுமா என்பது குறித்து மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களிடையே அதிகரித்து வந்த கவலைகளுக்கு மத்தியில், நிதி அமைச்சகம் டிசம்பர் 2, 2025 அன்று ஒரு தெளிவான உறுதிமொழியை வழங்கியது. 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் வரம்பிலிருந்து ஓய்வூதியம் விலக்கப்படவில்லை என்பதை அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியது.
மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி, 8வது மத்திய ஊதியக் குழு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊதியம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான மாற்றங்களை ஆராய்ந்து பரிந்துரைக்கும் என்று தெரிவித்தார்.
2) Dearness Allowance, Dearness relief Hike
அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (DR) உயர்வுகள்: 2025-ஆம் ஆண்டில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக அரசாங்கம் இரண்டு DA/DR உயர்வுகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. ஜனவரி 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்த 2% டிஏ உயர்வு (DA Hike) அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை 53%-லிருந்து 55% ஆக உயர்த்தியது. ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்த 3% டிஏ உயர்வு, DA/DR-ஐ 55%-லிருந்து 58% ஆக உயர்த்தியது.
3) Unified Pension Scheme
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) அறிமுகம்: ஏப்ரல் 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்த UPS, ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் கணிக்கக்கூடிய ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பை அறிமுகப்படுத்தியது. UPS, கடைசி சராசரி ஊதியத்தின் அடிப்படையில் உறுதியான ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. இதற்கு ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியை பங்களிப்பதொடு அரசாங்கமும் ஒரு பங்களிப்பை வழங்குகின்றது.
4) UPS–NPS one-time switch
UPS NPS மாற்றம்: 2025-ஆம் ஆண்டில், NPS-ஐத் தேர்ந்தெடுத்த ஊழியர்கள் UPS-க்கு மாறுவதற்கு அனுமதிக்கும் ஒருமுறை, ஒருவழி மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பை அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த நெகிழ்வுத்தன்மை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது, ஆனால் இது ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டமிடலில் அதிகக் கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறது.
5) Digital Life Certificate
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (DLC): 2025-ஆம் ஆண்டின் DLC சீர்திருத்தங்கள், வாழ்நாள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதை முன்னெப்போதையும் விட எளிதாக்கின. அரசாங்கம் இப்போது முக அங்கீகாரத்திற்கு முன்னுரிமை அளித்து, ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட்போனை பயன்படுத்தியே ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கிறது.
6) Life Certificate for NRIs
வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கான வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்: வெளிநாட்டில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இப்போது இந்தியாவுக்கு வராமல் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். இது எளிமைப்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு சமர்ப்பிப்பு முறைகளை கோடிட்டுக் காட்டும் புதிய அரசாங்க அறிவிப்பின் மூலம் சாத்தியமானது.
7) Life certificate for Family Pension
குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் தேவை: குடும்ப ஓய்வூதியத்தின் மேம்படுத்தப்பட்ட விகிதத்தைத் தொடர்ந்து பெறுவதற்கு இப்போது ஒரு புதிய விதி வந்துள்ளது. இதை பெற பெற்றோர் இருவரும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முன்பு, அத்தகைய தேவை இல்லாமல் இருந்தது. இது ஒரு பெற்றோரின் மரணத்திற்குப் பிறகும் தற்செயலாக அதிக பணம் செலுத்துவதற்கு வழிவகுத்தது. நியாயமற்ற ஓய்வூதிய வழங்கலை தடுக்க இந்த புதிய விதி அமலுக்கு வந்துள்ளது. புதிய விதி துல்லியமான ஓய்வூதிய விநியோகத்தை உறுதிசெய்கிறது, அதிக பணம் செலுத்தப்படுவதை தடுக்கிறது.
8) NPS, UPS Investment Options
NPS, UPS முதலீட்டு விருப்பங்களில் விரிவாக்கம்: NPS மற்றும் UPS சந்தாதாரர்கள் இருவருக்கும் வாழ்க்கைச் சுழற்சி மற்றும் சமச்சீர் வாழ்க்கைச் சுழற்சி முதலீட்டு விருப்பங்களை நீட்டிக்க அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்தது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய நிதி எவ்வாறு முதலீடு செய்யப்படுகிறது என்பதில் அதிக தேர்வு செய்ய அனுமதிக்கிறது.
9) 75% Equity Allocation allowed by PFRDA
75% வரை பங்கு ஒதுக்கீட்டை அனுமதிக்கும் PFRDA: PFRDA இரண்டு புதிய ஆட்டோ முதலீட்டு தேர்வுகளான Life Cycle 75 (High) மற்றும் Life Cycle Aggressive ஆகியவற்றை அங்கீகரித்து முதலீட்டு நெகிழ்வுத்தன்மையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இது தகுதியான பங்கு வெளிப்பாட்டை 75% ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த சேர்த்தல்களுடன், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இப்போது NPS மற்றும் UPS இன் கீழ் ஆறு முதலீட்டு விருப்பங்கள் கிடைக்கும்.
10) New tax regime
புதிய வரி முறை: புதிய வரி முறையின் கீழ், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வட்டி வருமானம் மற்றும் ஓய்வூதியம் உட்பட ₹12 லட்சம் மொத்த வருமானத்திற்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
